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Black, но не total: как прошло открытие ММКФ - РИА Новости, 27.08.2022
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Культура
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Black, но не total: как прошло открытие ММКФ
Black, но не total: как прошло открытие ММКФ - РИА Новости, 27.08.2022
Black, но не total: как прошло открытие ММКФ
В столице открылся 44-й Московский международный кинофестиваль. По красной ковровой дорожке перед кинотеатром "Россия" прошли актеры, режиссеры, продюсеры... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T12:53
2022-08-27T12:53
культура
московский международный кинофестиваль
константин хабенский
константин станиславский
евгений миронов
кино и сериалы
знаменитости
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. В столице открылся 44-й Московский международный кинофестиваль. По красной ковровой дорожке перед кинотеатром "Россия" прошли актеры, режиссеры, продюсеры. Никто не пренебрег дресс-кодом, а некоторые использовали жаркий вечер как повод выйти в чересчур откровенных образах. О том, кто пришел на церемонию и какие наряды выбрал, — в фотоленте РИА Новости.
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Анна Нехаева
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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фото, московский международный кинофестиваль, константин хабенский, константин станиславский, евгений миронов, кино и сериалы, знаменитости
Культура, Московский международный кинофестиваль, Константин Хабенский, Константин Станиславский, Евгений Миронов, Кино и сериалы, Знаменитости
12:53 27.08.2022
 

Black, но не total: как прошло открытие ММКФ

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. В столице открылся 44-й Московский международный кинофестиваль. По красной ковровой дорожке перед кинотеатром "Россия" прошли актеры, режиссеры, продюсеры. Никто не пренебрег дресс-кодом, а некоторые использовали жаркий вечер как повод выйти в чересчур откровенных образах. О том, кто пришел на церемонию и какие наряды выбрал, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Съемочная группа фильма открытия "Сердце Пармы" позировала перед фотографами в костюмах цветовой гаммы, которая ассоциировалась с картиной.

Черный, зеленый, коричневый и фиолетовый оттенки отсылали к землям Урала, доспехам и битвам. Фильм о том, как русский князь влюбляется в ведьму-ламию. Их союз невозможен, но чувства сильнее.

Съемочная группа фильма открытия Сердце Пармы (Land of legends) на красной дорожке перед церемонией открытия 44-го Московского Международного кинофестиваля
1 из 10

Съемочная группа фильма открытия "Сердце Пармы" позировала перед фотографами в костюмах цветовой гаммы, которая ассоциировалась с картиной.

Черный, зеленый, коричневый и фиолетовый оттенки отсылали к землям Урала, доспехам и битвам. Фильм о том, как русский князь влюбляется в ведьму-ламию. Их союз невозможен, но чувства сильнее.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Худрук МХТ Чехова Константин Хабенский на церемонии получил спецприз фестиваля "Верю. Константин Станиславский".

Его вручают за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы Станиславского.

Для такого торжественного случая артист выбрал строгий костюм-тройку без излишеств.

Актер, художественный руководитель Московского Художественного театра имени А. П. Чехова Константин Хабенский
2 из 10

Худрук МХТ Чехова Константин Хабенский на церемонии получил спецприз фестиваля "Верю. Константин Станиславский".

Его вручают за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы Станиславского.

Для такого торжественного случая артист выбрал строгий костюм-тройку без излишеств.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Такого же принципа придерживались члены жюри основного конкурса фестиваля: худрук Театра Наций актер Евгений Миронов, режиссер Андрей Кравчук, продюсер Танди Дэвидс, оператор-постановщик Гайк Киракосян и режиссер Расул Садрамели.

Все выбрали черно-белую цветовую гамму для своих образов, чтобы ничто не отвлекало от главного — праздника кино.

Члены жюри основного конкурса фестиваля
3 из 10

Такого же принципа придерживались члены жюри основного конкурса фестиваля: худрук Театра Наций актер Евгений Миронов, режиссер Андрей Кравчук, продюсер Танди Дэвидс, оператор-постановщик Гайк Киракосян и режиссер Расул Садрамели.

Все выбрали черно-белую цветовую гамму для своих образов, чтобы ничто не отвлекало от главного — праздника кино.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Чего не скажешь об актере Денисе Косякове. Для выхода на ковровую дорожку он облачился в белую рубашку, килт и гольфы. Неожиданный для российских реалий образ оказался не только смелым и провокационным, но еще и удобным в московскую жару.

