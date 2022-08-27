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"Улики указывают на иное". Бывший опер в одиночку расследует гибель брата - РИА Новости, 27.08.2022
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"Улики указывают на иное". Бывший опер в одиночку расследует гибель брата
"Улики указывают на иное". Бывший опер в одиночку расследует гибель брата - РИА Новости, 27.08.2022
"Улики указывают на иное". Бывший опер в одиночку расследует гибель брата
Уехал с деньгами и пропал — в Иркутской области родители погибшего 32-летнего Михаила Павлова добиваются ужесточения статьи. Они уверены: сына убили и ограбили. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T08:00
2022-08-27T08:00
происшествия
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Уехал с деньгами и пропал — в Иркутской области родители погибшего 32-летнего Михаила Павлова добиваются ужесточения статьи. Они уверены: сына убили и ограбили. СК списывает все на суицид. Двоюродный брат сибиряка тем временем самостоятельно ищет свидетелей и улики. РИА Новости разбиралось в ситуации.Черный лесВечером 27 октября 2021-го Павлов на своей "Лада Гранта" отправился из родной деревни Зунгар в Иркутск. Планировал отремонтировать автомобиль, поэтому взял с собой 130 тысяч рублей наличными.Перед дорогой долго с кем-то переписывался. Затем позвонил другу в соседнее село и предупредил, что ненадолго заедет в гости. "Последний раз они созванивались в девять часов, — восстанавливает хронологию событий двоюродный брат Павлова Алексей Сухарев. — Во время разговора Миша сказал кому-то: "Убери руки". Затем послышались звуки борьбы, и связь резко оборвалась. Спустя несколько секунд телефон уже был недоступен".К другу Михаил так и не заехал. До автосервиса, куда записался заранее, не добрался. Домой тоже не вернулся. На следующее утро знакомые отправились на поиски — и в трех километрах от Зунгара, в урочище Черный лес, обнаружили пустую "Ладу". В нескольких метрах на дереве висело тело хозяина."Оперативник из райотдела тщательно осмотрел место происшествия и сразу заявил, что это убийство, — говорит Сухарев. — Участковый вызвал следователя и криминалиста СК, однако те отказались приехать. Хотя по закону должны. Мы, конечно, сфотографировали положение тела и все остальное. Но этого мало. Ведь только специалист может снять отпечатки пальцев и зафиксировать другие важные улики".Братья-силовикиПавлова в Нукутском районе знали многие. Он долгое время служил во вневедомственной охране. Уволился несколько лет назад после неудачного задержания: преступник угрожал пистолетом, но, когда его скрутили и повезли в отдел, успел выкинуть оружие. Начальство осталось недовольно и попросило написать рапорт.С тех пор Михаил работал вахтами. В свободное время ездил на охоту и рыбалку. По словам родных и друзей, даже в сложных жизненных ситуациях духом не падал, всегда отличался оптимизмом. В обиду себя не давал, но и первым не задирался.Его брат Алексей Сухарев окончил Хабаровскую высшую школу милиции, после чего устроился в уголовный розыск. Участвовал во второй чеченской кампании, был контужен. В нулевые из райотдела перевелся в Иркутское областное управление МВД — в отдел по розыску преступников и пропавших без вести. В отставку вышел после 18 лет службы в звании майора."Часто занимался делами об убийствах, — рассказывает Алексей. — Последнее раскрыл по горячим следам за пару дней до увольнения. В Ангарске пропал таксист. Мы с коллегами из "убойного" быстро установили местонахождение его телефона, опросили свидетелей и вышли на подозреваемых. Те быстро раскололись и показали, где спрятали тело".Сухарев не сомневается, что брата убили. Преступники, по его версии, действовали группой и спланировали все заранее.Сбитые костяшкиУголовное дело возбудили лишь спустя месяц — 23 ноября 2021-го. И то лишь после жалобы родителей погибшего в областное управление СКР и районную прокуратуру. Статья — "Доведение до самоубийства". Подозреваемых до сих пор нет.Алексей уверен: если бы сотрудники СК сразу отреагировали должным образом, то легко бы раскрыли преступление по горячим следам. Например, с помощью биллинга могли определить, чьи телефоны "засветились" рядом с мобильником Павлова."В тот вечер, около восьми часов, в соседнем селе брат купил в магазине бутылку водки и пять стаканчиков, — продолжает Сухарев, в одиночку занявшийся расследованием. — Просил четыре, но продавщица случайно посчитала пять. Миша еще сказал ей, мол, ничего страшного, пусть один останется. И добавил, что встретил старого знакомого. Вот только имени не назвал".Неподалеку от магазина Алексей нашел эту уже пустую бутылку и пять пластиковых стаканов. Рядом лежали хлопчатобумажные перчатки и пара медицинских. Бывший опер предполагает, что именно здесь "старый знакомый" и его приятели могли убить брата, а затем перевезти тело в лес. Вероятно, все ради ограбления: у Павлова пропали 130 тысяч рублей, телефон и куртка."Петлю сделали так, чтобы просто подвесить труп на дерево, — Сухарев указывает на другие нестыковки в деле. — И рядом валялась удавка из провода с закругленными концами — словно кто-то силой наматывал их на кулак. Предсмертной конвульсии не было, иначе земля под ногами оказалась бы вспаханной. Кофта на спине задрана, костяшки сбиты до крови, словно Михаил с кем-то боролся".Родители добились эксгумации тела, и при повторном осмотре судмедэксперты насчитали три странгуляционные борозды. По словам Алексея Сухарева, наличие уже двух указывает на убийство, а не на суицид.Следователи уверяют родных Михаила, что делают все возможное для раскрытия преступления. В областном управлении СКР не смогли оперативно прокомментировать ситуацию корреспонденту РИА Новости.Брат тем временем хочет добиться переквалификации статьи на "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". И надеется, что дело не замнут.
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происшествия
Происшествия
08:00 27.08.2022
 

