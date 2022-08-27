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В российском кинематографе ощущается нехватка сценариев, заявила Слащева - РИА Новости, 27.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220827/kino-1812477358.html
В российском кинематографе ощущается нехватка сценариев, заявила Слащева
В российском кинематографе ощущается нехватка сценариев, заявила Слащева - РИА Новости, 27.08.2022
В российском кинематографе ощущается нехватка сценариев, заявила Слащева
Нехватка хороших сценариев остро ощущается в российском кинематографе на данный момент, и профессиональные сценаристы крайне востребованы, заявила РИА Новости... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T09:01
2022-08-27T11:05
культура
союзмультфильм
кино
юлиана слащева
новости культуры
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Нехватка хороших сценариев остро ощущается в российском кинематографе на данный момент, и профессиональные сценаристы крайне востребованы, заявила РИА Новости председатель правления киностудии "Союзмультфильм", генеральный директор киностудии имени Горького Юлиана Слащева."На данный момент пока еще остро ощущается недостаток хороших сценариев, поэтому мы регулярно объявляем открытые питчинги и opencall. Знаете, нам приходит иногда по 500-700 сценариев, из которых для работы реально подойдут две-три истории: очень много вторичного. Зачастую мы выбираем сценарий даже за одну хорошую идею, понимая, что профессиональной команде сценаристов предстоит полностью его переписать", - сказала Слащева.Также она добавила, что в связи с нехваткой профильных специалистов на данный момент многие крупные студии запускают собственные курсы сценаристов. Кроме того, Слащева напомнила, что не так давно открылся институт киноиндустрии в Высшей школе экономики. Председатель правления "Союзмультфильма" очень рассчитывает, что там будут обучать и сценарному мастерству."Есть еще проблема, которая состоит и в нехватке педагогов: хорошие сценаристы нарасхват, их графики расписаны на год-два вперед. Кроме того, существует много дискуссий о том, как правильно обучать сценаристов, однако такие профильные курсы - объективная необходимость как для кино, так и для анимации", - заключила Слащева.
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союзмультфильм, кино, юлиана слащева, новости культуры
Культура, Союзмультфильм, кино, Юлиана Слащева, Новости культуры
09:01 27.08.2022 (обновлено: 11:05 27.08.2022)
 
В российском кинематографе ощущается нехватка сценариев, заявила Слащева

Глава киностудии имени Горького Слащева: в российском кино крайне востребованы сценаристы

© Телеканал "РОССИЯ 1"На съемках фильма "Чебурашка"
На съемках фильма Чебурашка
© Телеканал "РОССИЯ 1"
На съемках фильма "Чебурашка". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Нехватка хороших сценариев остро ощущается в российском кинематографе на данный момент, и профессиональные сценаристы крайне востребованы, заявила РИА Новости председатель правления киностудии "Союзмультфильм", генеральный директор киностудии имени Горького Юлиана Слащева.
"На данный момент пока еще остро ощущается недостаток хороших сценариев, поэтому мы регулярно объявляем открытые питчинги и opencall. Знаете, нам приходит иногда по 500-700 сценариев, из которых для работы реально подойдут две-три истории: очень много вторичного. Зачастую мы выбираем сценарий даже за одну хорошую идею, понимая, что профессиональной команде сценаристов предстоит полностью его переписать", - сказала Слащева.
Также она добавила, что в связи с нехваткой профильных специалистов на данный момент многие крупные студии запускают собственные курсы сценаристов. Кроме того, Слащева напомнила, что не так давно открылся институт киноиндустрии в Высшей школе экономики. Председатель правления "Союзмультфильма" очень рассчитывает, что там будут обучать и сценарному мастерству.
"Есть еще проблема, которая состоит и в нехватке педагогов: хорошие сценаристы нарасхват, их графики расписаны на год-два вперед. Кроме того, существует много дискуссий о том, как правильно обучать сценаристов, однако такие профильные курсы - объективная необходимость как для кино, так и для анимации", - заключила Слащева.
Кадр из фильма Микулай
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КультураСоюзмультфильмкиноЮлиана СлащеваНовости культуры
 
 
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