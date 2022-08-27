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У россиян есть запрос на комедии, заявила Слащева - РИА Новости, 27.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220827/kino-1812471686.html
У россиян есть запрос на комедии, заявила Слащева
У россиян есть запрос на комедии, заявила Слащева - РИА Новости, 27.08.2022
У россиян есть запрос на комедии, заявила Слащева
Комедии и приключенческие фильмы, ориентированные на семейную аудиторию, являются самыми популярными у россиян, сообщила РИА Новости председатель правления... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T08:17
2022-08-27T11:00
культура
кино
россия
союзмультфильм
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Комедии и приключенческие фильмы, ориентированные на семейную аудиторию, являются самыми популярными у россиян, сообщила РИА Новости председатель правления киностудии "Союзмультфильм", генеральный директор киностудии имени Горького Юлиана Слащева."В первую очередь есть запрос на комедии, а также фильмы приключенческого жанра, ориентированные именно на семейную аудиторию: совместное смотрение сейчас востребовано как никогда. И это та ниша, куда "целятся" и "Союзмультфильм", и киностудия им. М. Горького", - сказала Слащева.Также она добавила, что среди подростковой аудитории популярен жанр фэнтези с элементами хоррора и, хотя "он очень развит за рубежом, однако, на нашем же рынке таких картин пока единицы". Кроме того, все больше зрителей привлекает документальное кино: появляется больше жанров, международных фестивалей на территории России, отечественная документалистика выходит в прокат."Ну и, конечно, на протяжении последних 10 лет не падает спрос на сериалы всех жанров. Однако если говорить о кино, то на первом месте, безусловно, комедии", - заключила Слащева.
https://ria.ru/20220827/kino-1812078200.html
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кино, россия, союзмультфильм, новости культуры
Культура, кино, Россия, Союзмультфильм, Новости культуры
08:17 27.08.2022 (обновлено: 11:00 27.08.2022)
 
У россиян есть запрос на комедии, заявила Слащева

Глава киностудии имени Горького Слащева рассказала о запросе на комедии и семейные фильмы

© Фото : Предоставлено пресс-службой Киностудии имени М. ГорькогоГенеральный директор киностудии имени М. Горького Юлиана Слащева
Генеральный директор киностудии имени М. Горького Юлиана Слащева - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© Фото : Предоставлено пресс-службой Киностудии имени М. Горького
Генеральный директор киностудии имени М. Горького Юлиана Слащева. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Комедии и приключенческие фильмы, ориентированные на семейную аудиторию, являются самыми популярными у россиян, сообщила РИА Новости председатель правления киностудии "Союзмультфильм", генеральный директор киностудии имени Горького Юлиана Слащева.
"В первую очередь есть запрос на комедии, а также фильмы приключенческого жанра, ориентированные именно на семейную аудиторию: совместное смотрение сейчас востребовано как никогда. И это та ниша, куда "целятся" и "Союзмультфильм", и киностудия им. М. Горького", - сказала Слащева.
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Также она добавила, что среди подростковой аудитории популярен жанр фэнтези с элементами хоррора и, хотя "он очень развит за рубежом, однако, на нашем же рынке таких картин пока единицы". Кроме того, все больше зрителей привлекает документальное кино: появляется больше жанров, международных фестивалей на территории России, отечественная документалистика выходит в прокат.
"Ну и, конечно, на протяжении последних 10 лет не падает спрос на сериалы всех жанров. Однако если говорить о кино, то на первом месте, безусловно, комедии", - заключила Слащева.
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