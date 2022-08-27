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Народная милиция ЛНР за сутки уничтожила до 60 украинских военных - РИА Новости, 27.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220827/lnr-1812485836.html
Народная милиция ЛНР за сутки уничтожила до 60 украинских военных
Народная милиция ЛНР за сутки уничтожила до 60 украинских военных - РИА Новости, 27.08.2022
Народная милиция ЛНР за сутки уничтожила до 60 украинских военных
Народная милиция ЛНР заявила в субботу, что за минувшие сутки украинские войска потеряли до 60 человек и четыре бронетранспортера. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T10:13
2022-08-27T10:16
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ЛУГАНСК, 27 авг - РИА Новости. Народная милиция ЛНР заявила в субботу, что за минувшие сутки украинские войска потеряли до 60 человек и четыре бронетранспортера."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 60 человек личного состава; 4 бронетранспортера; 8 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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в мире, лнр, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЛНР, Украина
10:13 27.08.2022 (обновлено: 10:16 27.08.2022)
 
Народная милиция ЛНР за сутки уничтожила до 60 украинских военных

Народная милиция ЛНР за сутки уничтожила до 60 украинских военных и четыре БТР

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкУничтожение позиций ВСУ бойцами ЛНР в Харьковской области
Уничтожение позиций ВСУ бойцами ЛНР в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Уничтожение позиций ВСУ бойцами ЛНР в Харьковской области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 авг - РИА Новости. Народная милиция ЛНР заявила в субботу, что за минувшие сутки украинские войска потеряли до 60 человек и четыре бронетранспортера.
"За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 60 человек личного состава; 4 бронетранспортера; 8 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Пожар в Никитовском районе Горловки после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
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Украинская армия вновь обстреляла Донецк и Горловку, сообщили в ДНР
 
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