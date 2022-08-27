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Специалисты устраняют последствия вытекания строительной смеси на МКАД

Специалисты устраняют последствия вытекания строительной смеси на МКАД - РИА Новости, 30.08.2022

Специалисты устраняют последствия вытекания строительной смеси на МКАД

Специалисты городских служб устраняют последствия вытекания строительной смеси на проезжую часть в районе 51 километра МКАД, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-27T17:33

2022-08-27T17:33

2022-08-30T15:02

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Специалисты городских служб устраняют последствия вытекания строительной смеси на проезжую часть в районе 51 километра МКАД, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Городские службы устраняют последствия вытекания строительной смеси на проезжую часть в районе 51 километра МКАД. При прокладке инженерных коммуникаций методом горизонтально-направленного бурения под МКАД на проезжую часть выдавило специальную строительную смесь", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время движение на данном участке ограничено по трем из пяти полос. Городские службы находятся на месте, проводятся необходимые работы для устранения последствий происшествия.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

происшествия, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, москва, мкад