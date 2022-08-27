https://ria.ru/20220827/makeevka-1812523194.html
Мирный житель погиб в Макеевке при обстреле
Мирный житель погиб в Макеевке при обстреле - РИА Новости, 27.08.2022
Мирный житель погиб в Макеевке при обстреле
Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Макеевки в Донецкой Народной Республике, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T13:48
2022-08-27T13:48
2022-08-27T13:48
в мире
макеевка
украина
сцкк
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcd71fd0ef2180a6f5775f04578299d1.jpg
ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Макеевки в Донецкой Народной Республике, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.Ранее в субботу в штабе также сообщали о четырех пострадавших при обстреле Макеевки."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Червоногвардейском районе Макеевки погиб один человек и еще четыре мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее представительство республики в СЦКК сообщало об обстрелах Червоногвардейского и Кировского района Макеевки с применением артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров, в ходе которых по городу выпустили девять снарядов за 20 минут.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
https://ria.ru/20220827/zaes-1812522498.html
макеевка
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_324:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_10e70fb158f369fb95ed3c1ef0b3a4eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, макеевка, украина, сцкк, донецкая народная республика
В мире, Макеевка, Украина, СЦКК, Донецкая Народная Республика
Мирный житель погиб в Макеевке при обстреле
Мирный житель погиб при обстреле Макеевки украинскими войсками