"Улики указывают на иное". Бывший опер в одиночку расследует гибель брата

© Фото : предоставлено Алексеем СухаревымМихаил Павлов
Михаил Павлов - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© Фото : предоставлено Алексеем Сухаревым
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Уехал с деньгами и пропал — в Иркутской области родители погибшего 32-летнего Михаила Павлова добиваются ужесточения статьи. Они уверены: сына убили и ограбили. СК списывает все на суицид. Двоюродный брат сибиряка тем временем самостоятельно ищет свидетелей и улики. РИА Новости разбиралось в ситуации.

Черный лес

Вечером 27 октября 2021-го Павлов на своей "Лада Гранта" отправился из родной деревни Зунгар в Иркутск. Планировал отремонтировать автомобиль, поэтому взял с собой 130 тысяч рублей наличными.
Перед дорогой долго с кем-то переписывался. Затем позвонил другу в соседнее село и предупредил, что ненадолго заедет в гости. "Последний раз они созванивались в девять часов, — восстанавливает хронологию событий двоюродный брат Павлова Алексей Сухарев. — Во время разговора Миша сказал кому-то: "Убери руки". Затем послышались звуки борьбы, и связь резко оборвалась. Спустя несколько секунд телефон уже был недоступен".
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К другу Михаил так и не заехал. До автосервиса, куда записался заранее, не добрался. Домой тоже не вернулся. На следующее утро знакомые отправились на поиски — и в трех километрах от Зунгара, в урочище Черный лес, обнаружили пустую "Ладу". В нескольких метрах на дереве висело тело хозяина.
"Оперативник из райотдела тщательно осмотрел место происшествия и сразу заявил, что это убийство, — говорит Сухарев. — Участковый вызвал следователя и криминалиста СК, однако те отказались приехать. Хотя по закону должны. Мы, конечно, сфотографировали положение тела и все остальное. Но этого мало. Ведь только специалист может снять отпечатки пальцев и зафиксировать другие важные улики".

Братья-силовики

Павлова в Нукутском районе знали многие. Он долгое время служил во вневедомственной охране. Уволился несколько лет назад после неудачного задержания: преступник угрожал пистолетом, но, когда его скрутили и повезли в отдел, успел выкинуть оружие. Начальство осталось недовольно и попросило написать рапорт.
© Фото : предоставлено Алексеем СухаревымПричиной смерти Михаила стала асфиксия
Причиной смерти Михаила стала асфиксия - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© Фото : предоставлено Алексеем Сухаревым
Причиной смерти Михаила стала асфиксия
С тех пор Михаил работал вахтами. В свободное время ездил на охоту и рыбалку. По словам родных и друзей, даже в сложных жизненных ситуациях духом не падал, всегда отличался оптимизмом. В обиду себя не давал, но и первым не задирался.
Его брат Алексей Сухарев окончил Хабаровскую высшую школу милиции, после чего устроился в уголовный розыск. Участвовал во второй чеченской кампании, был контужен. В нулевые из райотдела перевелся в Иркутское областное управление МВД — в отдел по розыску преступников и пропавших без вести. В отставку вышел после 18 лет службы в звании майора.
"Часто занимался делами об убийствах, — рассказывает Алексей. — Последнее раскрыл по горячим следам за пару дней до увольнения. В Ангарске пропал таксист. Мы с коллегами из "убойного" быстро установили местонахождение его телефона, опросили свидетелей и вышли на подозреваемых. Те быстро раскололись и показали, где спрятали тело".
© Фото : предоставлено Алексеем СухаревымСухарев отработал в уголовном розыске 18 лет
Сухарев отработал в уголовном розыске 18 лет - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© Фото : предоставлено Алексеем Сухаревым
Сухарев отработал в уголовном розыске 18 лет
Сухарев не сомневается, что брата убили. Преступники, по его версии, действовали группой и спланировали все заранее.

Сбитые костяшки

Уголовное дело возбудили лишь спустя месяц — 23 ноября 2021-го. И то лишь после жалобы родителей погибшего в областное управление СКР и районную прокуратуру. Статья — "Доведение до самоубийства". Подозреваемых до сих пор нет.
Алексей уверен: если бы сотрудники СК сразу отреагировали должным образом, то легко бы раскрыли преступление по горячим следам. Например, с помощью биллинга могли определить, чьи телефоны "засветились" рядом с мобильником Павлова.
"В тот вечер, около восьми часов, в соседнем селе брат купил в магазине бутылку водки и пять стаканчиков, — продолжает Сухарев, в одиночку занявшийся расследованием. — Просил четыре, но продавщица случайно посчитала пять. Миша еще сказал ей, мол, ничего страшного, пусть один останется. И добавил, что встретил старого знакомого. Вот только имени не назвал".
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Неподалеку от магазина Алексей нашел эту уже пустую бутылку и пять пластиковых стаканов. Рядом лежали хлопчатобумажные перчатки и пара медицинских. Бывший опер предполагает, что именно здесь "старый знакомый" и его приятели могли убить брата, а затем перевезти тело в лес. Вероятно, все ради ограбления: у Павлова пропали 130 тысяч рублей, телефон и куртка.
"Петлю сделали так, чтобы просто подвесить труп на дерево, — Сухарев указывает на другие нестыковки в деле. — И рядом валялась удавка из провода с закругленными концами — словно кто-то силой наматывал их на кулак. Предсмертной конвульсии не было, иначе земля под ногами оказалась бы вспаханной. Кофта на спине задрана, костяшки сбиты до крови, словно Михаил с кем-то боролся".
Родители добились эксгумации тела, и при повторном осмотре судмедэксперты насчитали три странгуляционные борозды. По словам Алексея Сухарева, наличие уже двух указывает на убийство, а не на суицид.
© Фото : предоставлено Алексеем СухаревымЗемля под ногами покойника не была примята
Земля под ногами покойника не была примята - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© Фото : предоставлено Алексеем Сухаревым
Земля под ногами покойника не была примята
Следователи уверяют родных Михаила, что делают все возможное для раскрытия преступления. В областном управлении СКР не смогли оперативно прокомментировать ситуацию корреспонденту РИА Новости.
Брат тем временем хочет добиться переквалификации статьи на "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". И надеется, что дело не замнут.
 
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