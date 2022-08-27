00:47 27.08.2022 (обновлено: 01:52 27.08.2022)
Пентагон заключил контракт на закупку ЗРК NASAMS для Украины
США и Raytheon заключили контракт на 182 миллиона долларов на закупку NASAMS для Украины
Передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 авг – РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракт с американским оборонным конгломератом Raytheon Technologies на закупку зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины, говорится в заявлении Пентагона.
"Компания Raytheon, штат Массачусетс, заключила контракт с твердо фиксированной ценой на сумму 182 295 333 доллара США на закупку национальных передовых зенитных ракетных систем (NASAMS)", - сообщили в ведомстве.
Средства на заключения данного контракта были выделены за счет Инициативы содействия безопасности Украины.
В конце минувшей недели США объявили о выделении Украине крупнейшего единовременного пакета военной помощи на сумму три миллиарда долларов. Пакет, среди прочего, включает шесть ЗРК NASAMS. При этом в американской администрации отмечали, что поставки в рамках данного транша начнутся лишь через несколько месяцев и будут продолжаться на протяжении нескольких лет.
Ранее президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.