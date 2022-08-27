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Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку в ДНР

Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку в ДНР - РИА Новости, 27.08.2022

Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку в ДНР

Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку снарядами калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T19:07

2022-08-27T19:07

2022-08-27T19:07

специальная военная операция на украине

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горловка

украина

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку снарядами калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.20 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Озаряновка - н.п. Горловка (Калининский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 мм... 17.30 - н.п. Новомихайловка - н.п. Еленовка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220827/plennye-1812453251.html

горловка

украина

донецкая народная республика

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в мире, горловка, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика