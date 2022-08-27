https://ria.ru/20220827/obrazovanie-1812534719.html
Пушилин заявил о реформировании системы обучения в ДНР при поддержке России
Пушилин заявил о реформировании системы обучения в ДНР при поддержке России - РИА Новости, 27.08.2022
Пушилин заявил о реформировании системы обучения в ДНР при поддержке России
Интеграционные процессы в сфере образования стремительно наращиваются при поддержке Российской Федерации, сейчас необходимо реформировать систему обучения,... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T14:58
2022-08-27T14:58
2022-08-27T14:58
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
денис пушилин
россия
образование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19226/16/192261694_0:310:3005:2000_1920x0_80_0_0_2c3afd8cc10552c66352fcbc748723dc.jpg
СОЧИ, 27 авг – РИА Новости. Интеграционные процессы в сфере образования стремительно наращиваются при поддержке Российской Федерации, сейчас необходимо реформировать систему обучения, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.В Сириусе стартовал "Практикум наставников" для педагогов из ДНР и ЛНР, в котором приняли участие 150 учителей из народных республик.По его словам, при обучении нового поколения детей необходимо учитывать неформальный подход и вовлеченность педагогов в воспитательный процесс.
https://ria.ru/20220823/shkoly-1811684992.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19226/16/192261694_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_4dcfeb11f1cb3ce4b3571c907a49c186.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин, россия, образование
В мире, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Образование
Пушилин заявил о реформировании системы обучения в ДНР при поддержке России
Глава ДНР Пушилин заявил о реформировании системы образования при поддержке России