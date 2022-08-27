https://ria.ru/20220827/kino-1812472962.html

Слащева призвала российский кинематограф идти своим путем развития

Слащева призвала российский кинематограф идти своим путем развития - РИА Новости, 27.08.2022

Слащева призвала российский кинематограф идти своим путем развития

Концентрироваться на том, чтобы "догнать Голливуд" - абсолютно бессмысленно с учетом объема кинорынка США и его общемирового охвата, поступательное развитие... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T08:33

2022-08-27T08:33

2022-08-27T11:05

культура

юлиана слащева

россия

голливуд

новости культуры

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Концентрироваться на том, чтобы "догнать Голливуд" - абсолютно бессмысленно с учетом объема кинорынка США и его общемирового охвата, поступательное развитие кинематографа не требует погони за эталонами, заявила РИА Новости председатель правления киностудии "Союзмультфильм", генеральный директор киностудии имени Горького Юлиана Слащева."Я думаю, абсолютно бессмысленно концентрироваться на том, чтобы "догнать Голливуд", учитывая объем кинорынка в США и общемировой охват. Мы все-таки являемся представителями национального кино - довольно самобытного, со своими традициями, историей, талантами. Поэтому, я считаю, сегодня, особенно в условиях серьезного ограничения международного взаимообмена, нужно идти по собственному пути развития кинематографа", - сказала Слащева.Также она отметила, что за последние 5-7 лет киноотрасль качественно выросла, и на данный момент находится на этапе активной работы над повышением уровня сценарного мастерства."То есть в части техничности, визуала, актерского мастерства мы выросли, и теперь совершенствуемся на уровне идей, проработки сюжетов, историй. Это поступательное развитие, которое совершенно не требует погони за какими-либо эталонами", - заключила Слащева.

https://ria.ru/20220827/natsionalnoekino-1812375633.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

юлиана слащева, россия, голливуд, новости культуры