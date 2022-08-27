https://ria.ru/20220827/makeevka-1812523194.html

Мирный житель погиб в Макеевке при обстреле

Мирный житель погиб в Макеевке при обстреле - РИА Новости, 27.08.2022

Мирный житель погиб в Макеевке при обстреле

Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Макеевки в Донецкой Народной Республике, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T13:48

2022-08-27T13:48

2022-08-27T13:48

в мире

макеевка

украина

сцкк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Макеевки в Донецкой Народной Республике, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.Ранее в субботу в штабе также сообщали о четырех пострадавших при обстреле Макеевки."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Червоногвардейском районе Макеевки погиб один человек и еще четыре мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее представительство республики в СЦКК сообщало об обстрелах Червоногвардейского и Кировского района Макеевки с применением артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров, в ходе которых по городу выпустили девять снарядов за 20 минут.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.

https://ria.ru/20220827/zaes-1812522498.html

макеевка

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, макеевка, украина, сцкк, донецкая народная республика