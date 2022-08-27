https://ria.ru/20220827/nasams-1812451856.html

Пентагон заключил контракт на закупку ЗРК NASAMS для Украины

Пентагон заключил контракт на закупку ЗРК NASAMS для Украины - РИА Новости, 27.08.2022

Пентагон заключил контракт на закупку ЗРК NASAMS для Украины

Министерство обороны США заключило контракт с американским оборонным конгломератом Raytheon Technologies на закупку зенитных ракетных комплексов NASAMS для... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T00:47

2022-08-27T00:47

2022-08-27T01:52

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ВАШИНГТОН, 27 авг – РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракт с американским оборонным конгломератом Raytheon Technologies на закупку зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины, говорится в заявлении Пентагона.Средства на заключения данного контракта были выделены за счет Инициативы содействия безопасности Украины.В конце минувшей недели США объявили о выделении Украине крупнейшего единовременного пакета военной помощи на сумму три миллиарда долларов. Пакет, среди прочего, включает шесть ЗРК NASAMS. При этом в американской администрации отмечали, что поставки в рамках данного транша начнутся лишь через несколько месяцев и будут продолжаться на протяжении нескольких лет.Ранее президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20220826/oruzhie-1812227433.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша