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Пушилин заявил о реформировании системы обучения в ДНР при поддержке России - РИА Новости, 27.08.2022
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Пушилин заявил о реформировании системы обучения в ДНР при поддержке России
Пушилин заявил о реформировании системы обучения в ДНР при поддержке России - РИА Новости, 27.08.2022
Пушилин заявил о реформировании системы обучения в ДНР при поддержке России
Интеграционные процессы в сфере образования стремительно наращиваются при поддержке Российской Федерации, сейчас необходимо реформировать систему обучения,... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T14:58
2022-08-27T14:58
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
денис пушилин
россия
образование
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СОЧИ, 27 авг – РИА Новости. Интеграционные процессы в сфере образования стремительно наращиваются при поддержке Российской Федерации, сейчас необходимо реформировать систему обучения, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.В Сириусе стартовал "Практикум наставников" для педагогов из ДНР и ЛНР, в котором приняли участие 150 учителей из народных республик.По его словам, при обучении нового поколения детей необходимо учитывать неформальный подход и вовлеченность педагогов в воспитательный процесс.
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин, россия, образование
В мире, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Образование
14:58 27.08.2022
 
Пушилин заявил о реформировании системы обучения в ДНР при поддержке России

Глава ДНР Пушилин заявил о реформировании системы образования при поддержке России

© РИА Новости / Перейти в фотобанкШкольный класс
Школьный класс - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
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СОЧИ, 27 авг – РИА Новости. Интеграционные процессы в сфере образования стремительно наращиваются при поддержке Российской Федерации, сейчас необходимо реформировать систему обучения, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
В Сириусе стартовал "Практикум наставников" для педагогов из ДНР и ЛНР, в котором приняли участие 150 учителей из народных республик.
"Мы стремительно наращиваем интеграционные процессы при поддержке Российской Федерации… Вижу, как движется работа по всем направлениям. Данный практикум - подтверждение этого факта. Перед нами стоит непростая задача - реформировать систему образования Донецкой Народной Республики. Это задача не на один день", - сказал Пушилин в ходе мероприятия, посвященного практикуму.
По его словам, при обучении нового поколения детей необходимо учитывать неформальный подход и вовлеченность педагогов в воспитательный процесс.
Ученики на праздничной линейке в школе в День знаний в селе Саханка Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
23 августа, 19:57
В ДНР рассказали о подготовке школ к новому учебному году
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДенис ПушилинРоссияОбразование
 
 
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