https://ria.ru/20220827/klaus-1812551836.html

Экс-президент Чехии вступился за Россию

Экс-президент Чехии вступился за Россию - РИА Новости, 27.08.2022

Экс-президент Чехии вступился за Россию

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус заявил изданию Seznam Zpravy, что цены на энергоносители в мире взлетели не из-за Москвы, а отказ от поставок из России... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T15:44

2022-08-27T15:44

2022-08-27T15:44

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евросоюз

чехия

вацлав клаус

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Бывший президент Чехии Вацлав Клаус заявил изданию Seznam Zpravy, что цены на энергоносители в мире взлетели не из-за Москвы, а отказ от поставок из России приведет к остановке экономики."То, что у нас огромная инфляция и огромный рост цен на энергоносители, возникло задолго до 24 февраля. Мы навлекли это на себя, Запад навлек на себя", — сказал политик, отвечая на вопрос о последствиях российской спецоперации на Украине.Клаус признал, что Европе негде, кроме России, быстро получить доступные энергоносители."Когда мы избавимся от энергетической зависимости от России, мы станем энергетически независимыми, но наша экономика перестанет работать", — предостерег экс-президент.Он подчеркнул, что Россия очень важна для мирового рынка, но напомнил, что изменение цен на топливо связано не только с ней, но и с другими обстоятельствами."Я не понимаю, почему не упоминается причина номер один — зеленое безумие и предполагаемая борьба с изменением климата, а также Зеленая сделка ЕС, которая является основной причиной повышения цен", — возмутился Клаус.Он также призвал к диалогу с Москвой для разрешения украинского кризиса."С Россией всегда нужно было говорить", — подытожил политик.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.

https://ria.ru/20220826/ukraina-1812271173.html

https://ria.ru/20220826/britaniya-1812235490.html

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в мире, россия, украина, евросоюз, чехия, вацлав клаус