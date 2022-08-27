https://ria.ru/20220827/minirovanie-1812465368.html
Украинские войска, отходя, минируют здания, заявили в МВД ЛНР
Украинские войска, отходя, минируют здания, заявили в МВД ЛНР - РИА Новости, 27.08.2022
Украинские войска, отходя, минируют здания, заявили в МВД ЛНР
Украинские войска при отступлении минируют административные здания и объекты гражданской инфраструктуры зарядами установок для разминирования УР-77 "Змей... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T06:27
2022-08-27T06:27
2022-08-27T07:05
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ЛУГАНСК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска при отступлении минируют административные здания и объекты гражданской инфраструктуры зарядами установок для разминирования УР-77 "Змей Горыныч", заявил РИА Новости помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев с позывным "Коммунист"."Украина, уходя с территорий, можно даже сказать, убегая с территорий, те, которые она временно оккупировала, она оставляет заминированные административные здания. Тем, чем они пытались разминировать территории и, как они считали, освободить город Луганск, Донецк и так далее - это (заряд - ред.) УР-77, шланг, который наполнен пластитом. Они минируют им административные здания и здания гражданской инфраструктуры", - заявил Киселев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, луганск, донецк (днр), украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганск, Донецк (ДНР), Украина
06:27 27.08.2022 (обновлено: 07:05 27.08.2022)
Украинские войска, отходя, минируют здания, заявили в МВД ЛНР
Помощник главы МВД ЛНР Киселев заявил, что украинские войска, отходя, минируют здания