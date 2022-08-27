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Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР из танка

Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР из танка - РИА Новости, 27.08.2022

Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР из танка

Украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Донецку и восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Зайцево в ДНР, также украинские... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T19:18

2022-08-27T19:18

2022-08-27T19:18

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

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донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Донецку и восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Зайцево в ДНР, также украинские войска произвели десять выстрелов из танка по Зайцево, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:00 - н.п. Озаряновка – н.п. Зайцево: произведено 10 выстрелов из танка; 18:05 - н.п. Дылеевка – н.п. Зайцево: выпущено 8 снарядов калибром 152 мм; 18:47 - н.п. Новомихайловка – г. Донецк (Буденовский и Ленинский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220824/oruzhie-1811968298.html

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

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донецк (днр), нато, украина, в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины