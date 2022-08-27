17:33 27.08.2022 (обновлено: 15:02 30.08.2022)
Специалисты устраняют последствия вытекания строительной смеси на МКАД
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Специалисты городских служб устраняют последствия вытекания строительной смеси на проезжую часть в районе 51 километра МКАД, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы устраняют последствия вытекания строительной смеси на проезжую часть в районе 51 километра МКАД. При прокладке инженерных коммуникаций методом горизонтально-направленного бурения под МКАД на проезжую часть выдавило специальную строительную смесь", - говорится в сообщении.
© Дептранс.Оперативно/TelegramОграниченное движение на 51-м километре МКАД из-за вытекшей на дорогу строительной смеси
Ограниченное движение на 51-м километре МКАД из-за вытекшей на дорогу строительной смеси
Отмечается, что в настоящее время движение на данном участке ограничено по трем из пяти полос. Городские службы находятся на месте, проводятся необходимые работы для устранения последствий происшествия.
19 августа, 10:43Пойманную у МКАД свинью отправили в приют для собак