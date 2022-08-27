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Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку в ДНР
Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку в ДНР - РИА Новости, 27.08.2022
Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку в ДНР
Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку снарядами калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T19:07
2022-08-27T19:07
2022-08-27T19:07
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку снарядами калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.20 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Озаряновка - н.п. Горловка (Калининский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 мм... 17.30 - н.п. Новомихайловка - н.п. Еленовка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Украина, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку в ДНР
В ДНР сообщили об обстреле Горловки и Еленовки со стороны украинских войск