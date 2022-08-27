https://ria.ru/20220827/kino-1812477358.html

В российском кинематографе ощущается нехватка сценариев, заявила Слащева

В российском кинематографе ощущается нехватка сценариев, заявила Слащева - РИА Новости, 27.08.2022

В российском кинематографе ощущается нехватка сценариев, заявила Слащева

Нехватка хороших сценариев остро ощущается в российском кинематографе на данный момент, и профессиональные сценаристы крайне востребованы, заявила РИА Новости... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T09:01

2022-08-27T09:01

2022-08-27T11:05

культура

союзмультфильм

кино

юлиана слащева

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750953275_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_498df42caad765547e19acdf4f45d391.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Нехватка хороших сценариев остро ощущается в российском кинематографе на данный момент, и профессиональные сценаристы крайне востребованы, заявила РИА Новости председатель правления киностудии "Союзмультфильм", генеральный директор киностудии имени Горького Юлиана Слащева."На данный момент пока еще остро ощущается недостаток хороших сценариев, поэтому мы регулярно объявляем открытые питчинги и opencall. Знаете, нам приходит иногда по 500-700 сценариев, из которых для работы реально подойдут две-три истории: очень много вторичного. Зачастую мы выбираем сценарий даже за одну хорошую идею, понимая, что профессиональной команде сценаристов предстоит полностью его переписать", - сказала Слащева.Также она добавила, что в связи с нехваткой профильных специалистов на данный момент многие крупные студии запускают собственные курсы сценаристов. Кроме того, Слащева напомнила, что не так давно открылся институт киноиндустрии в Высшей школе экономики. Председатель правления "Союзмультфильма" очень рассчитывает, что там будут обучать и сценарному мастерству."Есть еще проблема, которая состоит и в нехватке педагогов: хорошие сценаристы нарасхват, их графики расписаны на год-два вперед. Кроме того, существует много дискуссий о том, как правильно обучать сценаристов, однако такие профильные курсы - объективная необходимость как для кино, так и для анимации", - заключила Слащева.

https://ria.ru/20220827/natsionalnoekino-1812375633.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

союзмультфильм, кино, юлиана слащева, новости культуры