https://ria.ru/20220827/miny-1812554693.html

В ДНР от противопехотных мин "Лепесток" пострадали 58 человек

В ДНР от противопехотных мин "Лепесток" пострадали 58 человек - РИА Новости, 27.08.2022

В ДНР от противопехотных мин "Лепесток" пострадали 58 человек

В Донецкой Народной Республике уже 58 человек получили ранения в результате срабатывания противопехотных мин дистанционной установки ПФМ-1 "Лепесток",... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T15:54

2022-08-27T15:54

2022-08-27T15:54

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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике уже 58 человек получили ранения в результате срабатывания противопехотных мин дистанционной установки ПФМ-1 "Лепесток", применяемых украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По состоянию на 15.00 27 августа в республике зарегистрировано уже 58 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе двое детей, на минах ПФМ "Лепесток". Один из пострадавших в результате ранения скончался в больнице", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ранее в институте ООН по исследованию проблем разоружения (ЮНИДИР) заявили, что получили две заслуживающих доверие жалобы на применения украинскими войсками кассетных боеприпасов, однако на вопрос о возможности поездки в Донбасс для сбора доказательств докладчики ушли от ответа.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth).Представительство ДНР в СЦКК неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20220714/vooruzhali-1801698015.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, донбасс, киев, оон, сцкк, украина, вооруженные силы украины