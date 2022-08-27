https://ria.ru/20220827/makeevka-1812511318.html

При обстреле Макеевки со стороны ВСУ ранены четыре человека

При обстреле Макеевки со стороны ВСУ ранены четыре человека - РИА Новости, 27.08.2022

При обстреле Макеевки со стороны ВСУ ранены четыре человека

Четыре жителя Макеевки ранены при обстреле города украинскими войсками, сообщили в штабе обороны ДНР. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T12:28

2022-08-27T12:28

2022-08-27T12:28

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

донецкая народная республика

украина

сцкк

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcd71fd0ef2180a6f5775f04578299d1.jpg

ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Четыре жителя Макеевки ранены при обстреле города украинскими войсками, сообщили в штабе обороны ДНР."Вооруженные формирования Украины атаковали Червоногвардейский район Макеевки, по улице Черепановых ранены четыре человека", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее представительство республики в СЦКК сообщало об обстрелах Червоногвардейского и Кировского района Макеевки с применением артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров, в ходе которых по городу выпустили девять снарядов за 20 минут.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220827/gorlovka-1812489887.html

https://ria.ru/20220827/donbass-1812504123.html

макеевка

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато