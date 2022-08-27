https://ria.ru/20220827/kirgiziya-1812503329.html

Певец из Киргизии рассказал о работе западных НКО

Певец из Киргизии рассказал о работе западных НКО - РИА Новости, 27.08.2022

Певец из Киргизии рассказал о работе западных НКО

Научно-производственные объединения (НПО) и некоммерческие организации (НКО) "коллективного Запада" ведут антироссийскую пропаганду среди детей в Киргизии,... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T12:23

2022-08-27T12:23

2022-08-27T12:23

киргизия

в мире

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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Научно-производственные объединения (НПО) и некоммерческие организации (НКО) "коллективного Запада" ведут антироссийскую пропаганду среди детей в Киргизии, заявил РИА Новости Медер Кадыров (L'zeep), известный киргизский рэп-исполнитель, прибывший в Донецк с гуманитарной миссией."За последние 20 лет можно было понять, что им (странам Запада - ред.) не нужен мир, им не нужна стабильность, они не будут строить здесь города или еще что-то. Нигде не будут - они устроят везде войну, потому что они зарабатывают на войне. Почему люди не обращают на это внимание, почему эти факты не берутся в оборот? И что, так скажем, "коллективный Запад" уже 100 лет по всему миру устраивает войны вот так вот вокруг России, обкладывая ее со всех сторон… И в нашей стране, в моей стране, в Кыргызстане, НПОшки, НКОшки занимаются тем же самым - они печатают учебники по истории, воспитывают детей, говорят, что во всех бедах наших виновата Россия", - сказал исполнитель РИА Новости.Медер Кадыров, он же L'zeep - один из самых известных в Киргизии русскоязычных рэп-исполнителей. Начинал карьеру еще в 2000-х и стоял у истоков рэп-движения республики. Его песни знают не только в Киргизии, но и в ряде соседних стран.

https://ria.ru/20220624/ekstremizm-1797822809.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киргизия, в мире