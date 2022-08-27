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Якутский Голливуд: почему стоит смотреть национальное кино регионов России - РИА Новости, 27.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220827/natsionalnoekino-1812375633.html
Якутский Голливуд: почему стоит смотреть национальное кино регионов России
Якутский Голливуд: почему стоит смотреть национальное кино регионов России - РИА Новости, 27.08.2022
Якутский Голливуд: почему стоит смотреть национальное кино регионов России
Российский кинематограф — это не только сцены в ресторанах на Патриарших, виды Невского и Зимнего дворца. Иногда антураж диких лесов, обветшалых деревень или... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T08:00
2022-08-27T12:55
россия
ямал
уфа
культура
кинотавр
республика саха (якутия)
республика татарстан (татарстан)
республика башкортостан
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. Российский кинематограф — это не только сцены в ресторанах на Патриарших, виды Невского и Зимнего дворца. Иногда антураж диких лесов, обветшалых деревень или аутентичных нетуристических улиц оказывается интереснее и лучше помогает понять драматургию сюжета. В День российского кино РИА Новости рассказывает о самобытном региональном кино.Якутский феноменСуществует термин "Сахавуд" — якутский ответ Голливуду. В начале 2000-х был своеобразный социальный феномен: люди снимали полулюбительские фильмы, арендовали кинозалы и показывали желающим. Это нравилось — так и возник интерес к местному творчеству.Раньше в Якутии было четыре зала в двух городах, а сборы не превышали трех миллионов рублей. Сейчас же действует 41 кинотеатр в 34 населенных пунктах, рекордная касса — почти 16,5 миллиона.Кино, понятное всемЯкуты любят ходить в кинотеатры — это основное развлечение зимой. И региональный кинематограф нацелен на местную аудиторию, которая сразу распознает фальшь, замечает режиссер Владимир Мункуев.Якутские картины всегда были массовыми, настоящими. Комедия или хоррор — фильмы неизменно трогают своей простотой. И хотя часто в основе сюжетов — мифы, нарочито торгуют этникой немногие.Если в 2010-х здесь могли снять фильм за миллион, сегодня минимальный бюджет — 3,5 миллиона. И качество выше.Грядущие релизыПо словам Владимира Мункуева, проблема в том, что нет новых авторов. Тем не менее несколько картин — на стадии съемок, пре- и постпродакшен.Один из новых фильмов Давыдова — "Молодость" — покажут на ММКФ. Эту историю о человеке, который возвращается в родную деревню через 20 лет, режиссер начал снимать сразу после победы его "Пугала" на "Кинотавре".Другая лента Давыдова — фолк-хоррор "Граница" — о столкновении отца и дочери с потусторонними силами в местном лесу.Владимир Мункуев дорабатывает фильм "Кончится лето" с Юрой Борисовым и Макаром Хлебниковым. Это своеобразный анти-"Крестный отец" или анти-"Брат".Два брата хотят наладить жизнь в якутском поселке. Кеша (Борисов) отсидел срок, взяв на себя вину младшего — Тима (Хлебников). Один устраивается на работу, другой готовится в вуз. Но после неоднозначного происшествия им приходится пуститься в бега.Ренессанс ТатарстанаОбщие темы национальных фильмов: противостояние города, урбанизации и родной деревни, дома, а также поиск идентичности, своего места в новом мире. Или история любви. Все это обрамляется регионально-специфическими деталями.Татарстан — полиэтническая территория, где региональное кино переживает возрождение.Среди знаковых лент прошлых лет — драма "Куктау", музыкальная комедия "Апипа" о приключениях женского коллектива, гастролирующего по Татарстану.В этом году триллер "Микулай" вошел в одну из программ ММКФ.Бурятский эпосВ кинематографе Бурятии акцент делают на буддийских ценностях и притчах. По словам киноведа Сергея Анашкина, наиболее яркие авторы — режиссеры-самоучки Баир Дышенов и Солбон Лыгденов.Дышенов в полнометражном дебюте "Степные игры" (2014) "стремился создать полижанровую конструкцию, столкнув комедию с эпосом, сопоставляя прошлое с настоящим (время былинных героев и рутину нашего дня)". Лыгденов же создает гротескный образ вырождающейся деревни.Башкортостан: из детектива в ромкомВ Башкортостане действуют одноименная киностудия и несколько независимых компаний.Он выделяет тему преемственности поколений как один из основных векторов режиссерской мысли, как, например, в "Листке" Леонида Пожидаева и "Дикаре" Фарзаны Утарбаевой.Айнур Аскаров исследовал привычные для республики темы, но прославился фильмом "Из Уфы с любовью" (2017), который стал локальным хитом в прокате.Фильмы снимают на Кавказе, в Туве, на Ямале, в Калмыкии, на Чукотке. В каждом регионе — своя специфика. Объединяет национальные кинематографы России самобытность, любовь к своей земле и желание показать, как живут люди вне столичных мегаполисов.
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Анна Нехаева
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россия, ямал, уфа, кинотавр, республика саха (якутия), республика татарстан (татарстан), республика башкортостан, республика бурятия, кино и сериалы
Россия, Ямал, Уфа, Культура, Кинотавр, Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан (Татарстан), Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Кино и сериалы
08:00 27.08.2022 (обновлено: 12:55 27.08.2022)
 

