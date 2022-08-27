10:44 27.08.2022 (обновлено: 14:35 27.08.2022)
Лавров заявил о миролюбивом внешнеполитическом курсе России
Глава МИД Лавров заявил о миролюбивом внешнеполитическом курсе России
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Россия сохраняет установку на миролюбивый внешнеполитический курс и продвигает объединительную региональную повестку дня, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Россия — крупнейшая евразийская и евро-тихоокеанская держава, государство-цивилизация — продолжает реализовывать миролюбивый внешнеполитический курс, продвигать положительную, объединительную, устремленную в будущее глобальную и региональную повестку дня", — сказал он, обращаясь к участникам V Глобального форума молодых дипломатов в Казани.
"Мы — последовательные сторонники уважения культурно-цивилизационного многообразия народов, их права самим определять свою судьбу. Одновременно категорически отвергаем навязываемый "коллективным Западом" во главе с США неоколониальный "порядок, основанный на правилах", — добавил министр.
Он отметил, что за последнюю четверть века на международной арене произошли "действительно тектонические сдвиги", сформировались и все активнее заявляют о себе сильные, самостоятельные игроки в Азии, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, в Африке.
Резюмируя выступление, Лавров сделал вывод, что "современный мир объективно многополярен" и эту геополитическую реальность невозможно игнорировать.
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