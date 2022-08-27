https://ria.ru/20220827/izbienie-1812475802.html

В Тюменской области три девушки-подростка избили мужчину

В Тюменской области три девушки-подростка избили мужчину - РИА Новости, 27.08.2022

В Тюменской области три девушки-подростка избили мужчину

Три девушки-подростка на вокзале железнодорожной станции Вагай в Тюменской области избили мужчину, сейчас он находится в больнице, дело об умышленном причинении РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T08:47

2022-08-27T08:47

2022-08-27T11:40

происшествия

владислав московский

тюменская область

россия

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ТЮМЕНЬ, 27 авг — РИА Новости. Три девушки-подростка на вокзале железнодорожной станции Вагай в Тюменской области избили мужчину, сейчас он находится в больнице, дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью взяла на контроль тюменская областная прокуратура, сообщает ведомство.По данным прокуратуры, поздно вечером 20 августа между девушками 2005, 2006 и 2007 года рождения и мужчиной 1986 года рождения в здании железнодорожного вокзала станции Вагай Омутинского района произошел конфликт, в результате девочки избили мужчину."Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль ход и результаты расследования уголовного дела", — говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.Отмечается, что прокурору Омутинского района поручено провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе дать оценку действиям родителей подростков. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20220826/strelba-1812387492.html

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, владислав московский, тюменская область, россия