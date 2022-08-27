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Мирный житель погиб в Макеевке при обстреле - РИА Новости, 27.08.2022
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Мирный житель погиб в Макеевке при обстреле
Мирный житель погиб в Макеевке при обстреле - РИА Новости, 27.08.2022
Мирный житель погиб в Макеевке при обстреле
Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Макеевки в Донецкой Народной Республике, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T13:48
2022-08-27T13:48
в мире
макеевка
украина
сцкк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Макеевки в Донецкой Народной Республике, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.Ранее в субботу в штабе также сообщали о четырех пострадавших при обстреле Макеевки."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Червоногвардейском районе Макеевки погиб один человек и еще четыре мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее представительство республики в СЦКК сообщало об обстрелах Червоногвардейского и Кировского района Макеевки с применением артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров, в ходе которых по городу выпустили девять снарядов за 20 минут.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
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в мире, макеевка, украина, сцкк, донецкая народная республика
В мире, Макеевка, Украина, СЦКК, Донецкая Народная Республика
13:48 27.08.2022
 
Мирный житель погиб в Макеевке при обстреле

Мирный житель погиб при обстреле Макеевки украинскими войсками

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на соседний дом через разбитое окно дома
Вид на соседний дом через разбитое окно дома - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Макеевки в Донецкой Народной Республике, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
Ранее в субботу в штабе также сообщали о четырех пострадавших при обстреле Макеевки.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Червоногвардейском районе Макеевки погиб один человек и еще четыре мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Ранее представительство республики в СЦКК сообщало об обстрелах Червоногвардейского и Кировского района Макеевки с применением артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров, в ходе которых по городу выпустили девять снарядов за 20 минут.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
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