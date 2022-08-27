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СМИ: патруль иракской армии подорвался на взрывчатке
СМИ: патруль иракской армии подорвался на взрывчатке - РИА Новости, 27.08.2022
СМИ: патруль иракской армии подорвался на взрывчатке
Патруль иракской армии подорвался на взрывном устройстве в провинции Дияла на востоке Ирака, в результате один солдат погиб, двое получили ранения, передает... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T00:20
2022-08-27T00:20
2022-08-27T00:20
в мире
ирак
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Патруль иракской армии подорвался на взрывном устройстве в провинции Дияла на востоке Ирака, в результате один солдат погиб, двое получили ранения, передает агентство Shafaq со ссылкой на источник в органах безопасности провинции."Один солдат погиб, еще двое пострадали в результате подрыва военного патруля на взрывном устройстве в районе Аль-Бейджат между округами Бухраз и Канаан в 20 километрах к юго-западу от (города) Баакуба", - заявил источник.В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в стране, однако иракская армия при поддержке подразделений народного ополчения продолжает зачистки от боевиков и операции по выявлению спящих ячеек террористических группировок в отдельных районах.*Запрещенная в России террористическая организация
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирак
СМИ: патруль иракской армии подорвался на взрывчатке
Shafaq: патруль иракской армии подорвался на взрывчатке, один солдат погиб, двое ранены