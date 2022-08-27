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Турция призвала Францию признать последствия колониального прошлого - РИА Новости, 27.08.2022
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Турция призвала Францию признать последствия колониального прошлого
Турция призвала Францию признать последствия колониального прошлого - РИА Новости, 27.08.2022
Турция призвала Францию признать последствия колониального прошлого
МИД Турции призывает Францию признать последствия своего колониального прошлого и не пытаться уйти от исторических реалий, заявил официальный представитель... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T16:58
2022-08-27T18:14
в мире
эммануэль макрон
африканский союз
турция
франция
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АНКАРА, 27 авг — РИА Новости. МИД Турции призывает Францию признать последствия своего колониального прошлого и не пытаться уйти от исторических реалий, заявил официальный представитель ведомства Танжу Бильгич.По данным турецких СМИ, в ходе визита в Алжир президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Турции, России и Китае есть сети, которые проявляют активизм, неоколониальные и империалистические планы, выступают против Франции.В МИД Турции подчеркнули недопустимость обвинений главы Франции в адрес Турции. В Анкаре привлекли внимание к активному развитию взаимовыгодного сотрудничества между Алжиром и Турцией, входящей в число стратегических партнеров Африканского союза."Если Париж полагает, что на Африканском континенте имеет место негативное восприятие Франции, то причиной тому является колониальной прошлое, а также попытки и сегодня сохранить различными методами былое влияние на континенте. Франция должна принять реалии и попытаться изменить подходы. Парижу нужно в первую очередь признать проблемы, связанные со своим прошлым, и попытаться их решить, а не перекладывать вину на плечи других стран. Это претит социальным реалиям и историческим фактам, а также является показателем искаженного восприятия определенных политиков", — говорится в заявлении.
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в мире, эммануэль макрон, африканский союз, турция, франция
В мире, Эммануэль Макрон, Африканский союз, Турция, Франция
16:58 27.08.2022 (обновлено: 18:14 27.08.2022)
 
Турция призвала Францию признать последствия колониального прошлого

Турецкий МИД призвал Францию признать последствия своего колониального прошлого

© Fotolia / hassan benslimanФлаг Франции
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© Fotolia / hassan bensliman
Флаг Франции. Архивное фото
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АНКАРА, 27 авг — РИА Новости. МИД Турции призывает Францию признать последствия своего колониального прошлого и не пытаться уйти от исторических реалий, заявил официальный представитель ведомства Танжу Бильгич.
По данным турецких СМИ, в ходе визита в Алжир президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Турции, России и Китае есть сети, которые проявляют активизм, неоколониальные и империалистические планы, выступают против Франции.

"Надеемся, что Франция в ближайшем будущем сможет признать последствия своего колониального прошлого и не будет пытаться уйти от исторических реалий, бросая тень на Турцию или любую другую страну", — говорится в заявлении Бильгича, поступившем РИА Новости.

В МИД Турции подчеркнули недопустимость обвинений главы Франции в адрес Турции. В Анкаре привлекли внимание к активному развитию взаимовыгодного сотрудничества между Алжиром и Турцией, входящей в число стратегических партнеров Африканского союза.
"Если Париж полагает, что на Африканском континенте имеет место негативное восприятие Франции, то причиной тому является колониальной прошлое, а также попытки и сегодня сохранить различными методами былое влияние на континенте. Франция должна принять реалии и попытаться изменить подходы. Парижу нужно в первую очередь признать проблемы, связанные со своим прошлым, и попытаться их решить, а не перекладывать вину на плечи других стран. Это претит социальным реалиям и историческим фактам, а также является показателем искаженного восприятия определенных политиков", — говорится в заявлении.
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В миреЭммануэль МакронАфриканский союзТурцияФранция
 
 
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