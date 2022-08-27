08:17 27.08.2022 (обновлено: 11:00 27.08.2022)
У россиян есть запрос на комедии, заявила Слащева
Глава киностудии имени Горького Слащева рассказала о запросе на комедии и семейные фильмы
© Фото : Предоставлено пресс-службой Киностудии имени М. ГорькогоГенеральный директор киностудии имени М. Горького Юлиана Слащева
© Фото : Предоставлено пресс-службой Киностудии имени М. Горького
Генеральный директор киностудии имени М. Горького Юлиана Слащева. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Комедии и приключенческие фильмы, ориентированные на семейную аудиторию, являются самыми популярными у россиян, сообщила РИА Новости председатель правления киностудии "Союзмультфильм", генеральный директор киностудии имени Горького Юлиана Слащева.
"В первую очередь есть запрос на комедии, а также фильмы приключенческого жанра, ориентированные именно на семейную аудиторию: совместное смотрение сейчас востребовано как никогда. И это та ниша, куда "целятся" и "Союзмультфильм", и киностудия им. М. Горького", - сказала Слащева.
Вчера, 03:00День российского кино
Также она добавила, что среди подростковой аудитории популярен жанр фэнтези с элементами хоррора и, хотя "он очень развит за рубежом, однако, на нашем же рынке таких картин пока единицы". Кроме того, все больше зрителей привлекает документальное кино: появляется больше жанров, международных фестивалей на территории России, отечественная документалистика выходит в прокат.
"Ну и, конечно, на протяжении последних 10 лет не падает спрос на сериалы всех жанров. Однако если говорить о кино, то на первом месте, безусловно, комедии", - заключила Слащева.