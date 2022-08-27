Рейтинг@Mail.ru
Специалисты устраняют последствия вытекания строительной смеси на МКАД - РИА Новости, 30.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220827/mkad-1813166168.html
Специалисты устраняют последствия вытекания строительной смеси на МКАД
Специалисты устраняют последствия вытекания строительной смеси на МКАД - РИА Новости, 30.08.2022
Специалисты устраняют последствия вытекания строительной смеси на МКАД
Специалисты городских служб устраняют последствия вытекания строительной смеси на проезжую часть в районе 51 километра МКАД, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-27T17:33
2022-08-30T15:02
москва сегодня: мегаполис для жизни
происшествия
комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
москва
мкад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813160766_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_5d2f88bcb6dbd67f204ccf9c2852cd8f.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Специалисты городских служб устраняют последствия вытекания строительной смеси на проезжую часть в районе 51 километра МКАД, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Городские службы устраняют последствия вытекания строительной смеси на проезжую часть в районе 51 километра МКАД. При прокладке инженерных коммуникаций методом горизонтально-направленного бурения под МКАД на проезжую часть выдавило специальную строительную смесь", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время движение на данном участке ограничено по трем из пяти полос. Городские службы находятся на месте, проводятся необходимые работы для устранения последствий происшествия.
https://ria.ru/20220819/svinya-1810666982.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813160766_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_e94168281fc1453f256c4e8ed2142d4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, москва, мкад
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Происшествия, Комплекс городского хозяйства Москвы, Городское хозяйство Москвы, Москва, МКАД
17:33 27.08.2022 (обновлено: 15:02 30.08.2022)
 

Специалисты устраняют последствия вытекания строительной смеси на МКАД

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге
Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Специалисты городских служб устраняют последствия вытекания строительной смеси на проезжую часть в районе 51 километра МКАД, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы устраняют последствия вытекания строительной смеси на проезжую часть в районе 51 километра МКАД. При прокладке инженерных коммуникаций методом горизонтально-направленного бурения под МКАД на проезжую часть выдавило специальную строительную смесь", - говорится в сообщении.
© Дептранс.Оперативно/TelegramОграниченное движение на 51-м километре МКАД из-за вытекшей на дорогу строительной смеси
Ограниченное движение на 51-м километре МКАД из-за вытекшей на дорогу строительной смеси
© Дептранс.Оперативно/Telegram
Ограниченное движение на 51-м километре МКАД из-за вытекшей на дорогу строительной смеси
Отмечается, что в настоящее время движение на данном участке ограничено по трем из пяти полос. Городские службы находятся на месте, проводятся необходимые работы для устранения последствий происшествия.
Свиньи в стойле
19 августа, 10:43
Пойманную у МКАД свинью отправили в приют для собак
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПроисшествияКомплекс городского хозяйства МосквыГородское хозяйство МосквыМоскваМКАД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала