https://ria.ru/20220827/kherson-1812627415.html
В Херсоне сработала система ПВО
В Херсоне сработала система ПВО - РИА Новости, 27.08.2022
В Херсоне сработала система ПВО
В небе над Херсоном сработала система противовоздушной обороны, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T21:45
2022-08-27T21:45
2022-08-27T22:07
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
херсон
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг — РИА Новости. В небе над Херсоном сработала система противовоздушной обороны, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.По его словам, пока информации о разрушениях и пострадавших не поступало.Накануне ПВО отразила массовую атаку на Херсон, система срабатывала несколько раз в течение дня. Украинские войска регулярно обстреливают этот город. Кроме того, удары наносятся по Антоновскому мосту через Днепр. ВСУ заявляли о планах полностью разрушить это сооружение.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220825/kherson-1812068467.html
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21:45 27.08.2022 (обновлено: 22:07 27.08.2022)
В Херсоне сработала система ПВО
Экстренные службы региона: в Херсоне сработала система ПВО, прозвучало около шести взрывов