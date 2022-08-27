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Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку - РИА Новости, 27.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220827/obstrel-1812606974.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку - РИА Новости, 27.08.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку
Украинские войска за час выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку и шесть снарядов того же калибра по Пантелеймоновке, сообщили в... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T19:53
2022-08-27T19:53
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку и шесть снарядов того же калибра по Пантелеймоновке, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:00 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм; 19:00 - н.п. Новгородское – н.п. Пантелеймоновка: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства.
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
19:53 27.08.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку

В ДНР сообщили, что украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку и шесть снарядов того же калибра по Пантелеймоновке, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:00 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм; 19:00 - н.п. Новгородское – н.п. Пантелеймоновка: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства.
Военнослужащие армии Украины на открытии международных военных учений под эгидой НАТО - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 10:26
В Минобороны США заявили, что Украина перейдет на вооружение НАТО
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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