Рейтинг@Mail.ru
МКС будет видна ближайшие несколько дней ранним утром, рассказал космонавт - РИА Новости, 27.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20220827/kosmos-1812489270.html
МКС будет видна ближайшие несколько дней ранним утром, рассказал космонавт
МКС будет видна ближайшие несколько дней ранним утром, рассказал космонавт - РИА Новости, 27.08.2022
МКС будет видна ближайшие несколько дней ранним утром, рассказал космонавт
Пролеты Международной космической станции над Землей можно будет видеть ближайшие несколько дней из Москвы и окрестных городов ранним утром, рассказал сейчас... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T10:37
2022-08-27T10:37
наука
космос - риа наука
земля
москва
центральный регион (малави)
международная космическая станция (мкс)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765353216_0:220:640:580_1920x0_80_0_0_724ff829b78bdd3f2489899d3dfa58ae.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Пролеты Международной космической станции над Землей можно будет видеть ближайшие несколько дней из Москвы и окрестных городов ранним утром, рассказал сейчас находящийся на станции космонавт Сергей Корсаков."Жаворонки, внимание! Этот пост для вас! Ну или для тех, кто ночью совсем не спит. Наступает утренняя пора видимых пролетов Международной космической станции в Центральном регионе России", - написал Корсаков в своем Telegram-канале.Он уточнил, что в Москве и расположенных рядом городах МКС будет видна 29 августа в 04.10 мск, 30 августа в 03.23 мск. 31 августа состоится самый яркий пролет, который будет заметен в 02.37 и в 04.10 мск. В это же время станция будет видна 2 сентября, а 1 сентября ее можно будет увидеть в 3.23 мск.Корсаков напомнил, что МКС видно невооруженным глазом в виде звезды, медленно поднимающейся над западной частью неба, достигающей наивысшей точки на южной стороне и уходящей в конце на восточную."Примерно до 10 сентября станцию будет видно утром, а с 16 сентября - уже вечером. Ведь теперь на Земле темнеет рано", - уточнил космонавт.
https://ria.ru/20220810/mks-1808506678.html
https://ria.ru/20220804/mks-1807348424.html
земля
москва
центральный регион (малави)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765353216_0:160:640:640_1920x0_80_0_0_c5b1bd07e3621e7561ede254de6d1b1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, земля, москва, центральный регион (малави), международная космическая станция (мкс)
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Москва, Центральный регион (Малави), Международная космическая станция (МКС)
10:37 27.08.2022
 
МКС будет видна ближайшие несколько дней ранним утром, рассказал космонавт

Космонавт Корсаков: пролеты МКС над Землей можно будет увидеть из Москвы

© Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС
© Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Пролеты Международной космической станции над Землей можно будет видеть ближайшие несколько дней из Москвы и окрестных городов ранним утром, рассказал сейчас находящийся на станции космонавт Сергей Корсаков.
"Жаворонки, внимание! Этот пост для вас! Ну или для тех, кто ночью совсем не спит. Наступает утренняя пора видимых пролетов Международной космической станции в Центральном регионе России", - написал Корсаков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в Москве и расположенных рядом городах МКС будет видна 29 августа в 04.10 мск, 30 августа в 03.23 мск. 31 августа состоится самый яркий пролет, который будет заметен в 02.37 и в 04.10 мск. В это же время станция будет видна 2 сентября, а 1 сентября ее можно будет увидеть в 3.23 мск.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 10:47
Орбиту МКС подняли более чем на полкилометра
Корсаков напомнил, что МКС видно невооруженным глазом в виде звезды, медленно поднимающейся над западной частью неба, достигающей наивысшей точки на южной стороне и уходящей в конце на восточную.
"Примерно до 10 сентября станцию будет видно утром, а с 16 сентября - уже вечером. Ведь теперь на Земле темнеет рано", - уточнил космонавт.
Вид на Землю с борта Международной космической станции
4 августа, 20:16Наука
Дата выхода из проекта МКС зависит от состояния станции, заявил "Роскосмос"
 
НаукаКосмос - РИА НаукаЗемляМоскваЦентральный регион (Малави)Международная космическая станция (МКС)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала