Рейтинг@Mail.ru
В Тюменской области три девушки-подростка избили мужчину - РИА Новости, 27.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220827/izbienie-1812475802.html
В Тюменской области три девушки-подростка избили мужчину
В Тюменской области три девушки-подростка избили мужчину - РИА Новости, 27.08.2022
В Тюменской области три девушки-подростка избили мужчину
Три девушки-подростка на вокзале железнодорожной станции Вагай в Тюменской области избили мужчину, сейчас он находится в больнице, дело об умышленном причинении РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T08:47
2022-08-27T11:40
происшествия
владислав московский
тюменская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583692382_98:0:3739:2048_1920x0_80_0_0_2f667a809236a5045944e6cf499b9a58.jpg
ТЮМЕНЬ, 27 авг — РИА Новости. Три девушки-подростка на вокзале железнодорожной станции Вагай в Тюменской области избили мужчину, сейчас он находится в больнице, дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью взяла на контроль тюменская областная прокуратура, сообщает ведомство.По данным прокуратуры, поздно вечером 20 августа между девушками 2005, 2006 и 2007 года рождения и мужчиной 1986 года рождения в здании железнодорожного вокзала станции Вагай Омутинского района произошел конфликт, в результате девочки избили мужчину."Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль ход и результаты расследования уголовного дела", — говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.Отмечается, что прокурору Омутинского района поручено провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе дать оценку действиям родителей подростков. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20220826/strelba-1812387492.html
тюменская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583692382_1008:0:3739:2048_1920x0_80_0_0_bb7aec76d35fbdacd658613cd7a682e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владислав московский, тюменская область, россия
Происшествия, Владислав Московский, Тюменская область, Россия
08:47 27.08.2022 (обновлено: 11:40 27.08.2022)
 
В Тюменской области три девушки-подростка избили мужчину

В Тюменской области три девушки-подростка избили мужчину на вокзале

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 27 авг — РИА Новости. Три девушки-подростка на вокзале железнодорожной станции Вагай в Тюменской области избили мужчину, сейчас он находится в больнице, дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью взяла на контроль тюменская областная прокуратура, сообщает ведомство.
По данным прокуратуры, поздно вечером 20 августа между девушками 2005, 2006 и 2007 года рождения и мужчиной 1986 года рождения в здании железнодорожного вокзала станции Вагай Омутинского района произошел конфликт, в результате девочки избили мужчину.
"Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль ход и результаты расследования уголовного дела", — говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.
Отмечается, что прокурору Омутинского района поручено провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе дать оценку действиям родителей подростков. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 18:01
Зеленоградский суд арестовал устроившего стрельбу в кафе мужчину
 
ПроисшествияВладислав МосковскийТюменская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала