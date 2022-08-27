https://ria.ru/20220827/novostishoubiza-1812270004.html

Новости шоубиза: свадьба Прилучного и перестановки на ТВ

Новости шоубиза: свадьба Прилучного и перестановки на ТВ - РИА Новости, 27.08.2022

Новости шоубиза: свадьба Прилучного и перестановки на ТВ

Температура в Центральной России все растет, а вместе с тем не спадает жара и в шоу-бизнесе. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T07:30

2022-08-27T07:30

2022-08-27T15:29

шоубиз

шоу-бизнес

павел прилучный

дмитрий нагиев

алла пугачева

шоу "голос"

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Температура в Центральной России все растет, а вместе с тем не спадает жара и в шоу-бизнесе.Павел Прилучный обручился со своей возлюбленной Зепюр Брутян. Свадьба прошла в Армении. Пара долго интриговала поклонников своим романом, пользователи Сети даже предположили, что это пиар-акция. Музыкальные передачи вернуться на каналы в новом сезоне. Однако в них произошли изменения. Дмитрий Нагиев больше не ведущий "Голоса" на Первом канале, "Ну-ка, все вместе!" на "России 1" изменила формат, а на НТВ выйдет аналог "Маски". Бывший муж Пелагеи Иван Телегин снова проиграл суд по разделу имущества. Хоккеист хочет вернуть себе элитную квартиру и часть доходов, которые отошли певице после развода. Об этих и других новостях шоу-бизнеса слушайте в подкасте "Роман о шоубизе".

https://ria.ru/20220826/shoubiz-1812268101.html

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2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

шоу-бизнес, павел прилучный, дмитрий нагиев, алла пугачева, шоу "голос"