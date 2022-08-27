Якутский Голливуд: почему стоит смотреть национальное кино регионов России

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. Российский кинематограф — это не только сцены в ресторанах на Патриарших, виды Невского и Зимнего дворца. Иногда антураж диких лесов, обветшалых деревень или аутентичных нетуристических улиц оказывается интереснее и лучше помогает понять драматургию сюжета. В День российского кино РИА Новости рассказывает о самобытном региональном кино.Якутский феноменСуществует термин "Сахавуд" — якутский ответ Голливуду. В начале 2000-х был своеобразный социальный феномен: люди снимали полулюбительские фильмы, арендовали кинозалы и показывали желающим. Это нравилось — так и возник интерес к местному творчеству.Раньше в Якутии было четыре зала в двух городах, а сборы не превышали трех миллионов рублей. Сейчас же действует 41 кинотеатр в 34 населенных пунктах, рекордная касса — почти 16,5 миллиона.Кино, понятное всемЯкуты любят ходить в кинотеатры — это основное развлечение зимой. И региональный кинематограф нацелен на местную аудиторию, которая сразу распознает фальшь, замечает режиссер Владимир Мункуев.Якутские картины всегда были массовыми, настоящими. Комедия или хоррор — фильмы неизменно трогают своей простотой. И хотя часто в основе сюжетов — мифы, нарочито торгуют этникой немногие.Если в 2010-х здесь могли снять фильм за миллион, сегодня минимальный бюджет — 3,5 миллиона. И качество выше.Грядущие релизыПо словам Владимира Мункуева, проблема в том, что нет новых авторов. Тем не менее несколько картин — на стадии съемок, пре- и постпродакшен.Один из новых фильмов Давыдова — "Молодость" — покажут на ММКФ. Эту историю о человеке, который возвращается в родную деревню через 20 лет, режиссер начал снимать сразу после победы его "Пугала" на "Кинотавре".Другая лента Давыдова — фолк-хоррор "Граница" — о столкновении отца и дочери с потусторонними силами в местном лесу.Владимир Мункуев дорабатывает фильм "Кончится лето" с Юрой Борисовым и Макаром Хлебниковым. Это своеобразный анти-"Крестный отец" или анти-"Брат".Два брата хотят наладить жизнь в якутском поселке. Кеша (Борисов) отсидел срок, взяв на себя вину младшего — Тима (Хлебников). Один устраивается на работу, другой готовится в вуз. Но после неоднозначного происшествия им приходится пуститься в бега.Ренессанс ТатарстанаОбщие темы национальных фильмов: противостояние города, урбанизации и родной деревни, дома, а также поиск идентичности, своего места в новом мире. Или история любви. Все это обрамляется регионально-специфическими деталями.Татарстан — полиэтническая территория, где региональное кино переживает возрождение.Среди знаковых лент прошлых лет — драма "Куктау", музыкальная комедия "Апипа" о приключениях женского коллектива, гастролирующего по Татарстану.В этом году триллер "Микулай" вошел в одну из программ ММКФ.Бурятский эпосВ кинематографе Бурятии акцент делают на буддийских ценностях и притчах. По словам киноведа Сергея Анашкина, наиболее яркие авторы — режиссеры-самоучки Баир Дышенов и Солбон Лыгденов.Дышенов в полнометражном дебюте "Степные игры" (2014) "стремился создать полижанровую конструкцию, столкнув комедию с эпосом, сопоставляя прошлое с настоящим (время былинных героев и рутину нашего дня)". Лыгденов же создает гротескный образ вырождающейся деревни.Башкортостан: из детектива в ромкомВ Башкортостане действуют одноименная киностудия и несколько независимых компаний.Он выделяет тему преемственности поколений как один из основных векторов режиссерской мысли, как, например, в "Листке" Леонида Пожидаева и "Дикаре" Фарзаны Утарбаевой.Айнур Аскаров исследовал привычные для республики темы, но прославился фильмом "Из Уфы с любовью" (2017), который стал локальным хитом в прокате.Фильмы снимают на Кавказе, в Туве, на Ямале, в Калмыкии, на Чукотке. В каждом регионе — своя специфика. Объединяет национальные кинематографы России самобытность, любовь к своей земле и желание показать, как живут люди вне столичных мегаполисов.
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. Российский кинематограф — это не только сцены в ресторанах на Патриарших, виды Невского и Зимнего дворца. Иногда антураж диких лесов, обветшалых деревень или аутентичных нетуристических улиц оказывается интереснее и лучше помогает понять драматургию сюжета. В День российского кино РИА Новости рассказывает о самобытном региональном кино.
Якутский феномен
Существует термин "Сахавуд" — якутский ответ Голливуду.
