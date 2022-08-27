https://ria.ru/20220827/konferentsiya-1812461578.html

Белоусов: отсутствие консенсуса на конференции ДНЯО не является провалом

Белоусов: отсутствие консенсуса на конференции ДНЯО не является провалом - РИА Новости, 27.08.2022

Белоусов: отсутствие консенсуса на конференции ДНЯО не является провалом

Россия не считает провалом отсутствие консенсуса по итоговому документу на завершающейся в пятницу Обзорной конференции ДНЯО, заявил замглавы делегации России... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T04:44

2022-08-27T04:44

2022-08-27T04:44

в мире

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/68/1487936840_0:350:4796:3048_1920x0_80_0_0_5a2b4ac746c769fc42e2c49f50ad0a6a.jpg

ООН, 27 авг – РИА Новости. Россия не считает провалом отсутствие консенсуса по итоговому документу на завершающейся в пятницу Обзорной конференции ДНЯО, заявил замглавы делегации России на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Андрей Белоусов."Возможно, кто-то из присутствующих расценивает это как провал всей нашей работы за прошедший обзорный цикл, который негативно скажется как на нашей дальнейшей совместной деятельности, так и на целостности и устойчивости Договора. Мы такую оценку не разделяем", - сказал Белоусов."Видим, что никто из участников конференции не удовлетворен содержанием проекта. Это подводит к мысли, что получился слабый в содержательном плане документ", - добавил он.

https://ria.ru/20220827/ssha-1812460461.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия