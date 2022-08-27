16:58 27.08.2022 (обновлено: 18:14 27.08.2022)
Турция призвала Францию признать последствия колониального прошлого
Турецкий МИД призвал Францию признать последствия своего колониального прошлого
Флаг Франции. Архивное фото
АНКАРА, 27 авг — РИА Новости. МИД Турции призывает Францию признать последствия своего колониального прошлого и не пытаться уйти от исторических реалий, заявил официальный представитель ведомства Танжу Бильгич.
По данным турецких СМИ, в ходе визита в Алжир президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Турции, России и Китае есть сети, которые проявляют активизм, неоколониальные и империалистические планы, выступают против Франции.
"Надеемся, что Франция в ближайшем будущем сможет признать последствия своего колониального прошлого и не будет пытаться уйти от исторических реалий, бросая тень на Турцию или любую другую страну", — говорится в заявлении Бильгича, поступившем РИА Новости.
В МИД Турции подчеркнули недопустимость обвинений главы Франции в адрес Турции. В Анкаре привлекли внимание к активному развитию взаимовыгодного сотрудничества между Алжиром и Турцией, входящей в число стратегических партнеров Африканского союза.
"Если Париж полагает, что на Африканском континенте имеет место негативное восприятие Франции, то причиной тому является колониальной прошлое, а также попытки и сегодня сохранить различными методами былое влияние на континенте. Франция должна принять реалии и попытаться изменить подходы. Парижу нужно в первую очередь признать проблемы, связанные со своим прошлым, и попытаться их решить, а не перекладывать вину на плечи других стран. Это претит социальным реалиям и историческим фактам, а также является показателем искаженного восприятия определенных политиков", — говорится в заявлении.