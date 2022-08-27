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В Донецке мужчина подорвался на мине "Лепесток"

В Донецке мужчина подорвался на мине "Лепесток" - РИА Новости, 27.08.2022

В Донецке мужчина подорвался на мине "Лепесток"

Мужчина подорвался на мине ПМФ-1 "Лепесток" в Петровском районе Донецка, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T15:04

2022-08-27T15:04

2022-08-27T15:04

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Мужчина подорвался на мине ПМФ-1 "Лепесток" в Петровском районе Донецка, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."По ул. Камвольной в Петровском районе Донецка на мине ПФМ-1 подорвался мужчина", - говорится в сообщении штаба в Telegram.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток" по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины