https://ria.ru/20220827/minirovanie-1812465368.html

Украинские войска, отходя, минируют здания, заявили в МВД ЛНР

Украинские войска, отходя, минируют здания, заявили в МВД ЛНР - РИА Новости, 27.08.2022

Украинские войска, отходя, минируют здания, заявили в МВД ЛНР

Украинские войска при отступлении минируют административные здания и объекты гражданской инфраструктуры зарядами установок для разминирования УР-77 "Змей... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T06:27

2022-08-27T06:27

2022-08-27T07:05

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска при отступлении минируют административные здания и объекты гражданской инфраструктуры зарядами установок для разминирования УР-77 "Змей Горыныч", заявил РИА Новости помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев с позывным "Коммунист"."Украина, уходя с территорий, можно даже сказать, убегая с территорий, те, которые она временно оккупировала, она оставляет заминированные административные здания. Тем, чем они пытались разминировать территории и, как они считали, освободить город Луганск, Донецк и так далее - это (заряд - ред.) УР-77, шланг, который наполнен пластитом. Они минируют им административные здания и здания гражданской инфраструктуры", - заявил Киселев.

https://ria.ru/20220811/miny-1808961611.html

луганск

донецк (днр)

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, луганск, донецк (днр), украина