Якутский Голливуд: почему стоит смотреть национальное кино регионов России

© Проспект Мира (2022)Кадр из фильма "Микулай"
Кадр из фильма Микулай
© Проспект Мира (2022)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. Российский кинематограф — это не только сцены в ресторанах на Патриарших, виды Невского и Зимнего дворца. Иногда антураж диких лесов, обветшалых деревень или аутентичных нетуристических улиц оказывается интереснее и лучше помогает понять драматургию сюжета. В День российского кино РИА Новости рассказывает о самобытном региональном кино.

Якутский феномен

Существует термин "Сахавуд" — якутский ответ Голливуду.

"Я не знаю ни одного региона в России, где местная картина побеждала бы по сборам "Человека-паука", — говорит Петр Чиряев, руководитель Якутской республиканской киносети. — Посмотрите аналитику ЕАИС. "Человек-паук" стартовал еще в 2021-м, но тем не менее годовой рейтинг возглавляет "Джулур Мас-рестлинг". И в двадцатке лидеров пять якутских картин. Причем так каждый год".

© Фото предоставлено пресс-службой проектаСъемки фильма "Кончится лето"
Съемки фильма Кончится лето
© Фото предоставлено пресс-службой проекта
Съемки фильма "Кончится лето"
В начале 2000-х был своеобразный социальный феномен: люди снимали полулюбительские фильмы, арендовали кинозалы и показывали желающим. Это нравилось — так и возник интерес к местному творчеству.

"За десять лет кинофицировали почти всю республику, — объясняет Чиряев. — Наш прокат развивался не как в остальной России: у нас нет кинотеатров, где сеансы расписывали федеральные киносети. Это помогло выйти на экраны нашим картинам".

© ПроВзглядСъемки фильма "Пугало"
Съемки фильма Пугало
1 из 3
Съемки фильма "Пугало"
© ПроВзгляд
© Look Film, Место силы, R-Media (2021)Кадр из фильма "Нуучча"
Кадр из фильма Нуучча
2 из 3
Кадр из фильма "Нуучча"
© Look Film, Место силы, R-Media (2021)
© Фото предоставлено пресс-службой проектаСъемки фильма "Кончится лето"
Съемки фильма Кончится лето
3 из 3
Съемки фильма "Кончится лето"
© Фото предоставлено пресс-службой проекта
1 из 3
Съемки фильма "Пугало"
© ПроВзгляд
2 из 3
Кадр из фильма "Нуучча"
© Look Film, Место силы, R-Media (2021)
3 из 3
Съемки фильма "Кончится лето"
© Фото предоставлено пресс-службой проекта
Раньше в Якутии было четыре зала в двух городах, а сборы не превышали трех миллионов рублей. Сейчас же действует 41 кинотеатр в 34 населенных пунктах, рекордная касса — почти 16,5 миллиона.

Кино, понятное всем

Якуты любят ходить в кинотеатры — это основное развлечение зимой. И региональный кинематограф нацелен на местную аудиторию, которая сразу распознает фальшь, замечает режиссер Владимир Мункуев.
© Bonfire production (2021)Кадр из фильма "Молодость" режиссера Дмитрия Давыдова
Кадр из фильма Молодость режиссера Дмитрия Давыдова
© Bonfire production (2021)
Кадр из фильма "Молодость" режиссера Дмитрия Давыдова
Якутские картины всегда были массовыми, настоящими. Комедия или хоррор — фильмы неизменно трогают своей простотой. И хотя часто в основе сюжетов — мифы, нарочито торгуют этникой немногие.
© Фото предоставлено пресс-службой проектаСъемки фильма "Кончится лето"
Съемки фильма Кончится лето
© Фото предоставлено пресс-службой проекта
Съемки фильма "Кончится лето"

"То, что мы снимаем на собственном языке, показываем свою культуру, быт, интересно в мировом контексте, — рассказывает режиссер, лауреат "Кинотавра" Дмитрий Давыдов. — Все ищут новые регионы, интересные национальные картины. Сейчас ценится уругвайское, малайзийское, индейское кино. И якутское".

Если в 2010-х здесь могли снять фильм за миллион, сегодня минимальный бюджет — 3,5 миллиона. И качество выше.
© ПроВзглядСъемки фильма "Пугало"
Съемки фильма Пугало
© ПроВзгляд
Съемки фильма "Пугало"

"В регион приходят российские компании, появляются копродукции, — отмечает Давыдов. — В частности, у меня уже три проекта с партнерами. Есть и фильмы, которые снимались в Якутии, например кинокартина "Дикая".

Грядущие релизы

По словам Владимира Мункуева, проблема в том, что нет новых авторов. Тем не менее несколько картин — на стадии съемок, пре- и постпродакшен.
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Движение"/ Геннадий АвраменкоРежиссер Дмитрий Давыдов на фестивале "Движение"
Режиссер Дмитрий Давыдов на фестивале Движение - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Движение"/ Геннадий Авраменко
Режиссер Дмитрий Давыдов на фестивале "Движение"

"Раньше, развивая якутский кинематограф, мы делали акцент на фестивальное продвижение, — объясняет Дмитрий Давыдов. — Теперь якутское кино делится на проекты внутренние (часто комедии, ориентированные сразу на прокат) и авторские работы, нацеленные на международные фестивали".

Один из новых фильмов Давыдова — "Молодость" — покажут на ММКФ. Эту историю о человеке, который возвращается в родную деревню через 20 лет, режиссер начал снимать сразу после победы его "Пугала" на "Кинотавре".
Другая лента Давыдова — фолк-хоррор "Граница" — о столкновении отца и дочери с потусторонними силами в местном лесу.
© Пресс-служба "Кинотавра"Кадр из фильма "Пугало"
Кадр из фильма Пугало
1 из 3
Кадр из фильма "Пугало"
© Пресс-служба "Кинотавра"
© ПроВзглядСъемки фильма "Пугало"
Съемки фильма Пугало
2 из 3
Съемки фильма "Пугало"
© ПроВзгляд
© Bonfire production (2021)Кадр из фильма "Молодость" режиссера Дмитрия Давыдова
Кадр из фильма Молодость режиссера Дмитрия Давыдова
3 из 3
Кадр из фильма "Молодость" режиссера Дмитрия Давыдова
© Bonfire production (2021)
1 из 3
Кадр из фильма "Пугало"
© Пресс-служба "Кинотавра"
2 из 3
Съемки фильма "Пугало"
© ПроВзгляд
3 из 3
Кадр из фильма "Молодость" режиссера Дмитрия Давыдова
© Bonfire production (2021)

"Это очень интересная картина, мы ее сделали на английском языке и рассчитываем на международный прокат, — пояснил режиссер. — Будут продажи, продвижение там — и оттуда будем заходить в Россию".

