https://ria.ru/20220827/kurs-1812490228.html

Лавров заявил о миролюбивом внешнеполитическом курсе России

Лавров заявил о миролюбивом внешнеполитическом курсе России - РИА Новости, 27.08.2022

Лавров заявил о миролюбивом внешнеполитическом курсе России

Россия сохраняет установку на миролюбивый внешнеполитический курс и продвигает объединительную региональную повестку дня, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T10:44

2022-08-27T10:44

2022-08-27T14:35

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Россия сохраняет установку на миролюбивый внешнеполитический курс и продвигает объединительную региональную повестку дня, заявил глава МИД Сергей Лавров."Россия — крупнейшая евразийская и евро-тихоокеанская держава, государство-цивилизация — продолжает реализовывать миролюбивый внешнеполитический курс, продвигать положительную, объединительную, устремленную в будущее глобальную и региональную повестку дня", — сказал он, обращаясь к участникам V Глобального форума молодых дипломатов в Казани.По словам дипломата, Россия "остается твердо приверженной зафиксированным в Уставе ООН основополагающим принципам международного общения, прежде всего суверенного равенства государств — и больших, и малых"."Мы — последовательные сторонники уважения культурно-цивилизационного многообразия народов, их права самим определять свою судьбу. Одновременно категорически отвергаем навязываемый "коллективным Западом" во главе с США неоколониальный "порядок, основанный на правилах", — добавил министр.Он отметил, что за последнюю четверть века на международной арене произошли "действительно тектонические сдвиги", сформировались и все активнее заявляют о себе сильные, самостоятельные игроки в Азии, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, в Африке.Резюмируя выступление, Лавров сделал вывод, что "современный мир объективно многополярен" и эту геополитическую реальность невозможно игнорировать.

https://ria.ru/20220827/obman-1812522145.html

https://ria.ru/20220826/gaz-1812431537.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, казань, сша, оон, политика, сергей лавров