https://ria.ru/20220827/naemnik-1812451478.html

На Украине погиб американский наемник, сообщили СМИ

На Украине погиб американский наемник, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.08.2022

На Украине погиб американский наемник, сообщили СМИ

Наемник из США погиб в ходе боевых действий на Украине, пишет в пятницу издание Newsweek со ссылкой на официального представителя госдепартамента. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T00:42

2022-08-27T00:42

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ВАШИНГТОН, 27 авг – РИА Новости. Наемник из США погиб в ходе боевых действий на Украине, пишет в пятницу издание Newsweek со ссылкой на официального представителя госдепартамента."Мы можем подтвердить гибель американского гражданина на Украине", - сказал дипломат изданию в пятницу. Сославшись на необходимость уважения к близким, в госдепе отказались раскрыть имя погибшего, а также обстоятельства его смерти, включая время и место.Комментарием госдепа РИА Новости пока не располагает.Минобороны России 20 августа сообщило, что российская авиация высокоточным оружием уничтожила около 20 наемников из США в Харьковской области.С 24 февраля на Украину прибыли свыше семи тысяч наемников из более чем 60 стран, следует из данных Минобороны на середину июля. При этом российские военные выявляют легионеров еще на этапе их подготовки к въезду.Военное ведомство не раз напоминало, что в соответствии с международным гуманитарным правом иностранные наемники не считаются комбатантами и лучшее, что их ждет в случае плена, — судебный процесс и максимальные сроки тюремного заключения.

https://ria.ru/20220820/kharkov-1810921524.html

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Максим Горбачев

в мире, украина, россия, сша