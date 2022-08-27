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Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку - РИА Новости, 27.08.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку
Украинские войска за час выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку и шесть снарядов того же калибра по Пантелеймоновке, сообщили в... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T19:53
2022-08-27T19:53
2022-08-27T19:53
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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку и шесть снарядов того же калибра по Пантелеймоновке, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:00 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм; 19:00 - н.п. Новгородское – н.п. Пантелеймоновка: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку
В ДНР сообщили, что украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку