https://ria.ru/20220827/makeevka-1812511318.html
При обстреле Макеевки со стороны ВСУ ранены четыре человека
При обстреле Макеевки со стороны ВСУ ранены четыре человека - РИА Новости, 27.08.2022
При обстреле Макеевки со стороны ВСУ ранены четыре человека
Четыре жителя Макеевки ранены при обстреле города украинскими войсками, сообщили в штабе обороны ДНР. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T12:28
2022-08-27T12:28
2022-08-27T12:28
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Четыре жителя Макеевки ранены при обстреле города украинскими войсками, сообщили в штабе обороны ДНР."Вооруженные формирования Украины атаковали Червоногвардейский район Макеевки, по улице Черепановых ранены четыре человека", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее представительство республики в СЦКК сообщало об обстрелах Червоногвардейского и Кировского района Макеевки с применением артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров, в ходе которых по городу выпустили девять снарядов за 20 минут.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220827/gorlovka-1812489887.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
При обстреле Макеевки со стороны ВСУ ранены четыре человека
В ДНР заявили, что при обстреле Макеевки со стороны ВСУ ранены четыре человека