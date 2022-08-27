https://ria.ru/20220827/nedelya-1812481472.html
"Коммунисты России" выступили за введение четырехдневной рабочей недели
"Коммунисты России" выступили за введение четырехдневной рабочей недели - РИА Новости, 27.08.2022
"Коммунисты России" выступили за введение четырехдневной рабочей недели
"Коммунисты России" выступили за введение четырехдневной рабочей недели и предложили поднимать культурный уровень граждан, чтобы они могли проводит выходные с... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T09:36
2022-08-27T09:36
2022-08-27T09:36
общество
россия
европа
коммунисты россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154349/78/1543497852_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_f00f63a797372e5147eca7025a3a5116.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. "Коммунисты России" выступили за введение четырехдневной рабочей недели и предложили поднимать культурный уровень граждан, чтобы они могли проводит выходные с пользой, рассказал РИА Новости председатель партии Сергей Малинкович."Вот в СССР 27 августа 1929 года ввели пятидневную неделю вместо семидневной. Это было очень важно... Надо дальше идти. Конечно, мы бы давно... пришли к четырехдневной рабочей неделе... То, что это будет - у меня никогда таких сомнений нет", - сказал Малинкович.Он отметил, что Россия, по его мнению, придет к четырехдневной неделе в 2027 году - "то есть, к очередному юбилею Великой октябрьской социалистической революции".Малинкович заявил, что Россия придет к такой форме раньше, чем Европа, потому что только российская экономика позволяет сделать такой переход. Также глава "Коммунистов России" заявил, что параллельно с введением четырехдневной рабочей недели надо поднимать культурный уровень граждан, чтобы они в выходные "занимались полезными делами, а не бездельем".
https://ria.ru/20220617/chetyrekhdnevka-1795953073.html
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154349/78/1543497852_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0817b87cf8b78ed6b13ba33f0d542d9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, европа, коммунисты россии
Общество, Россия, Европа, Коммунисты России
"Коммунисты России" выступили за введение четырехдневной рабочей недели
Глава "Коммунистов России" Малинкович выступил за введение четырехдневной рабочей недели