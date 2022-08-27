https://ria.ru/20220827/kosmos-1812489270.html

МКС будет видна ближайшие несколько дней ранним утром, рассказал космонавт

МКС будет видна ближайшие несколько дней ранним утром, рассказал космонавт - РИА Новости, 27.08.2022

МКС будет видна ближайшие несколько дней ранним утром, рассказал космонавт

Пролеты Международной космической станции над Землей можно будет видеть ближайшие несколько дней из Москвы и окрестных городов ранним утром, рассказал сейчас... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T10:37

2022-08-27T10:37

2022-08-27T10:37

наука

космос - риа наука

земля

москва

центральный регион (малави)

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Пролеты Международной космической станции над Землей можно будет видеть ближайшие несколько дней из Москвы и окрестных городов ранним утром, рассказал сейчас находящийся на станции космонавт Сергей Корсаков."Жаворонки, внимание! Этот пост для вас! Ну или для тех, кто ночью совсем не спит. Наступает утренняя пора видимых пролетов Международной космической станции в Центральном регионе России", - написал Корсаков в своем Telegram-канале.Он уточнил, что в Москве и расположенных рядом городах МКС будет видна 29 августа в 04.10 мск, 30 августа в 03.23 мск. 31 августа состоится самый яркий пролет, который будет заметен в 02.37 и в 04.10 мск. В это же время станция будет видна 2 сентября, а 1 сентября ее можно будет увидеть в 3.23 мск.Корсаков напомнил, что МКС видно невооруженным глазом в виде звезды, медленно поднимающейся над западной частью неба, достигающей наивысшей точки на южной стороне и уходящей в конце на восточную."Примерно до 10 сентября станцию будет видно утром, а с 16 сентября - уже вечером. Ведь теперь на Земле темнеет рано", - уточнил космонавт.

https://ria.ru/20220810/mks-1808506678.html

https://ria.ru/20220804/mks-1807348424.html

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Дарья Буймова

космос - риа наука, земля, москва, центральный регион (малави), международная космическая станция (мкс)