Владимир Мункуев дорабатывает фильм "Кончится лето" с Юрой Борисовым и Макаром Хлебниковым. Это своеобразный анти-"Крестный отец" или анти-"Брат".
© Фото предоставлено пресс-службой проекта

Борисов на съемках фильма "Кончится лето"

Съемки фильма Кончится лето
1 из 3

Борисов на съемках фильма "Кончится лето"

© Фото предоставлено пресс-службой проекта
© Фото предоставлено пресс-службой проектаСъемки фильма "Кончится лето"
Съемки фильма Кончится лето
2 из 3
Съемки фильма "Кончится лето"
© Фото предоставлено пресс-службой проекта
© Фото предоставлено пресс-службой проекта

На съемках фильма "Кончится лето"

Съемки фильма Кончится лето
3 из 3

На съемках фильма "Кончится лето"

© Фото предоставлено пресс-службой проекта
1 из 3

Борисов на съемках фильма "Кончится лето"

© Фото предоставлено пресс-службой проекта
2 из 3
Съемки фильма "Кончится лето"
© Фото предоставлено пресс-службой проекта
3 из 3

На съемках фильма "Кончится лето"

© Фото предоставлено пресс-службой проекта
Два брата хотят наладить жизнь в якутском поселке. Кеша (Борисов) отсидел срок, взяв на себя вину младшего — Тима (Хлебников). Один устраивается на работу, другой готовится в вуз. Но после неоднозначного происшествия им приходится пуститься в бега.

Ренессанс Татарстана

© Татаркино (2020)Кадр из фильма "Апипа"
Кадр из фильма Апипа
© Татаркино (2020)
Кадр из фильма "Апипа"

"В России этническое кино развито неравномерно: в Якутии, Татарстане, Башкортостане — свои "малые индустрии", поддерживаемые грантами местных властей и региональным прокатом, — говорит киновед, куратор конкурса игрового кино фестиваля "Киношок" Сергей Анашкин. — В Хакасии, Республике Алтай, на Ямале, в финно-угорских регионах Поволжья и в республиках Северного Кавказа этническое кино — результат спорадических опытов одиночек".

Общие темы национальных фильмов: противостояние города, урбанизации и родной деревни, дома, а также поиск идентичности, своего места в новом мире. Или история любви. Все это обрамляется регионально-специфическими деталями.
© Татаркино, Almapictures (2021)Кадр из фильма "Тарлан"
Кадр из фильма Тарлан
© Татаркино, Almapictures (2021)
Кадр из фильма "Тарлан"
Татарстан — полиэтническая территория, где региональное кино переживает возрождение.

"Татарскому кинематографу в 2024-м будет 100 лет. В новейшей истории активное развитие началось лет пять назад, когда на Казанском кинофестивале мусульманского кино появилось направление "Национальный конкурс", — рассказывает директор "Татаркино" Миляуша Айтуганова. — У нас кинобум: все снимают, сформировалась конкурентная среда, возникают новые жанры".

Среди знаковых лент прошлых лет — драма "Куктау", музыкальная комедия "Апипа" о приключениях женского коллектива, гастролирующего по Татарстану.
© Казанская студия кинохроники, САБАНТУЙ (2004)Кадр из фильма "Куктау"
Кадр из фильма Куктау
1 из 2
Кадр из фильма "Куктау"
© Казанская студия кинохроники, САБАНТУЙ (2004)
© Татаркино (2020)Кадр из фильма "Апипа"
Кадр из фильма Апипа
2 из 2
Кадр из фильма "Апипа"
© Татаркино (2020)
1 из 2
Кадр из фильма "Куктау"
© Казанская студия кинохроники, САБАНТУЙ (2004)
2 из 2
Кадр из фильма "Апипа"
© Татаркино (2020)
В этом году триллер "Микулай" вошел в одну из программ ММКФ.

"Наш народ любит мелодрамы и комедии. Также занимаемся экранизацией национальной классической литературы. Одна из новинок — "Тарлан" — копродукция с Казахстаном", — отметила Айтуганова.

