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Украинские войска, отходя, минируют здания, заявили в МВД ЛНР - РИА Новости, 27.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220827/minirovanie-1812465368.html
Украинские войска, отходя, минируют здания, заявили в МВД ЛНР
Украинские войска, отходя, минируют здания, заявили в МВД ЛНР - РИА Новости, 27.08.2022
Украинские войска, отходя, минируют здания, заявили в МВД ЛНР
Украинские войска при отступлении минируют административные здания и объекты гражданской инфраструктуры зарядами установок для разминирования УР-77 "Змей... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T06:27
2022-08-27T07:05
специальная военная операция на украине
в мире
луганск
донецк (днр)
украина
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ЛУГАНСК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска при отступлении минируют административные здания и объекты гражданской инфраструктуры зарядами установок для разминирования УР-77 "Змей Горыныч", заявил РИА Новости помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев с позывным "Коммунист"."Украина, уходя с территорий, можно даже сказать, убегая с территорий, те, которые она временно оккупировала, она оставляет заминированные административные здания. Тем, чем они пытались разминировать территории и, как они считали, освободить город Луганск, Донецк и так далее - это (заряд - ред.) УР-77, шланг, который наполнен пластитом. Они минируют им административные здания и здания гражданской инфраструктуры", - заявил Киселев.
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луганск
донецк (днр)
украина
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в мире, луганск, донецк (днр), украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганск, Донецк (ДНР), Украина
06:27 27.08.2022 (обновлено: 07:05 27.08.2022)
 
Украинские войска, отходя, минируют здания, заявили в МВД ЛНР

Помощник главы МВД ЛНР Киселев заявил, что украинские войска, отходя, минируют здания

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска при отступлении минируют административные здания и объекты гражданской инфраструктуры зарядами установок для разминирования УР-77 "Змей Горыныч", заявил РИА Новости помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев с позывным "Коммунист".
"Украина, уходя с территорий, можно даже сказать, убегая с территорий, те, которые она временно оккупировала, она оставляет заминированные административные здания. Тем, чем они пытались разминировать территории и, как они считали, освободить город Луганск, Донецк и так далее - это (заряд - ред.) УР-77, шланг, который наполнен пластитом. Они минируют им административные здания и здания гражданской инфраструктуры", - заявил Киселев.
Саперы проводят разминирование - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 18:03Специальная военная операция на Украине
Украинские военные заминировали дороги в Харьковской области
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганскДонецк (ДНР)Украина
 
 
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