https://ria.ru/20220827/marafon-1812548085.html

Спортсмены 295 городов приняли участие в Космическом марафоне в Калуге

Спортсмены 295 городов приняли участие в Космическом марафоне в Калуге - РИА Новости, 27.08.2022

Спортсмены 295 городов приняли участие в Космическом марафоне в Калуге

Спортсмены и любители бега из 295 российских городов приняли участие в Космическом марафоне в Калуге, посвященном 165-летию со дня рождения Константина... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T15:22

2022-08-27T15:22

2022-08-27T15:23

калужская область

общество

владислав шапша

дмитрий денисов

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КАЛУГА, 27 авг – РИА Новости. Спортсмены и любители бега из 295 российских городов приняли участие в Космическом марафоне в Калуге, посвященном 165-летию со дня рождения Константина Циолковского, сообщает правительство Калужской области.В субботу на набережной Яченского водохранилища в Калуге глава региона Владислав Шапша приветствовал участников третьего калужского Космического марафона. Традиционно главное беговое событие региона проходит в рамках Дня города. В этом году марафон посвящен 165-летию со дня рождения К.Э. Циолковского, основоположника теории реактивного движения и космонавтики, почетного гражданина области.Перед стартом, обращаясь к марафонцам, Владислав Шапша подчеркнул: "Посмотрите, как быстро меняется наш город, как он становится лучше и краше. Мы умеем трудиться, мы красивые и спортивные. Я горжусь тем, что в Калуге живут такие люди!"Губернатор, как и прежде, тоже участвовал в марафоне. Вместе с ним стартовали городской голова Калуги Дмитрий Денисов, команды регионального правительства и городской управы Калуги.По данным областного правительства, всего марафон собрал профессиональных спортсменов и любителей бега из 295 российских городов. В числе участников мероприятия были губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, замгубернатора Курской области Оксана Крутько и космонавт-испытатель отряда ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина" Кирилл Песков. Хедлайнером Космического марафона выступила актриса и телеведущая Эвелина Блёданс."В этом году региональное министерство спорта изменило формат мероприятия с однодневного на двухдневный. Накануне соревновались дети разных возрастных групп от 4 до 15 лет. Также был организован забег безграничных возможностей. Всего испытания на быстроту и выносливость прошли почти 4 тысячи человек", - говорится в сообщении правительства региона.Отмечается, что для участников марафона и тех, кто пришел их поддержать, на протяжении всего мероприятия работала развлекательная программа.

https://ria.ru/20220826/kaluga-1812445092.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, владислав шапша, дмитрий денисов, вячеслав гладков, калуга, белгородская область, курская область, центр подготовки космонавтов