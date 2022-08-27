https://ria.ru/20220827/lavrov-1812500712.html

Лавров: Россия отвергает навязанный Западом неоколониальный порядок

Лавров: Россия отвергает навязанный Западом неоколониальный порядок - РИА Новости, 27.08.2022

Лавров: Россия отвергает навязанный Западом неоколониальный порядок

Россия твердо привержена принципу суверенного равенства государств и отвергает навязанный Западом неоколониальный порядок с расистским делением мира, заявил... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T11:44

2022-08-27T11:44

2022-08-27T13:24

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КАЗАНЬ, 27 авг – РИА Новости. Россия твердо привержена принципу суверенного равенства государств и отвергает навязанный Западом неоколониальный порядок с расистским делением мира, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Современный мир объективно многополярен. Эту геополитическую реальность невозможно игнорировать… Мы твердо привержены зафиксированным в уставе ООН основополагающим принципам международного общения, прежде всего, принципу суверенного равенства государств - и больших, и малых", - сказал Лавров в видеообращении к участникам Глобального форума молодых дипломатов в Казани."Одновременно категорически отвергаем навязанный коллективным Западом во главе с США неоколониальный порядок, основанный на правилах. Этот так называемый порядок предполагает расистское деление мира на группу исключительных, априори обладающих индульгенцией на любые действия, и остальные страны, обязанные следовать в фарватере так называемого золотого миллиарда и обслуживать его интересы", - подчеркнул он.Лавров отметил, что "там, где верх берет ставка на силу и гегемонизм, а дипломатию пытаются задвинуть, результаты оказываются плачевными". В качестве примера он привел агрессиюЗапада против Югославии, Ирака, Ливии, "попытки разрушить Сирию".Россия, по словам министра, последовательный сторонник уважения культурно-цивилизационного многообразия народов, их права самим определять свою судьбу.По словам Лаврова, в русле такой линии Россия расширяет и углубляет плодотворное сотрудничество с подавляющим большинством членов мирового сообщества, представляющих более 80% населения планеты - это союзники и единомышленники по ОДКБ, Евразийскому экономическому союзу, СНГ, БРИКС, ШОС.Глобальный форум молодых дипломатов открылся в Казани в субботу. В его работе принимают участие более 100 дипломатов из 50 стран. Форум организован советом молодых дипломатов МИД РФ и является площадкой для открытого и свободного обмена мнениями между молодыми дипломатами со всего мира.

https://radiosputnik.ria.ru/20220827/lavrov-1812492439.html

https://ria.ru/20220827/diplomatiya-1812490496.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, казань, евразийский экономический союз, оон, брикс