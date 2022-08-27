https://ria.ru/20220827/nedelya-1812481472.html

"Коммунисты России" выступили за введение четырехдневной рабочей недели

"Коммунисты России" выступили за введение четырехдневной рабочей недели - РИА Новости, 27.08.2022

"Коммунисты России" выступили за введение четырехдневной рабочей недели

"Коммунисты России" выступили за введение четырехдневной рабочей недели и предложили поднимать культурный уровень граждан, чтобы они могли проводит выходные с... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T09:36

2022-08-27T09:36

2022-08-27T09:36

общество

россия

европа

коммунисты россии

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. "Коммунисты России" выступили за введение четырехдневной рабочей недели и предложили поднимать культурный уровень граждан, чтобы они могли проводит выходные с пользой, рассказал РИА Новости председатель партии Сергей Малинкович."Вот в СССР 27 августа 1929 года ввели пятидневную неделю вместо семидневной. Это было очень важно... Надо дальше идти. Конечно, мы бы давно... пришли к четырехдневной рабочей неделе... То, что это будет - у меня никогда таких сомнений нет", - сказал Малинкович.Он отметил, что Россия, по его мнению, придет к четырехдневной неделе в 2027 году - "то есть, к очередному юбилею Великой октябрьской социалистической революции".Малинкович заявил, что Россия придет к такой форме раньше, чем Европа, потому что только российская экономика позволяет сделать такой переход. Также глава "Коммунистов России" заявил, что параллельно с введением четырехдневной рабочей недели надо поднимать культурный уровень граждан, чтобы они в выходные "занимались полезными делами, а не бездельем".

https://ria.ru/20220617/chetyrekhdnevka-1795953073.html

россия

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, европа, коммунисты россии