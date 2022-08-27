Black, но не total: как прошло открытие ММКФ
Съемочная группа фильма открытия "Сердце Пармы" позировала перед фотографами в костюмах цветовой гаммы, которая ассоциировалась с картиной.
Черный, зеленый, коричневый и фиолетовый оттенки отсылали к землям Урала, доспехам и битвам. Фильм о том, как русский князь влюбляется в ведьму-ламию. Их союз невозможен, но чувства сильнее.
Съемочная группа фильма открытия "Сердце Пармы" позировала перед фотографами в костюмах цветовой гаммы, которая ассоциировалась с картиной.
Черный, зеленый, коричневый и фиолетовый оттенки отсылали к землям Урала, доспехам и битвам. Фильм о том, как русский князь влюбляется в ведьму-ламию. Их союз невозможен, но чувства сильнее.
Худрук МХТ Чехова Константин Хабенский на церемонии получил спецприз фестиваля "Верю. Константин Станиславский".
Его вручают за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы Станиславского.
Для такого торжественного случая артист выбрал строгий костюм-тройку без излишеств.
Худрук МХТ Чехова Константин Хабенский на церемонии получил спецприз фестиваля "Верю. Константин Станиславский".
Его вручают за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы Станиславского.
Для такого торжественного случая артист выбрал строгий костюм-тройку без излишеств.
Такого же принципа придерживались члены жюри основного конкурса фестиваля: худрук Театра Наций актер Евгений Миронов, режиссер Андрей Кравчук, продюсер Танди Дэвидс, оператор-постановщик Гайк Киракосян и режиссер Расул Садрамели.
Все выбрали черно-белую цветовую гамму для своих образов, чтобы ничто не отвлекало от главного — праздника кино.
Такого же принципа придерживались члены жюри основного конкурса фестиваля: худрук Театра Наций актер Евгений Миронов, режиссер Андрей Кравчук, продюсер Танди Дэвидс, оператор-постановщик Гайк Киракосян и режиссер Расул Садрамели.
Все выбрали черно-белую цветовую гамму для своих образов, чтобы ничто не отвлекало от главного — праздника кино.
Чего не скажешь об актере Денисе Косякове. Для выхода на ковровую дорожку он облачился в белую рубашку, килт и гольфы. Неожиданный для российских реалий образ оказался не только смелым и провокационным, но еще и удобным в московскую жару.
Чего не скажешь об актере Денисе Косякове. Для выхода на ковровую дорожку он облачился в белую рубашку, килт и гольфы. Неожиданный для российских реалий образ оказался не только смелым и провокационным, но еще и удобным в московскую жару.
Никита Ефремов остановился на компромиссе. Он обошел строгий дресс-код, выбрав костюм, но в серо-голубой гамме.
Актер на ММКФ представит картину "Здоровый человек" режиссера Петра Тодоровского. Она расскажет о ведущем спортивных новостей, который помогает матерям больных детей в раковом отделении и ищет потерявшихся людей вместе с "Лизой Алерт". Постепенно его жизнь меняется и приобретает совсем иной смысл.
Никита Ефремов остановился на компромиссе. Он обошел строгий дресс-код, выбрав костюм, но в серо-голубой гамме.
Актер на ММКФ представит картину "Здоровый человек" режиссера Петра Тодоровского. Она расскажет о ведущем спортивных новостей, который помогает матерям больных детей в раковом отделении и ищет потерявшихся людей вместе с "Лизой Алерт". Постепенно его жизнь меняется и приобретает совсем иной смысл.
Актриса и модель Светлана Степанковская выбрала платье нейтрального телесного оттенка с боа на корсаже.
Освежающий цвет выгодно смотрелся на фоне красной дорожки.
Минусом стали складки на тонкой ткани наряда и туфли, по оттенку не сочетающиеся с образом.
Актриса и модель Светлана Степанковская выбрала платье нейтрального телесного оттенка с боа на корсаже.
Освежающий цвет выгодно смотрелся на фоне красной дорожки.
Минусом стали складки на тонкой ткани наряда и туфли, по оттенку не сочетающиеся с образом.
Актриса Анна Котова-Дерябина тоже выбрала комфортный образ. У ее голубого шелкового платья был вырез до бедра — удобная деталь в летний зной.
Актриса Анна Котова-Дерябина тоже выбрала комфортный образ. У ее голубого шелкового платья был вырез до бедра — удобная деталь в летний зной.
Один из самых ярких нарядов на церемонии открытия ММКФ был у актрисы Эдиты Шаумян.
Артистка выбрала платье персикового оттенка с накидкой из тюля. В целом образ отсылал к сказкам "1000 и 1 ночи".
Один из самых ярких нарядов на церемонии открытия ММКФ был у актрисы Эдиты Шаумян.
Артистка выбрала платье персикового оттенка с накидкой из тюля. В целом образ отсылал к сказкам "1000 и 1 ночи".
Актриса Рената Пиотровски не скрывала, что хорошо отдохнула перед открытием ММКФ.
Ее загар ярко выделялся на фоне жемчужно-белого платья. Приспущенные рукава-фонарики должны были отвлечь от последствий отпуска, но не совсем выполнили свою роль.
Актриса Рената Пиотровски не скрывала, что хорошо отдохнула перед открытием ММКФ.
Ее загар ярко выделялся на фоне жемчужно-белого платья. Приспущенные рукава-фонарики должны были отвлечь от последствий отпуска, но не совсем выполнили свою роль.
Актриса Виктория Соловьева, явно вдохновившись модным показом Valentino, выбрала платье цвета фуксии.
И не прогадала: ее образ стал одним из запоминающихся на дорожке.
ММКФ продлится до 2 сентября.
Актриса Виктория Соловьева, явно вдохновившись модным показом Valentino, выбрала платье цвета фуксии.
И не прогадала: ее образ стал одним из запоминающихся на дорожке.
ММКФ продлится до 2 сентября.