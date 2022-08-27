https://ria.ru/20220827/obstrel-1812571241.html

Украинские войска за полчаса обстреляли Горловку, Макеевку и Ясиноватую

Украинские войска за полчаса обстреляли Горловку, Макеевку и Ясиноватую - РИА Новости, 27.08.2022

Украинские войска за полчаса обстреляли Горловку, Макеевку и Ясиноватую

Украинские войска за полчаса обстреляли Горловку, Макеевку и Ясиноватую, выпустив 15 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T17:17

2022-08-27T17:17

2022-08-27T17:17

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

макеевка

ясиноватая

стирол

нато

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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска за полчаса обстреляли Горловку, Макеевку и Ясиноватую, выпустив 15 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой народной республики в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.40 - н.п. Курдюмовка – н.п. Горловка (Калининский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 16.05 - н.п. Орловка – н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 16.15 - н.п. Орловка – н.п. Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220827/stakhanov-1812562967.html

горловка

макеевка

ясиноватая

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, горловка, макеевка, ясиноватая, стирол, нато