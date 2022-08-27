https://ria.ru/20220827/kino-1812471686.html

У россиян есть запрос на комедии, заявила Слащева

У россиян есть запрос на комедии, заявила Слащева - РИА Новости, 27.08.2022

У россиян есть запрос на комедии, заявила Слащева

Комедии и приключенческие фильмы, ориентированные на семейную аудиторию, являются самыми популярными у россиян, сообщила РИА Новости председатель правления... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T08:17

2022-08-27T08:17

2022-08-27T11:00

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союзмультфильм

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Комедии и приключенческие фильмы, ориентированные на семейную аудиторию, являются самыми популярными у россиян, сообщила РИА Новости председатель правления киностудии "Союзмультфильм", генеральный директор киностудии имени Горького Юлиана Слащева."В первую очередь есть запрос на комедии, а также фильмы приключенческого жанра, ориентированные именно на семейную аудиторию: совместное смотрение сейчас востребовано как никогда. И это та ниша, куда "целятся" и "Союзмультфильм", и киностудия им. М. Горького", - сказала Слащева.Также она добавила, что среди подростковой аудитории популярен жанр фэнтези с элементами хоррора и, хотя "он очень развит за рубежом, однако, на нашем же рынке таких картин пока единицы". Кроме того, все больше зрителей привлекает документальное кино: появляется больше жанров, международных фестивалей на территории России, отечественная документалистика выходит в прокат."Ну и, конечно, на протяжении последних 10 лет не падает спрос на сериалы всех жанров. Однако если говорить о кино, то на первом месте, безусловно, комедии", - заключила Слащева.

https://ria.ru/20220827/kino-1812078200.html

https://ria.ru/20220827/natsionalnoekino-1812375633.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

кино, россия, союзмультфильм, новости культуры