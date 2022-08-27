https://ria.ru/20220827/kherson-1812598390.html
Жители Херсона остались без электричества, сообщили власти региона
Жители Херсона остались без электричества, сообщили власти региона - РИА Новости, 27.08.2022
Жители Херсона остались без электричества, сообщили власти региона
Херсон обесточен, ведутся ремонтные работы, электричество подадут в ближайшее время, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T19:11
2022-08-27T19:11
2022-08-27T19:21
специальная военная операция на украине
херсонская область
херсон
в мире
кирилл стремоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Херсон обесточен, ведутся ремонтные работы, электричество подадут в ближайшее время, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.По его словам, отсутствие электричества не связано с обстрелами области со стороны Украины.При этом, население из различных районов Херсонской области в соцсетях также сообщает о перебоях с подачей электричества.В свою очередь, предприятие "Херсоноблэнерго" распространило экстренное сообщение, в котором призвало всех абонентов по возможности отключить электроприборы из сети, так как при подключении возможен скачек напряжения.Энергетики подчеркнули, что причина прекращения подачи электроэнергии выясняется.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220825/kherson-1811979184.html
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херсонская область , херсон, в мире, кирилл стремоусов
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Херсон, В мире, Кирилл Стремоусов
19:11 27.08.2022 (обновлено: 19:21 27.08.2022)
Жители Херсона остались без электричества, сообщили власти региона
Власти Херсонской области пообещали восстановить подачу электричества в ближайшее время