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Лавров заявил о миролюбивом внешнеполитическом курсе России - РИА Новости, 27.08.2022
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Лавров заявил о миролюбивом внешнеполитическом курсе России
Лавров заявил о миролюбивом внешнеполитическом курсе России - РИА Новости, 27.08.2022
Лавров заявил о миролюбивом внешнеполитическом курсе России
Россия сохраняет установку на миролюбивый внешнеполитический курс и продвигает объединительную региональную повестку дня, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T10:44
2022-08-27T14:35
россия
казань
сша
оон
политика
сергей лавров
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Россия сохраняет установку на миролюбивый внешнеполитический курс и продвигает объединительную региональную повестку дня, заявил глава МИД Сергей Лавров."Россия — крупнейшая евразийская и евро-тихоокеанская держава, государство-цивилизация — продолжает реализовывать миролюбивый внешнеполитический курс, продвигать положительную, объединительную, устремленную в будущее глобальную и региональную повестку дня", — сказал он, обращаясь к участникам V Глобального форума молодых дипломатов в Казани.По словам дипломата, Россия "остается твердо приверженной зафиксированным в Уставе ООН основополагающим принципам международного общения, прежде всего суверенного равенства государств — и больших, и малых"."Мы — последовательные сторонники уважения культурно-цивилизационного многообразия народов, их права самим определять свою судьбу. Одновременно категорически отвергаем навязываемый "коллективным Западом" во главе с США неоколониальный "порядок, основанный на правилах", — добавил министр.Он отметил, что за последнюю четверть века на международной арене произошли "действительно тектонические сдвиги", сформировались и все активнее заявляют о себе сильные, самостоятельные игроки в Азии, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, в Африке.Резюмируя выступление, Лавров сделал вывод, что "современный мир объективно многополярен" и эту геополитическую реальность невозможно игнорировать.
https://ria.ru/20220827/obman-1812522145.html
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россия, казань, сша, оон, политика, сергей лавров
Россия, Казань, США, ООН, Политика, Сергей Лавров
10:44 27.08.2022 (обновлено: 14:35 27.08.2022)
 
Лавров заявил о миролюбивом внешнеполитическом курсе России

Глава МИД Лавров заявил о миролюбивом внешнеполитическом курсе России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Россия сохраняет установку на миролюбивый внешнеполитический курс и продвигает объединительную региональную повестку дня, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Россия — крупнейшая евразийская и евро-тихоокеанская держава, государство-цивилизация — продолжает реализовывать миролюбивый внешнеполитический курс, продвигать положительную, объединительную, устремленную в будущее глобальную и региональную повестку дня", — сказал он, обращаясь к участникам V Глобального форума молодых дипломатов в Казани.
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По словам дипломата, Россия "остается твердо приверженной зафиксированным в Уставе ООН основополагающим принципам международного общения, прежде всего суверенного равенства государств — и больших, и малых".
"Мы — последовательные сторонники уважения культурно-цивилизационного многообразия народов, их права самим определять свою судьбу. Одновременно категорически отвергаем навязываемый "коллективным Западом" во главе с США неоколониальный "порядок, основанный на правилах", — добавил министр.
Он отметил, что за последнюю четверть века на международной арене произошли "действительно тектонические сдвиги", сформировались и все активнее заявляют о себе сильные, самостоятельные игроки в Азии, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, в Африке.
Резюмируя выступление, Лавров сделал вывод, что "современный мир объективно многополярен" и эту геополитическую реальность невозможно игнорировать.
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