https://ria.ru/20220827/obrazovanie-1812534719.html

Пушилин заявил о реформировании системы обучения в ДНР при поддержке России

Пушилин заявил о реформировании системы обучения в ДНР при поддержке России - РИА Новости, 27.08.2022

Пушилин заявил о реформировании системы обучения в ДНР при поддержке России

Интеграционные процессы в сфере образования стремительно наращиваются при поддержке Российской Федерации, сейчас необходимо реформировать систему обучения,... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T14:58

2022-08-27T14:58

2022-08-27T14:58

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луганская народная республика

денис пушилин

россия

образование

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СОЧИ, 27 авг – РИА Новости. Интеграционные процессы в сфере образования стремительно наращиваются при поддержке Российской Федерации, сейчас необходимо реформировать систему обучения, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.В Сириусе стартовал "Практикум наставников" для педагогов из ДНР и ЛНР, в котором приняли участие 150 учителей из народных республик.По его словам, при обучении нового поколения детей необходимо учитывать неформальный подход и вовлеченность педагогов в воспитательный процесс.

https://ria.ru/20220823/shkoly-1811684992.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин, россия, образование