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Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку в ДНР - РИА Новости, 27.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220827/obstrel-1812597646.html
Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку в ДНР
Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку в ДНР - РИА Новости, 27.08.2022
Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку в ДНР
Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку снарядами калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T19:07
2022-08-27T19:07
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку снарядами калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.20 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Озаряновка - н.п. Горловка (Калининский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 мм... 17.30 - н.п. Новомихайловка - н.п. Еленовка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.
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горловка
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в мире, горловка, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Украина, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
19:07 27.08.2022
 
Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку в ДНР

В ДНР сообщили об обстреле Горловки и Еленовки со стороны украинских войск

© РИА Новости / Сергей АверинПоследствия обстрела в Еленовке со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Еленовке со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Последствия обстрела в Еленовке со стороны украинских войск. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку снарядами калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.20 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Озаряновка - н.п. Горловка (Калининский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 мм... 17.30 - н.п. Новомихайловка - н.п. Еленовка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.
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Вчера, 01:06Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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