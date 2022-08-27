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Белоусов: отсутствие консенсуса на конференции ДНЯО не является провалом - РИА Новости, 27.08.2022
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Белоусов: отсутствие консенсуса на конференции ДНЯО не является провалом
Белоусов: отсутствие консенсуса на конференции ДНЯО не является провалом - РИА Новости, 27.08.2022
Белоусов: отсутствие консенсуса на конференции ДНЯО не является провалом
Россия не считает провалом отсутствие консенсуса по итоговому документу на завершающейся в пятницу Обзорной конференции ДНЯО, заявил замглавы делегации России... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T04:44
2022-08-27T04:44
в мире
россия
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ООН, 27 авг – РИА Новости. Россия не считает провалом отсутствие консенсуса по итоговому документу на завершающейся в пятницу Обзорной конференции ДНЯО, заявил замглавы делегации России на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Андрей Белоусов."Возможно, кто-то из присутствующих расценивает это как провал всей нашей работы за прошедший обзорный цикл, который негативно скажется как на нашей дальнейшей совместной деятельности, так и на целостности и устойчивости Договора. Мы такую оценку не разделяем", - сказал Белоусов."Видим, что никто из участников конференции не удовлетворен содержанием проекта. Это подводит к мысли, что получился слабый в содержательном плане документ", - добавил он.
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в мире, россия
В мире, Россия
04:44 27.08.2022
 
Белоусов: отсутствие консенсуса на конференции ДНЯО не является провалом

Дипломат Белоусов: отсутствие консенсуса на конференции ДНЯО не является провалом

© AP Photo / Charlie RiedelМежконтинентальная баллистическая ракета
Межконтинентальная баллистическая ракета - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© AP Photo / Charlie Riedel
Межконтинентальная баллистическая ракета . Архивное фото
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ООН, 27 авг – РИА Новости. Россия не считает провалом отсутствие консенсуса по итоговому документу на завершающейся в пятницу Обзорной конференции ДНЯО, заявил замглавы делегации России на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Андрей Белоусов.
"Возможно, кто-то из присутствующих расценивает это как провал всей нашей работы за прошедший обзорный цикл, который негативно скажется как на нашей дальнейшей совместной деятельности, так и на целостности и устойчивости Договора. Мы такую оценку не разделяем", - сказал Белоусов.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
04:25
Представитель Байдена оценил проект итогового документа конференции ДНЯО
"Видим, что никто из участников конференции не удовлетворен содержанием проекта. Это подводит к мысли, что получился слабый в содержательном плане документ", - добавил он.
 
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