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"Коммунисты России" выступили за введение четырехдневной рабочей недели - РИА Новости, 27.08.2022
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"Коммунисты России" выступили за введение четырехдневной рабочей недели
"Коммунисты России" выступили за введение четырехдневной рабочей недели - РИА Новости, 27.08.2022
"Коммунисты России" выступили за введение четырехдневной рабочей недели
"Коммунисты России" выступили за введение четырехдневной рабочей недели и предложили поднимать культурный уровень граждан, чтобы они могли проводит выходные с... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T09:36
2022-08-27T09:36
общество
россия
европа
коммунисты россии
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. "Коммунисты России" выступили за введение четырехдневной рабочей недели и предложили поднимать культурный уровень граждан, чтобы они могли проводит выходные с пользой, рассказал РИА Новости председатель партии Сергей Малинкович."Вот в СССР 27 августа 1929 года ввели пятидневную неделю вместо семидневной. Это было очень важно... Надо дальше идти. Конечно, мы бы давно... пришли к четырехдневной рабочей неделе... То, что это будет - у меня никогда таких сомнений нет", - сказал Малинкович.Он отметил, что Россия, по его мнению, придет к четырехдневной неделе в 2027 году - "то есть, к очередному юбилею Великой октябрьской социалистической революции".Малинкович заявил, что Россия придет к такой форме раньше, чем Европа, потому что только российская экономика позволяет сделать такой переход. Также глава "Коммунистов России" заявил, что параллельно с введением четырехдневной рабочей недели надо поднимать культурный уровень граждан, чтобы они в выходные "занимались полезными делами, а не бездельем".
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общество, россия, европа, коммунисты россии
Общество, Россия, Европа, Коммунисты России
09:36 27.08.2022
 
"Коммунисты России" выступили за введение четырехдневной рабочей недели

Глава "Коммунистов России" Малинкович выступил за введение четырехдневной рабочей недели

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники в офисе
Сотрудники в офисе - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. "Коммунисты России" выступили за введение четырехдневной рабочей недели и предложили поднимать культурный уровень граждан, чтобы они могли проводит выходные с пользой, рассказал РИА Новости председатель партии Сергей Малинкович.
"Вот в СССР 27 августа 1929 года ввели пятидневную неделю вместо семидневной. Это было очень важно... Надо дальше идти. Конечно, мы бы давно... пришли к четырехдневной рабочей неделе... То, что это будет - у меня никогда таких сомнений нет", - сказал Малинкович.
Он отметил, что Россия, по его мнению, придет к четырехдневной неделе в 2027 году - "то есть, к очередному юбилею Великой октябрьской социалистической революции".
Малинкович заявил, что Россия придет к такой форме раньше, чем Европа, потому что только российская экономика позволяет сделать такой переход. Также глава "Коммунистов России" заявил, что параллельно с введением четырехдневной рабочей недели надо поднимать культурный уровень граждан, чтобы они в выходные "занимались полезными делами, а не бездельем".
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