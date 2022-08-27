https://ria.ru/20220827/kino-1812502149.html

Black, но не total: как прошло открытие ММКФ

Black, но не total: как прошло открытие ММКФ - РИА Новости, 27.08.2022

Black, но не total: как прошло открытие ММКФ

В столице открылся 44-й Московский международный кинофестиваль. По красной ковровой дорожке перед кинотеатром "Россия" прошли актеры, режиссеры, продюсеры... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T12:53

2022-08-27T12:53

2022-08-27T12:53

культура

московский международный кинофестиваль

константин хабенский

константин станиславский

евгений миронов

кино и сериалы

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1b/1812497538_0:258:2980:1934_1920x0_80_0_0_4542b3143e313b175577dd99d38c2e84.jpg

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. В столице открылся 44-й Московский международный кинофестиваль. По красной ковровой дорожке перед кинотеатром "Россия" прошли актеры, режиссеры, продюсеры. Никто не пренебрег дресс-кодом, а некоторые использовали жаркий вечер как повод выйти в чересчур откровенных образах. О том, кто пришел на церемонию и какие наряды выбрал, — в фотоленте РИА Новости.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Анна Нехаева

Анна Нехаева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

фото, московский международный кинофестиваль, константин хабенский, константин станиславский, евгений миронов, кино и сериалы, знаменитости