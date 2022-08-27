https://ria.ru/20220827/obstrel-1812473678.html
ВСУ обстреляли Горловку, Зайцево, Ясиноватую, Донецк и Макеевку
ВСУ обстреляли Горловку, Зайцево, Ясиноватую, Донецк и Макеевку - РИА Новости, 27.08.2022
ВСУ обстреляли Горловку, Зайцево, Ясиноватую, Донецк и Макеевку
Украинские войска за 18 минут выпустили 20 снарядов по Горловке, Зайцеву, Ясиноватой, Донецку и Макеевке, сообщает представительство ДНР в совместном центре... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T08:41
2022-08-27T08:41
2022-08-27T09:22
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
горловка
украина
нато
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ДОНЕЦК, 27 авг — РИА Новости. Украинские войска за 18 минут выпустили 20 снарядов по Горловке, Зайцеву, Ясиноватой, Донецку и Макеевке, сообщает представительство ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."После 6:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлениям: 7:45 — н.п. Дылеевка — н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибра 152 мм; 7:55 — н.п. Клещеевка — н.п. Зайцево: выпущено четыре снаряда калибра 152 мм; 7:57 — н.п. Орловка — н.п. Ясиноватая: выпущено три снаряда калибра 152 мм; 8:00 — н.п. Новомихайловка — г. Донецк (Ленинский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм.; 8:03 — н.п. Орловка — н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибра 155 мм", — указывается в записи в Telegram-канале.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220827/ukraina-1812335820.html
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецк (днр), горловка, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Горловка, Украина, НАТО
08:41 27.08.2022 (обновлено: 09:22 27.08.2022)
ВСУ обстреляли Горловку, Зайцево, Ясиноватую, Донецк и Макеевку
ВСУ обстреляли Горловку, Зайцево, Ясиноватую, Донецк и Макеевку 20 снарядами