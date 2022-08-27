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Слащева призвала российский кинематограф идти своим путем развития - РИА Новости, 27.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220827/kino-1812472962.html
Слащева призвала российский кинематограф идти своим путем развития
Слащева призвала российский кинематограф идти своим путем развития - РИА Новости, 27.08.2022
Слащева призвала российский кинематограф идти своим путем развития
Концентрироваться на том, чтобы "догнать Голливуд" - абсолютно бессмысленно с учетом объема кинорынка США и его общемирового охвата, поступательное развитие... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T08:33
2022-08-27T11:05
культура
юлиана слащева
россия
голливуд
новости культуры
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Концентрироваться на том, чтобы "догнать Голливуд" - абсолютно бессмысленно с учетом объема кинорынка США и его общемирового охвата, поступательное развитие кинематографа не требует погони за эталонами, заявила РИА Новости председатель правления киностудии "Союзмультфильм", генеральный директор киностудии имени Горького Юлиана Слащева."Я думаю, абсолютно бессмысленно концентрироваться на том, чтобы "догнать Голливуд", учитывая объем кинорынка в США и общемировой охват. Мы все-таки являемся представителями национального кино - довольно самобытного, со своими традициями, историей, талантами. Поэтому, я считаю, сегодня, особенно в условиях серьезного ограничения международного взаимообмена, нужно идти по собственному пути развития кинематографа", - сказала Слащева.Также она отметила, что за последние 5-7 лет киноотрасль качественно выросла, и на данный момент находится на этапе активной работы над повышением уровня сценарного мастерства."То есть в части техничности, визуала, актерского мастерства мы выросли, и теперь совершенствуемся на уровне идей, проработки сюжетов, историй. Это поступательное развитие, которое совершенно не требует погони за какими-либо эталонами", - заключила Слащева.
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юлиана слащева, россия, голливуд, новости культуры
Культура, Юлиана Слащева, Россия, Голливуд, Новости культуры
08:33 27.08.2022 (обновлено: 11:05 27.08.2022)
 
Слащева призвала российский кинематограф идти своим путем развития

Глава киностудии имени Горького Слащева: догонять Голливуд бессмысленно

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель правления творческо-производственного объединения "Киностудия "Союзмультфильм" Юлиана Слащева
Председатель правления творческо-производственного объединения Киностудия Союзмультфильм Юлиана Слащева - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель правления творческо-производственного объединения "Киностудия "Союзмультфильм" Юлиана Слащева. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Концентрироваться на том, чтобы "догнать Голливуд" - абсолютно бессмысленно с учетом объема кинорынка США и его общемирового охвата, поступательное развитие кинематографа не требует погони за эталонами, заявила РИА Новости председатель правления киностудии "Союзмультфильм", генеральный директор киностудии имени Горького Юлиана Слащева.
"Я думаю, абсолютно бессмысленно концентрироваться на том, чтобы "догнать Голливуд", учитывая объем кинорынка в США и общемировой охват. Мы все-таки являемся представителями национального кино - довольно самобытного, со своими традициями, историей, талантами. Поэтому, я считаю, сегодня, особенно в условиях серьезного ограничения международного взаимообмена, нужно идти по собственному пути развития кинематографа", - сказала Слащева.
Также она отметила, что за последние 5-7 лет киноотрасль качественно выросла, и на данный момент находится на этапе активной работы над повышением уровня сценарного мастерства.
"То есть в части техничности, визуала, актерского мастерства мы выросли, и теперь совершенствуемся на уровне идей, проработки сюжетов, историй. Это поступательное развитие, которое совершенно не требует погони за какими-либо эталонами", - заключила Слащева.
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