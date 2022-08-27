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Пушков резко высказался об "идиотах" в США

Пушков резко высказался об "идиотах" в США - РИА Новости, 27.08.2022

Пушков резко высказался об "идиотах" в США

"Идиоты" в США ведут дело к ядерной войне, такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T06:01

2022-08-27T06:01

2022-08-27T11:53

сша

ядерное оружие

в мире

алексей пушков

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. "Идиоты" в США ведут дело к ядерной войне, такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.Парламентарий обратил внимание на видео американского стримера, который хотел "уничтожить" Россию в симуляторе ядерной войны, но не смог найти ее на глобусе и "атаковал" США."Клинические идиоты в США играют в ядерную войну. А тем временем политические идиоты в США ведут дело к ядерной войне", — написал Пушков в своем Telegram-канале.При этом, отметил политик, разница между первыми и вторыми не очень большая. И те, и другие думают, что ядерная война является только компьютерной игрой.Ранее ученые Ратгерского университета в американском штате Нью-Джерси пришли к выводу, что более пяти миллиардов людей могут погибнуть в случае полномасштабной ядерной войны между США и Россией.Президент России Владимир Путин спустя несколько дней после начала в феврале специальной военной операции на Украине перевел в режим особой готовности силы стратегического сдерживания, которые включают ядерное оружие. В Кремле в этой связи неоднократно заявляли, что у Москвы нет планов по его применению.Глава российского МИД Сергей Лавров в апреле заявлял о "весьма существенных" рисках ядерной войны, однако подчеркивал, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.

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сша, ядерное оружие, в мире, алексей пушков