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Лавров: Россия отвергает навязанный Западом неоколониальный порядок - РИА Новости, 27.08.2022
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Лавров: Россия отвергает навязанный Западом неоколониальный порядок
Лавров: Россия отвергает навязанный Западом неоколониальный порядок - РИА Новости, 27.08.2022
Лавров: Россия отвергает навязанный Западом неоколониальный порядок
Россия твердо привержена принципу суверенного равенства государств и отвергает навязанный Западом неоколониальный порядок с расистским делением мира, заявил... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T11:44
2022-08-27T13:24
в мире
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КАЗАНЬ, 27 авг – РИА Новости. Россия твердо привержена принципу суверенного равенства государств и отвергает навязанный Западом неоколониальный порядок с расистским делением мира, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Современный мир объективно многополярен. Эту геополитическую реальность невозможно игнорировать… Мы твердо привержены зафиксированным в уставе ООН основополагающим принципам международного общения, прежде всего, принципу суверенного равенства государств - и больших, и малых", - сказал Лавров в видеообращении к участникам Глобального форума молодых дипломатов в Казани."Одновременно категорически отвергаем навязанный коллективным Западом во главе с США неоколониальный порядок, основанный на правилах. Этот так называемый порядок предполагает расистское деление мира на группу исключительных, априори обладающих индульгенцией на любые действия, и остальные страны, обязанные следовать в фарватере так называемого золотого миллиарда и обслуживать его интересы", - подчеркнул он.Лавров отметил, что "там, где верх берет ставка на силу и гегемонизм, а дипломатию пытаются задвинуть, результаты оказываются плачевными". В качестве примера он привел агрессиюЗапада против Югославии, Ирака, Ливии, "попытки разрушить Сирию".Россия, по словам министра, последовательный сторонник уважения культурно-цивилизационного многообразия народов, их права самим определять свою судьбу.По словам Лаврова, в русле такой линии Россия расширяет и углубляет плодотворное сотрудничество с подавляющим большинством членов мирового сообщества, представляющих более 80% населения планеты - это союзники и единомышленники по ОДКБ, Евразийскому экономическому союзу, СНГ, БРИКС, ШОС.Глобальный форум молодых дипломатов открылся в Казани в субботу. В его работе принимают участие более 100 дипломатов из 50 стран. Форум организован советом молодых дипломатов МИД РФ и является площадкой для открытого и свободного обмена мнениями между молодыми дипломатами со всего мира.
https://radiosputnik.ria.ru/20220827/lavrov-1812492439.html
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в мире, россия, казань, евразийский экономический союз, оон, брикс
В мире, Россия, Казань, Евразийский экономический союз, ООН, БРИКС
11:44 27.08.2022 (обновлено: 13:24 27.08.2022)
 
Лавров: Россия отвергает навязанный Западом неоколониальный порядок

Глава МИД Ларов: Россия отвергает неоколониальный порядок с расистским делением мира

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 27 авг – РИА Новости. Россия твердо привержена принципу суверенного равенства государств и отвергает навязанный Западом неоколониальный порядок с расистским делением мира, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Современный мир объективно многополярен. Эту геополитическую реальность невозможно игнорировать… Мы твердо привержены зафиксированным в уставе ООН основополагающим принципам международного общения, прежде всего, принципу суверенного равенства государств - и больших, и малых", - сказал Лавров в видеообращении к участникам Глобального форума молодых дипломатов в Казани.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
Вчера, 11:07В России
Лавров осудил Запад за разделение мира на "исключительных" и "остальных"
"Одновременно категорически отвергаем навязанный коллективным Западом во главе с США неоколониальный порядок, основанный на правилах. Этот так называемый порядок предполагает расистское деление мира на группу исключительных, априори обладающих индульгенцией на любые действия, и остальные страны, обязанные следовать в фарватере так называемого золотого миллиарда и обслуживать его интересы", - подчеркнул он.
Лавров отметил, что "там, где верх берет ставка на силу и гегемонизм, а дипломатию пытаются задвинуть, результаты оказываются плачевными". В качестве примера он привел агрессию
Запада против Югославии, Ирака, Ливии, "попытки разрушить Сирию".
Россия, по словам министра, последовательный сторонник уважения культурно-цивилизационного многообразия народов, их права самим определять свою судьбу.
По словам Лаврова, в русле такой линии Россия расширяет и углубляет плодотворное сотрудничество с подавляющим большинством членов мирового сообщества, представляющих более 80% населения планеты - это союзники и единомышленники по ОДКБ, Евразийскому экономическому союзу, СНГ, БРИКС, ШОС.
Глобальный форум молодых дипломатов открылся в Казани в субботу. В его работе принимают участие более 100 дипломатов из 50 стран. Форум организован советом молодых дипломатов МИД РФ и является площадкой для открытого и свободного обмена мнениями между молодыми дипломатами со всего мира.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
Вчера, 10:46
Лавров призвал активизировать дипломатию
 
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