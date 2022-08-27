08:47 27.08.2022 (обновлено: 11:40 27.08.2022)
В Тюменской области три девушки-подростка избили мужчину
В Тюменской области три девушки-подростка избили мужчину на вокзале
Сотрудник полиции России. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 27 авг — РИА Новости. Три девушки-подростка на вокзале железнодорожной станции Вагай в Тюменской области избили мужчину, сейчас он находится в больнице, дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью взяла на контроль тюменская областная прокуратура, сообщает ведомство.
По данным прокуратуры, поздно вечером 20 августа между девушками 2005, 2006 и 2007 года рождения и мужчиной 1986 года рождения в здании железнодорожного вокзала станции Вагай Омутинского района произошел конфликт, в результате девочки избили мужчину.
"Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль ход и результаты расследования уголовного дела", — говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.
Отмечается, что прокурору Омутинского района поручено провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе дать оценку действиям родителей подростков. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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