© Проспект Мира (2022)

Сцена из фильма "Микулай"

Кадр из фильма Микулай
1 из 2

Сцена из фильма "Микулай"

© Проспект Мира (2022)
© Татаркино, Almapictures (2021)

Фрагмент фильма "Тарлан"

Кадр фильма Тарлан
2 из 2

Фрагмент фильма "Тарлан"

© Татаркино, Almapictures (2021)
1 из 2

Сцена из фильма "Микулай"

© Проспект Мира (2022)
2 из 2

Фрагмент фильма "Тарлан"

© Татаркино, Almapictures (2021)

Бурятский эпос

В кинематографе Бурятии акцент делают на буддийских ценностях и притчах. По словам киноведа Сергея Анашкина, наиболее яркие авторы — режиссеры-самоучки Баир Дышенов и Солбон Лыгденов.
© БурятКино (2014)Кадр из фильма "Степные игры"
Кадр из фильма Степные игры
© БурятКино (2014)
Кадр из фильма "Степные игры"
Дышенов в полнометражном дебюте "Степные игры" (2014) "стремился создать полижанровую конструкцию, столкнув комедию с эпосом, сопоставляя прошлое с настоящим (время былинных героев и рутину нашего дня)". Лыгденов же создает гротескный образ вырождающейся деревни.
© БурятКино (2014)Кадр из фильма "Степные игры"
Кадр из фильма Степные игры
© БурятКино (2014)
Кадр из фильма "Степные игры"

"Беспробудное пьянство разрушает семейные связи, губит традиционный уклад. Рецепт очищения — тот же, что и в фильме Дышенова: возвращение к благодатным истокам национальной культуры", — уточняет Анашкин.

© БурятКино (2014)Кадр из фильма "Степные игры"
Кадр из фильма Степные игры
© БурятКино (2014)
Кадр из фильма "Степные игры"

Башкортостан: из детектива в ромком

В Башкортостане действуют одноименная киностудия и несколько независимых компаний.

"Преобладает короткий метр, полнометражные фильмы выходят нерегулярно. В башкирском духовном опыте ощутимее проявляется архаичный, языческий пласт — наследие кочевых предков. Маркером идентичности выступает не только Коран, но и курай (древний духовой инструмент, "голос" традиционной музыки)", — подчеркивает Сергей Анашкин.

© Киностудия "Башкортостан" (2017)Кадр из фильма "Дикарь"
Кадр из фильма Дикарь
© Киностудия "Башкортостан" (2017)
Кадр из фильма "Дикарь"
Он выделяет тему преемственности поколений как один из основных векторов режиссерской мысли, как, например, в "Листке" Леонида Пожидаева и "Дикаре" Фарзаны Утарбаевой.
Айнур Аскаров исследовал привычные для республики темы, но прославился фильмом "Из Уфы с любовью" (2017), который стал локальным хитом в прокате.
© Askarfilm (2017)Кадр из фильма "Из Уфы с любовью"
Кадр из фильма Из Уфы с любовью
1 из 2
Кадр из фильма "Из Уфы с любовью"
© Askarfilm (2017)
© Askarfilm (2017)

Сцена из фильма "Из Уфы с любовью"

Кадр из фильма Из Уфы с любовью
2 из 2

Сцена из фильма "Из Уфы с любовью"

© Askarfilm (2017)
1 из 2
Кадр из фильма "Из Уфы с любовью"
© Askarfilm (2017)
2 из 2

Сцена из фильма "Из Уфы с любовью"

© Askarfilm (2017)
Фильмы снимают на Кавказе, в Туве, на Ямале, в Калмыкии, на Чукотке. В каждом регионе — своя специфика. Объединяет национальные кинематографы России самобытность, любовь к своей земле и желание показать, как живут люди вне столичных мегаполисов.
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КультураРоссияЯмалУфаКинотаврРеспублика Саха (Якутия)Республика Татарстан (Татарстан)Республика БашкортостанРеспублика БурятияКино и сериалы
 
 
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