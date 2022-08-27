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Украинские войска обстреляли Зайцево и Горловку в ДНР

Украинские войска обстреляли Зайцево и Горловку в ДНР - РИА Новости, 27.08.2022

Украинские войска обстреляли Зайцево и Горловку в ДНР

Украинские войска за полчаса обстреляли Зайцево и Горловку в Донецкой народной республике из артиллерийских орудий, заявило представительство Донецкой народной... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T18:55

2022-08-27T18:55

2022-08-27T18:55

специальная военная операция на украине

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зайцево

горловка

украина

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска за полчаса обстреляли Зайцево и Горловку в Донецкой народной республике из артиллерийских орудий, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17.15 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Клещеевка – н.п. Зайцево: выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра; 17.16 - н.п. Ленинское – н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров; 17.25 - н.п. Дылеевка – н.п. Зайцево: выпущено десять снарядов калибром 152 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство заявило, что в 16.55 украинские войска сделали 14 выстрелов из танка по Зайцево.

https://ria.ru/20220827/fabrika-1812575853.html

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горловка

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донецкая народная республика

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в мире, зайцево, горловка, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика