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NI: западную общественность жестоко обманули насчет России и Украины - РИА Новости, 27.08.2022
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NI: западную общественность жестоко обманули насчет России и Украины
NI: западную общественность жестоко обманули насчет России и Украины - РИА Новости, 27.08.2022
NI: западную общественность жестоко обманули насчет России и Украины
Западные СМИ и государственные деятели жестоко обманывают общественность в своих странах, раздувая исходящую от России "угрозу" и проводя жесткую проукраинскую... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T13:42
2022-08-27T15:15
политика
россия
украина
сша
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Западные СМИ и государственные деятели жестоко обманывают общественность в своих странах, раздувая исходящую от России "угрозу" и проводя жесткую проукраинскую информационную политику. Об этом пишет обозреватель The National Interest Рамзи Мардини.По его словам, это дало Вашингтону и Киеву почти неограниченный доступ к формированию своей интерпретации событий для аудитории, не подвергаясь при этом особому контролю.Как инструмент внешней политики раздувание угроз подразумевает согласованные и преднамеренные действия по искажению информации и манипулированию общественным восприятием, чтобы вызвать чрезмерный страх и возмущение. Это, в свою очередь, оправдывает дорогостоящий и рискованный курс, который в противном случае не получил бы такой политической и общественной поддержки, отметил Мардини.По мнению журналиста, с помощью этого приема дезинформации американскую публику обманом вынудили поддержать затратную и рискованную операцию против России.Москва с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он уточнил, что конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220827/britantsy-1812512356.html
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политика, россия, украина, сша
Политика, Россия, Украина, США
13:42 27.08.2022 (обновлено: 15:15 27.08.2022)
 
NI: западную общественность жестоко обманули насчет России и Украины

NI: западную общественность жестоко обманули насчет России и конфликта на Украине

© AP Photo / Mark LennihanСтатуя Свободы в Нью-Йорке, США
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© AP Photo / Mark Lennihan
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Западные СМИ и государственные деятели жестоко обманывают общественность в своих странах, раздувая исходящую от России "угрозу" и проводя жесткую проукраинскую информационную политику. Об этом пишет обозреватель The National Interest Рамзи Мардини.
"В самом начале кризиса на Западе буйствовала предвзятость. Истерический и однобокий взгляд СМИ на конфликт урезал достоверность происходящего на местах. Медиа по умолчанию всецело полагались на данные, предоставляемые только одной из сторон", — напомнил автор.
По его словам, это дало Вашингтону и Киеву почти неограниченный доступ к формированию своей интерпретации событий для аудитории, не подвергаясь при этом особому контролю.
Как инструмент внешней политики раздувание угроз подразумевает согласованные и преднамеренные действия по искажению информации и манипулированию общественным восприятием, чтобы вызвать чрезмерный страх и возмущение. Это, в свою очередь, оправдывает дорогостоящий и рискованный курс, который в противном случае не получил бы такой политической и общественной поддержки, отметил Мардини.
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По мнению журналиста, с помощью этого приема дезинформации американскую публику обманом вынудили поддержать затратную и рискованную операцию против России.
Москва с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он уточнил, что конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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