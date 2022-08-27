https://ria.ru/20220827/natsionalnoekino-1812375633.html

Якутский Голливуд: почему стоит смотреть национальное кино регионов России

Якутский Голливуд: почему стоит смотреть национальное кино регионов России - РИА Новости, 27.08.2022

Якутский Голливуд: почему стоит смотреть национальное кино регионов России

Российский кинематограф — это не только сцены в ресторанах на Патриарших, виды Невского и Зимнего дворца. Иногда антураж диких лесов, обветшалых деревень или... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T08:00

2022-08-27T08:00

2022-08-27T12:55

россия

ямал

уфа

культура

кинотавр

республика саха (якутия)

республика татарстан (татарстан)

республика башкортостан

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. Российский кинематограф — это не только сцены в ресторанах на Патриарших, виды Невского и Зимнего дворца. Иногда антураж диких лесов, обветшалых деревень или аутентичных нетуристических улиц оказывается интереснее и лучше помогает понять драматургию сюжета. В День российского кино РИА Новости рассказывает о самобытном региональном кино.Якутский феноменСуществует термин "Сахавуд" — якутский ответ Голливуду. В начале 2000-х был своеобразный социальный феномен: люди снимали полулюбительские фильмы, арендовали кинозалы и показывали желающим. Это нравилось — так и возник интерес к местному творчеству.Раньше в Якутии было четыре зала в двух городах, а сборы не превышали трех миллионов рублей. Сейчас же действует 41 кинотеатр в 34 населенных пунктах, рекордная касса — почти 16,5 миллиона.Кино, понятное всемЯкуты любят ходить в кинотеатры — это основное развлечение зимой. И региональный кинематограф нацелен на местную аудиторию, которая сразу распознает фальшь, замечает режиссер Владимир Мункуев.Якутские картины всегда были массовыми, настоящими. Комедия или хоррор — фильмы неизменно трогают своей простотой. И хотя часто в основе сюжетов — мифы, нарочито торгуют этникой немногие.Если в 2010-х здесь могли снять фильм за миллион, сегодня минимальный бюджет — 3,5 миллиона. И качество выше.Грядущие релизыПо словам Владимира Мункуева, проблема в том, что нет новых авторов. Тем не менее несколько картин — на стадии съемок, пре- и постпродакшен.Один из новых фильмов Давыдова — "Молодость" — покажут на ММКФ. Эту историю о человеке, который возвращается в родную деревню через 20 лет, режиссер начал снимать сразу после победы его "Пугала" на "Кинотавре".Другая лента Давыдова — фолк-хоррор "Граница" — о столкновении отца и дочери с потусторонними силами в местном лесу.Владимир Мункуев дорабатывает фильм "Кончится лето" с Юрой Борисовым и Макаром Хлебниковым. Это своеобразный анти-"Крестный отец" или анти-"Брат".Два брата хотят наладить жизнь в якутском поселке. Кеша (Борисов) отсидел срок, взяв на себя вину младшего — Тима (Хлебников). Один устраивается на работу, другой готовится в вуз. Но после неоднозначного происшествия им приходится пуститься в бега.Ренессанс ТатарстанаОбщие темы национальных фильмов: противостояние города, урбанизации и родной деревни, дома, а также поиск идентичности, своего места в новом мире. Или история любви. Все это обрамляется регионально-специфическими деталями.Татарстан — полиэтническая территория, где региональное кино переживает возрождение.Среди знаковых лент прошлых лет — драма "Куктау", музыкальная комедия "Апипа" о приключениях женского коллектива, гастролирующего по Татарстану.В этом году триллер "Микулай" вошел в одну из программ ММКФ.Бурятский эпосВ кинематографе Бурятии акцент делают на буддийских ценностях и притчах. По словам киноведа Сергея Анашкина, наиболее яркие авторы — режиссеры-самоучки Баир Дышенов и Солбон Лыгденов.Дышенов в полнометражном дебюте "Степные игры" (2014) "стремился создать полижанровую конструкцию, столкнув комедию с эпосом, сопоставляя прошлое с настоящим (время былинных героев и рутину нашего дня)". Лыгденов же создает гротескный образ вырождающейся деревни.Башкортостан: из детектива в ромкомВ Башкортостане действуют одноименная киностудия и несколько независимых компаний.Он выделяет тему преемственности поколений как один из основных векторов режиссерской мысли, как, например, в "Листке" Леонида Пожидаева и "Дикаре" Фарзаны Утарбаевой.Айнур Аскаров исследовал привычные для республики темы, но прославился фильмом "Из Уфы с любовью" (2017), который стал локальным хитом в прокате.Фильмы снимают на Кавказе, в Туве, на Ямале, в Калмыкии, на Чукотке. В каждом регионе — своя специфика. Объединяет национальные кинематографы России самобытность, любовь к своей земле и желание показать, как живут люди вне столичных мегаполисов.

https://ria.ru/20220821/kino-1810289114.html

россия

ямал

уфа

республика саха (якутия)

республика татарстан (татарстан)

республика башкортостан

республика бурятия

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2022

Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

россия, ямал, уфа, кинотавр, республика саха (якутия), республика татарстан (татарстан), республика башкортостан, республика бурятия, кино и сериалы