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Новости шоубиза: свадьба Прилучного и перестановки на ТВ - РИА Новости, 27.08.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220827/novostishoubiza-1812270004.html
Новости шоубиза: свадьба Прилучного и перестановки на ТВ
Новости шоубиза: свадьба Прилучного и перестановки на ТВ - РИА Новости, 27.08.2022
Новости шоубиза: свадьба Прилучного и перестановки на ТВ
Температура в Центральной России все растет, а вместе с тем не спадает жара и в шоу-бизнесе. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T07:30
2022-08-27T15:29
шоубиз
шоу-бизнес
павел прилучный
дмитрий нагиев
алла пугачева
шоу "голос"
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Температура в Центральной России все растет, а вместе с тем не спадает жара и в шоу-бизнесе.Павел Прилучный обручился со своей возлюбленной Зепюр Брутян. Свадьба прошла в Армении. Пара долго интриговала поклонников своим романом, пользователи Сети даже предположили, что это пиар-акция. Музыкальные передачи вернуться на каналы в новом сезоне. Однако в них произошли изменения. Дмитрий Нагиев больше не ведущий "Голоса" на Первом канале, "Ну-ка, все вместе!" на "России 1" изменила формат, а на НТВ выйдет аналог "Маски". Бывший муж Пелагеи Иван Телегин снова проиграл суд по разделу имущества. Хоккеист хочет вернуть себе элитную квартиру и часть доходов, которые отошли певице после развода. Об этих и других новостях шоу-бизнеса слушайте в подкасте "Роман о шоубизе".
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шоу-бизнес, павел прилучный, дмитрий нагиев, алла пугачева, шоу "голос"
Шоубиз, Шоу-бизнес, Павел Прилучный, Дмитрий Нагиев, Алла Пугачева, Шоу "Голос"
07:30 27.08.2022 (обновлено: 15:29 27.08.2022)
 

Новости шоубиза: свадьба Прилучного и перестановки на ТВ

© Фото : Павел Прилучный/TelegramПавел Прилучный с Зепюр Брутян
Павел Прилучный с Зепюр Брутян - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© Фото : Павел Прилучный/Telegram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Температура в Центральной России все растет, а вместе с тем не спадает жара и в шоу-бизнесе.
Павел Прилучный обручился со своей возлюбленной Зепюр Брутян. Свадьба прошла в Армении. Пара долго интриговала поклонников своим романом, пользователи Сети даже предположили, что это пиар-акция.
Музыкальные передачи вернуться на каналы в новом сезоне. Однако в них произошли изменения. Дмитрий Нагиев больше не ведущий "Голоса" на Первом канале, "Ну-ка, все вместе!" на "России 1" изменила формат, а на НТВ выйдет аналог "Маски".
Бывший муж Пелагеи Иван Телегин снова проиграл суд по разделу имущества. Хоккеист хочет вернуть себе элитную квартиру и часть доходов, которые отошли певице после развода.
Об этих и других новостях шоу-бизнеса слушайте в подкасте "Роман о шоубизе".
Возвращение Пугачевой в Россию и перестановки на ТВ - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 14:00Роман о шоубизе
Возвращение Пугачевой в Россию и перестановки на ТВВ эфиры российского ТВ возвращаются развлекательные программы, но с изменениями. Алла Пугачева обещала вернуться в Россию к 1 сентября. Иван Телегин не согласен с решением суда о разделе имущества с Пелагеей, а гимн России возглавил топ-тренды YouTube.
 
ШоубизШоу-бизнесПавел ПрилучныйДмитрий НагиевАлла ПугачеваШоу "Голос"
 
 
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