https://ria.ru/20220827/obstrel-1812473678.html

ВСУ обстреляли Горловку, Зайцево, Ясиноватую, Донецк и Макеевку

ВСУ обстреляли Горловку, Зайцево, Ясиноватую, Донецк и Макеевку - РИА Новости, 27.08.2022

ВСУ обстреляли Горловку, Зайцево, Ясиноватую, Донецк и Макеевку

Украинские войска за 18 минут выпустили 20 снарядов по Горловке, Зайцеву, Ясиноватой, Донецку и Макеевке, сообщает представительство ДНР в совместном центре... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T08:41

2022-08-27T08:41

2022-08-27T09:22

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

горловка

украина

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1b/1812477171_0:94:1280:814_1920x0_80_0_0_f4d8daa7f27e42e13c150840fcfc9d73.jpg

ДОНЕЦК, 27 авг — РИА Новости. Украинские войска за 18 минут выпустили 20 снарядов по Горловке, Зайцеву, Ясиноватой, Донецку и Макеевке, сообщает представительство ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."После 6:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлениям: 7:45 — н.п. Дылеевка — н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибра 152 мм; 7:55 — н.п. Клещеевка — н.п. Зайцево: выпущено четыре снаряда калибра 152 мм; 7:57 — н.п. Орловка — н.п. Ясиноватая: выпущено три снаряда калибра 152 мм; 8:00 — н.п. Новомихайловка — г. Донецк (Ленинский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм.; 8:03 — н.п. Орловка — н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибра 155 мм", — указывается в записи в Telegram-канале.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220827/ukraina-1812335820.html

донецк (днр)

горловка

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк (днр), горловка, украина, нато