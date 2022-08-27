07:30 27.08.2022 (обновлено: 15:29 27.08.2022)
Новости шоубиза: свадьба Прилучного и перестановки на ТВ
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Температура в Центральной России все растет, а вместе с тем не спадает жара и в шоу-бизнесе.
Павел Прилучный обручился со своей возлюбленной Зепюр Брутян. Свадьба прошла в Армении. Пара долго интриговала поклонников своим романом, пользователи Сети даже предположили, что это пиар-акция.
Музыкальные передачи вернуться на каналы в новом сезоне. Однако в них произошли изменения. Дмитрий Нагиев больше не ведущий "Голоса" на Первом канале, "Ну-ка, все вместе!" на "России 1" изменила формат, а на НТВ выйдет аналог "Маски".
Бывший муж Пелагеи Иван Телегин снова проиграл суд по разделу имущества. Хоккеист хочет вернуть себе элитную квартиру и часть доходов, которые отошли певице после развода.
Об этих и других новостях шоу-бизнеса слушайте в подкасте "Роман о шоубизе".
26 августа, 14:00Роман о шоубизеВозвращение Пугачевой в Россию и перестановки на ТВВ эфиры российского ТВ возвращаются развлекательные программы, но с изменениями. Алла Пугачева обещала вернуться в Россию к 1 сентября. Иван Телегин не согласен с решением суда о разделе имущества с Пелагеей, а гимн России возглавил топ-тренды YouTube.