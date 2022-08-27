https://ria.ru/20220827/lnr-1812485836.html

Народная милиция ЛНР за сутки уничтожила до 60 украинских военных

Народная милиция ЛНР за сутки уничтожила до 60 украинских военных - РИА Новости, 27.08.2022

Народная милиция ЛНР за сутки уничтожила до 60 украинских военных

Народная милиция ЛНР заявила в субботу, что за минувшие сутки украинские войска потеряли до 60 человек и четыре бронетранспортера. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T10:13

2022-08-27T10:13

2022-08-27T10:16

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ЛУГАНСК, 27 авг - РИА Новости. Народная милиция ЛНР заявила в субботу, что за минувшие сутки украинские войска потеряли до 60 человек и четыре бронетранспортера."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 60 человек личного состава; 4 бронетранспортера; 8 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

https://radiosputnik.ria.ru/20220827/obstrel-1812480494.html

украина

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, лнр, украина