https://ria.ru/20220827/konferentsiya-1812461578.html
Белоусов: отсутствие консенсуса на конференции ДНЯО не является провалом
Белоусов: отсутствие консенсуса на конференции ДНЯО не является провалом - РИА Новости, 27.08.2022
Белоусов: отсутствие консенсуса на конференции ДНЯО не является провалом
Россия не считает провалом отсутствие консенсуса по итоговому документу на завершающейся в пятницу Обзорной конференции ДНЯО, заявил замглавы делегации России... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T04:44
2022-08-27T04:44
2022-08-27T04:44
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ООН, 27 авг – РИА Новости. Россия не считает провалом отсутствие консенсуса по итоговому документу на завершающейся в пятницу Обзорной конференции ДНЯО, заявил замглавы делегации России на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Андрей Белоусов."Возможно, кто-то из присутствующих расценивает это как провал всей нашей работы за прошедший обзорный цикл, который негативно скажется как на нашей дальнейшей совместной деятельности, так и на целостности и устойчивости Договора. Мы такую оценку не разделяем", - сказал Белоусов."Видим, что никто из участников конференции не удовлетворен содержанием проекта. Это подводит к мысли, что получился слабый в содержательном плане документ", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия
Белоусов: отсутствие консенсуса на конференции ДНЯО не является провалом
Дипломат Белоусов: отсутствие консенсуса на конференции ДНЯО не является провалом
ООН, 27 авг – РИА Новости. Россия не считает провалом отсутствие консенсуса по итоговому документу на завершающейся в пятницу Обзорной конференции ДНЯО, заявил замглавы делегации России на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Андрей Белоусов.
"Возможно, кто-то из присутствующих расценивает это как провал всей нашей работы за прошедший обзорный цикл, который негативно скажется как на нашей дальнейшей совместной деятельности, так и на целостности и устойчивости Договора. Мы такую оценку не разделяем", - сказал Белоусов.
"Видим, что никто из участников конференции не удовлетворен содержанием проекта. Это подводит к мысли, что получился слабый в содержательном плане документ", - добавил он.