Актер Денис Косяков на красной дорожке перед церемонией открытия 44-го Московского Международного кинофестиваля
4 из 10

Чего не скажешь об актере Денисе Косякове. Для выхода на ковровую дорожку он облачился в белую рубашку, килт и гольфы. Неожиданный для российских реалий образ оказался не только смелым и провокационным, но еще и удобным в московскую жару.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Никита Ефремов остановился на компромиссе. Он обошел строгий дресс-код, выбрав костюм, но в серо-голубой гамме.

Актер на ММКФ представит картину "Здоровый человек" режиссера Петра Тодоровского. Она расскажет о ведущем спортивных новостей, который помогает матерям больных детей в раковом отделении и ищет потерявшихся людей вместе с "Лизой Алерт". Постепенно его жизнь меняется и приобретает совсем иной смысл.

Актер Никита Ефремов на красной дорожке перед церемонией открытия 44-го Московского Международного кинофестиваля
5 из 10

Никита Ефремов остановился на компромиссе. Он обошел строгий дресс-код, выбрав костюм, но в серо-голубой гамме.

Актер на ММКФ представит картину "Здоровый человек" режиссера Петра Тодоровского. Она расскажет о ведущем спортивных новостей, который помогает матерям больных детей в раковом отделении и ищет потерявшихся людей вместе с "Лизой Алерт". Постепенно его жизнь меняется и приобретает совсем иной смысл.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса и модель Светлана Степанковская выбрала платье нейтрального телесного оттенка с боа на корсаже.

Освежающий цвет выгодно смотрелся на фоне красной дорожки.

Минусом стали складки на тонкой ткани наряда и туфли, по оттенку не сочетающиеся с образом.

Церемония открытия 44-го Московского международного кинофестиваля
6 из 10

Актриса и модель Светлана Степанковская выбрала платье нейтрального телесного оттенка с боа на корсаже.

Освежающий цвет выгодно смотрелся на фоне красной дорожки.

Минусом стали складки на тонкой ткани наряда и туфли, по оттенку не сочетающиеся с образом.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Анна Котова-Дерябина тоже выбрала комфортный образ. У ее голубого шелкового платья был вырез до бедра — удобная деталь в летний зной.

Актриса Анна Котова-Дерябина на красной дорожке перед церемонией открытия 44-го Московского Международного кинофестиваля
7 из 10

Актриса Анна Котова-Дерябина тоже выбрала комфортный образ. У ее голубого шелкового платья был вырез до бедра — удобная деталь в летний зной.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Один из самых ярких нарядов на церемонии открытия ММКФ был у актрисы Эдиты Шаумян.

Артистка выбрала платье персикового оттенка с накидкой из тюля. В целом образ отсылал к сказкам "1000 и 1 ночи".

Актриса Эдита Шаумян на красной дорожке перед церемонией открытия 44-го Московского Международного кинофестиваля
8 из 10

Один из самых ярких нарядов на церемонии открытия ММКФ был у актрисы Эдиты Шаумян.

Артистка выбрала платье персикового оттенка с накидкой из тюля. В целом образ отсылал к сказкам "1000 и 1 ночи".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Рената Пиотровски не скрывала, что хорошо отдохнула перед открытием ММКФ.

Ее загар ярко выделялся на фоне жемчужно-белого платья. Приспущенные рукава-фонарики должны были отвлечь от последствий отпуска, но не совсем выполнили свою роль.

Актриса Рената Пиотровски на красной дорожке перед церемонией открытия 44-го Московского Международного кинофестиваля
9 из 10

Актриса Рената Пиотровски не скрывала, что хорошо отдохнула перед открытием ММКФ.

Ее загар ярко выделялся на фоне жемчужно-белого платья. Приспущенные рукава-фонарики должны были отвлечь от последствий отпуска, но не совсем выполнили свою роль.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Виктория Соловьева, явно вдохновившись модным показом Valentino, выбрала платье цвета фуксии.

И не прогадала: ее образ стал одним из запоминающихся на дорожке.

ММКФ продлится до 2 сентября.

Актриса Виктория Соловьева на красной дорожке перед церемонией открытия 44-го Московского Международного кинофестиваля
10 из 10

Актриса Виктория Соловьева, явно вдохновившись модным показом Valentino, выбрала платье цвета фуксии.

И не прогадала: ее образ стал одним из запоминающихся на дорожке.

ММКФ продлится до 2 сентября.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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КультураМосковский международный кинофестивальКонстантин ХабенскийКонстантин СтаниславскийЕвгений МироновКино и сериалыЗнаменитости
 
 
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