"Я не знаю ни одного региона в России, где местная картина побеждала бы по сборам "Человека-паука", — говорит Петр Чиряев, руководитель Якутской республиканской киносети. — Посмотрите аналитику ЕАИС. "Человек-паук" стартовал еще в 2021-м, но тем не менее годовой рейтинг возглавляет "Джулур Мас-рестлинг". И в двадцатке лидеров пять якутских картин. Причем так каждый год".
В начале 2000-х был своеобразный социальный феномен: люди снимали полулюбительские фильмы, арендовали кинозалы и показывали желающим. Это нравилось — так и возник интерес к местному творчеству.
"За десять лет кинофицировали почти всю республику, — объясняет Чиряев. — Наш прокат развивался не как в остальной России: у нас нет кинотеатров, где сеансы расписывали федеральные киносети. Это помогло выйти на экраны нашим картинам".
"То, что мы снимаем на собственном языке, показываем свою культуру, быт, интересно в мировом контексте, — рассказывает режиссер, лауреат "Кинотавра" Дмитрий Давыдов. — Все ищут новые регионы, интересные национальные картины. Сейчас ценится уругвайское, малайзийское, индейское кино. И якутское".
Если в 2010-х здесь могли снять фильм за миллион, сегодня минимальный бюджет — 3,5 миллиона. И качество выше.
"В регион приходят российские компании, появляются копродукции, — отмечает Давыдов. — В частности, у меня уже три проекта с партнерами. Есть и фильмы, которые снимались в Якутии, например кинокартина "Дикая".
Грядущие релизы
По словам Владимира Мункуева, проблема в том, что нет новых авторов. Тем не менее несколько картин — на стадии съемок, пре- и постпродакшен.
"Раньше, развивая якутский кинематограф, мы делали акцент на фестивальное продвижение, — объясняет Дмитрий Давыдов. — Теперь якутское кино делится на проекты внутренние (часто комедии, ориентированные сразу на прокат) и авторские работы, нацеленные на международные фестивали".
Один из новых фильмов Давыдова — "Молодость" — покажут на ММКФ. Эту историю о человеке, который возвращается в родную деревню через 20 лет, режиссер начал снимать сразу после победы его "Пугала" на "Кинотавре".
Другая лента Давыдова — фолк-хоррор "Граница" — о столкновении отца и дочери с потусторонними силами в местном лесу.
Два брата хотят наладить жизнь в якутском поселке. Кеша (Борисов) отсидел срок, взяв на себя вину младшего — Тима (Хлебников). Один устраивается на работу, другой готовится в вуз. Но после неоднозначного происшествия им приходится пуститься в бега.
"В России этническое кино развито неравномерно: в Якутии, Татарстане, Башкортостане — свои "малые индустрии", поддерживаемые грантами местных властей и региональным прокатом, — говорит киновед, куратор конкурса игрового кино фестиваля "Киношок" Сергей Анашкин. — В Хакасии, Республике Алтай, на Ямале, в финно-угорских регионах Поволжья и в республиках Северного Кавказа этническое кино — результат спорадических опытов одиночек".
Общие темы национальных фильмов: противостояние города, урбанизации и родной деревни, дома, а также поиск идентичности, своего места в новом мире. Или история любви. Все это обрамляется регионально-специфическими деталями.
Татарстан — полиэтническая территория, где региональное кино переживает возрождение.
"Татарскому кинематографу в 2024-м будет 100 лет. В новейшей истории активное развитие началось лет пять назад, когда на Казанском кинофестивале мусульманского кино появилось направление "Национальный конкурс", — рассказывает директор "Татаркино" Миляуша Айтуганова. — У нас кинобум: все снимают, сформировалась конкурентная среда, возникают новые жанры".
Среди знаковых лент прошлых лет — драма "Куктау", музыкальная комедия "Апипа" о приключениях женского коллектива, гастролирующего по Татарстану.
Дышенов в полнометражном дебюте "Степные игры" (2014) "стремился создать полижанровую конструкцию, столкнув комедию с эпосом, сопоставляя прошлое с настоящим (время былинных героев и рутину нашего дня)". Лыгденов же создает гротескный образ вырождающейся деревни.
"Беспробудное пьянство разрушает семейные связи, губит традиционный уклад. Рецепт очищения — тот же, что и в фильме Дышенова: возвращение к благодатным истокам национальной культуры", — уточняет Анашкин.
В Башкортостане действуют одноименная киностудия и несколько независимых компаний.
"Преобладает короткий метр, полнометражные фильмы выходят нерегулярно. В башкирском духовном опыте ощутимее проявляется архаичный, языческий пласт — наследие кочевых предков. Маркером идентичности выступает не только Коран, но и курай (древний духовой инструмент, "голос" традиционной музыки)", — подчеркивает Сергей Анашкин.
Фильмы снимают на Кавказе, в Туве, на Ямале, в Калмыкии, на Чукотке. В каждом регионе — своя специфика. Объединяет национальные кинематографы России самобытность, любовь к своей земле и желание показать, как живут люди вне столичных мегаполисов.
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