https://ria.ru/20220827/meduzy-1812531004.html
Ученые объяснили, как вести себя при встрече с огромными медузами в Сочи
Ученые объяснили, как вести себя при встрече с огромными медузами в Сочи - РИА Новости, 27.08.2022
Ученые объяснили, как вести себя при встрече с огромными медузами в Сочи
Медузы-корнероты не несут большой опасности для человека, однако трогать ее и плавать вблизи этих морских обитателей не рекомендуется, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T14:38
2022-08-27T14:38
2022-08-27T14:38
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СОЧИ, 27 авг – РИА Новости. Медузы-корнероты не несут большой опасности для человека, однако трогать ее и плавать вблизи этих морских обитателей не рекомендуется, рассказала РИА Новости ведущий научный сотрудник института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Тина Молодцова.Как объяснила агентству ученый, этот вид медуз обитает в акватории Черного, Азовского, Средиземного и Адриатического морей. В последние десять лет также наблюдается на территории Испании. Максимальный размер "зонтика" медузы-корнерота составляет 35 – 40 сантиметров в диаметре. Такие медузы при массовых скоплениях своей обычно меньше, чем когда встречаются по одиночке. В редких случаях их размер может достигать размера человека."Для человека яд корнерота не смертелен. Контакт со стрекательными клетками корнерота может вызывать сильное жжение, раздражение, дерматит( покраснение или высыпания), в редких случаях язвы. Это очень неприятно. Дети обычно реагируют сильнее чем взрослые. Однако, если у человека нет предрасположенности или аллергической реакции, серьезных случаев ожидать не следует. Корнероты - медузы неприятные, но не смертельно ядовитые. Тем не менее, трогать их специально не стоит и плавать среди медуз не надо", - сказала Молодцова.Она добавила, что если контакт с медузой все же произошел, необходимо промыть место ожога морской водой. Нельзя растирать место ожога. "Если есть какие-то прилипшие остатки тканей медузы, то лучше их соскрести, например, пластиковой картой и еще раз промыть морской водой. Можно приложить лед на 5-15 минут. Если реакция сохранится, обратитесь к врачу", - заключила Молодцова.
https://radiosputnik.ria.ru/20220808/more-1808046724.html
https://ria.ru/20220603/meduzy-1792882972.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, адриатическое море, испания, черное море, сочи
Общество, Адриатическое море, Испания, Черное море, Сочи
Ученые объяснили, как вести себя при встрече с огромными медузами в Сочи
Ученые посоветовали не плавать вблизи медуз-корнеротов в Сочи
СОЧИ, 27 авг – РИА Новости. Медузы-корнероты не несут большой опасности для человека, однако трогать ее и плавать вблизи этих морских обитателей не рекомендуется, рассказала РИА Новости ведущий научный сотрудник института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Тина Молодцова.
Как объяснила агентству ученый, этот вид медуз обитает в акватории Черного, Азовского, Средиземного и Адриатического морей
. В последние десять лет также наблюдается на территории Испании
. Максимальный размер "зонтика" медузы-корнерота составляет 35 – 40 сантиметров в диаметре. Такие медузы при массовых скоплениях своей обычно меньше, чем когда встречаются по одиночке. В редких случаях их размер может достигать размера человека.
"Для человека яд корнерота не смертелен. Контакт со стрекательными клетками корнерота может вызывать сильное жжение, раздражение, дерматит( покраснение или высыпания), в редких случаях язвы. Это очень неприятно. Дети обычно реагируют сильнее чем взрослые. Однако, если у человека нет предрасположенности или аллергической реакции, серьезных случаев ожидать не следует. Корнероты - медузы неприятные, но не смертельно ядовитые. Тем не менее, трогать их специально не стоит и плавать среди медуз не надо", - сказала Молодцова.
Она добавила, что если контакт с медузой все же произошел, необходимо промыть место ожога морской водой. Нельзя растирать место ожога. "Если есть какие-то прилипшие остатки тканей медузы, то лучше их соскрести, например, пластиковой картой и еще раз промыть морской водой. Можно приложить лед на 5-15 минут. Если реакция сохранится, обратитесь к врачу", - заключила Молодцова.