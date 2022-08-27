https://ria.ru/20220827/marafon-1812548085.html
Спортсмены 295 городов приняли участие в Космическом марафоне в Калуге
Спортсмены 295 городов приняли участие в Космическом марафоне в Калуге - РИА Новости, 27.08.2022
Спортсмены 295 городов приняли участие в Космическом марафоне в Калуге
Спортсмены и любители бега из 295 российских городов приняли участие в Космическом марафоне в Калуге, посвященном 165-летию со дня рождения Константина... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T15:22
2022-08-27T15:22
2022-08-27T15:23
калужская область
общество
владислав шапша
дмитрий денисов
вячеслав гладков
калуга
белгородская область
курская область
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КАЛУГА, 27 авг – РИА Новости. Спортсмены и любители бега из 295 российских городов приняли участие в Космическом марафоне в Калуге, посвященном 165-летию со дня рождения Константина Циолковского, сообщает правительство Калужской области.В субботу на набережной Яченского водохранилища в Калуге глава региона Владислав Шапша приветствовал участников третьего калужского Космического марафона. Традиционно главное беговое событие региона проходит в рамках Дня города. В этом году марафон посвящен 165-летию со дня рождения К.Э. Циолковского, основоположника теории реактивного движения и космонавтики, почетного гражданина области.Перед стартом, обращаясь к марафонцам, Владислав Шапша подчеркнул: "Посмотрите, как быстро меняется наш город, как он становится лучше и краше. Мы умеем трудиться, мы красивые и спортивные. Я горжусь тем, что в Калуге живут такие люди!"Губернатор, как и прежде, тоже участвовал в марафоне. Вместе с ним стартовали городской голова Калуги Дмитрий Денисов, команды регионального правительства и городской управы Калуги.По данным областного правительства, всего марафон собрал профессиональных спортсменов и любителей бега из 295 российских городов. В числе участников мероприятия были губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, замгубернатора Курской области Оксана Крутько и космонавт-испытатель отряда ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина" Кирилл Песков. Хедлайнером Космического марафона выступила актриса и телеведущая Эвелина Блёданс."В этом году региональное министерство спорта изменило формат мероприятия с однодневного на двухдневный. Накануне соревновались дети разных возрастных групп от 4 до 15 лет. Также был организован забег безграничных возможностей. Всего испытания на быстроту и выносливость прошли почти 4 тысячи человек", - говорится в сообщении правительства региона.Отмечается, что для участников марафона и тех, кто пришел их поддержать, на протяжении всего мероприятия работала развлекательная программа.
https://ria.ru/20220826/kaluga-1812445092.html
https://ria.ru/20220822/kaluga-1811349854.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владислав шапша, дмитрий денисов, вячеслав гладков, калуга, белгородская область, курская область, центр подготовки космонавтов
Калужская область, Общество, Владислав Шапша, Дмитрий Денисов, Вячеслав Гладков, Калуга, Белгородская область, Курская область, Центр подготовки космонавтов
КАЛУГА, 27 авг – РИА Новости. Спортсмены и любители бега из 295 российских городов приняли участие в Космическом марафоне в Калуге, посвященном 165-летию со дня рождения Константина Циолковского, сообщает правительство Калужской области.
В субботу на набережной Яченского водохранилища в Калуге
глава региона Владислав Шапша
приветствовал участников третьего калужского Космического марафона. Традиционно главное беговое событие региона проходит в рамках Дня города. В этом году марафон посвящен 165-летию со дня рождения К.Э. Циолковского, основоположника теории реактивного движения и космонавтики, почетного гражданина области.
Перед стартом, обращаясь к марафонцам, Владислав Шапша подчеркнул: "Посмотрите, как быстро меняется наш город, как он становится лучше и краше. Мы умеем трудиться, мы красивые и спортивные. Я горжусь тем, что в Калуге живут такие люди!"
Губернатор, как и прежде, тоже участвовал в марафоне. Вместе с ним стартовали городской голова Калуги Дмитрий Денисов
, команды регионального правительства и городской управы Калуги.
По данным областного правительства, всего марафон собрал профессиональных спортсменов и любителей бега из 295 российских городов. В числе участников мероприятия были губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
, замгубернатора Курской области
Оксана Крутько и космонавт-испытатель отряда ФГБУ "НИИ ЦПК
имени Ю.А. Гагарина" Кирилл Песков. Хедлайнером Космического марафона выступила актриса и телеведущая Эвелина Блёданс
.
"В этом году региональное министерство спорта изменило формат мероприятия с однодневного на двухдневный. Накануне соревновались дети разных возрастных групп от 4 до 15 лет. Также был организован забег безграничных возможностей. Всего испытания на быстроту и выносливость прошли почти 4 тысячи человек", - говорится в сообщении правительства региона.
Отмечается, что для участников марафона и тех, кто пришел их поддержать, на протяжении всего мероприятия работала развлекательная программа.
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