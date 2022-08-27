https://ria.ru/20220827/kolonii-1812567296.html

Турция призвала Францию признать последствия колониального прошлого

Турция призвала Францию признать последствия колониального прошлого - РИА Новости, 27.08.2022

Турция призвала Францию признать последствия колониального прошлого

МИД Турции призывает Францию признать последствия своего колониального прошлого и не пытаться уйти от исторических реалий, заявил официальный представитель... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T16:58

2022-08-27T16:58

2022-08-27T18:14

в мире

эммануэль макрон

африканский союз

турция

франция

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АНКАРА, 27 авг — РИА Новости. МИД Турции призывает Францию признать последствия своего колониального прошлого и не пытаться уйти от исторических реалий, заявил официальный представитель ведомства Танжу Бильгич.По данным турецких СМИ, в ходе визита в Алжир президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Турции, России и Китае есть сети, которые проявляют активизм, неоколониальные и империалистические планы, выступают против Франции.В МИД Турции подчеркнули недопустимость обвинений главы Франции в адрес Турции. В Анкаре привлекли внимание к активному развитию взаимовыгодного сотрудничества между Алжиром и Турцией, входящей в число стратегических партнеров Африканского союза."Если Париж полагает, что на Африканском континенте имеет место негативное восприятие Франции, то причиной тому является колониальной прошлое, а также попытки и сегодня сохранить различными методами былое влияние на континенте. Франция должна принять реалии и попытаться изменить подходы. Парижу нужно в первую очередь признать проблемы, связанные со своим прошлым, и попытаться их решить, а не перекладывать вину на плечи других стран. Это претит социальным реалиям и историческим фактам, а также является показателем искаженного восприятия определенных политиков", — говорится в заявлении.

https://ria.ru/20220826/gaz-1812312712.html

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в мире, эммануэль макрон, африканский союз, турция, франция