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Украинские войска обстреляли Зайцево и Горловку в ДНР
Украинские войска обстреляли Зайцево и Горловку в ДНР - РИА Новости, 27.08.2022
Украинские войска обстреляли Зайцево и Горловку в ДНР
Украинские войска за полчаса обстреляли Зайцево и Горловку в Донецкой народной республике из артиллерийских орудий, заявило представительство Донецкой народной... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T18:55
2022-08-27T18:55
2022-08-27T18:55
специальная военная операция на украине
в мире
зайцево
горловка
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вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска за полчаса обстреляли Зайцево и Горловку в Донецкой народной республике из артиллерийских орудий, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17.15 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Клещеевка – н.п. Зайцево: выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра; 17.16 - н.п. Ленинское – н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров; 17.25 - н.п. Дылеевка – н.п. Зайцево: выпущено десять снарядов калибром 152 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство заявило, что в 16.55 украинские войска сделали 14 выстрелов из танка по Зайцево.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Зайцево, Горловка, Украина, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Зайцево и Горловку в ДНР
В ДНР сообщили, что украинские войска за полчаса обстреляли Зайцево и Горловку