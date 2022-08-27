https://ria.ru/20220827/gretsiya-1812499964.html

Авторитетное греческое издание предложило ﻿ЕС отменить санкции

Авторитетное греческое издание предложило ﻿ЕС отменить санкции - РИА Новости, 27.08.2022

Авторитетное греческое издание предложило ﻿ЕС отменить санкции

Одно из наиболее авторитетных в Греции изданий "Нафтемпорики" предлагает европейским лидерам прекратить "пресмыкаться" перед американцами и договариваться с... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T11:42

2022-08-27T11:42

2022-08-27T11:42

экономика

михалис псилос

россия

европа

москва

европейский центральный банк

евросоюз

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АФИНЫ, 27 авг - РИА Новости. Одно из наиболее авторитетных в Греции изданий "Нафтемпорики" предлагает европейским лидерам прекратить "пресмыкаться" перед американцами и договариваться с Россией о компромиссе по ценам на газ и об отмене санкций.Статья "Боже мой, кто правит нами?", которую написал руководитель делового издания Михалис Псилос - известный обозреватель, бывший директор Афинского информационного агентства АМНА - опубликована на портале."За год цена на газ в Европе выросла более чем в 10 раз: с 27 евро за мегаватт-час 12 месяцев назад она превысила 310 евро 25 августа. Правительства большинства стран потратили многие миллиарды евро, чтобы не допустить перехода этого повышения на счета, поскольку это поставило бы под непосредственный риск большинство домохозяйств и производство компаний", - говорится в статье.Рассуждая о причинах столь значительного роста цен на газ на европейском рынке, автор полагает, что, во-первых, для того, чтобы взять под контроль рост цен, необходимо остановить конфликт, а в противном случае необходимо найти надежные и адекватные альтернативные источники энергии, что представляется очень сложным."То же самое относится и к инфляции. Потому что повышение процентных ставок ЕЦБ - это, конечно, не то лекарство", - добавляется в статье.По его словам, вторая причина, по которой газ так сильно подорожал, заключается в том, что цена устанавливается на амстердамском оптовом рынке, который следует закону спроса и предложения, и есть крупные покупатели, которые обладают экономической мощью, готовые предложить более высокую цену, и именно поэтому они отказываются от ограничения цены на газ.Автор отмечает, что третья причина роста цен на газ не имеет ничего общего с ситуацией вокруг Украины.По его словам, европейский энергетический сектор во все предыдущие годы инвестировал гораздо меньше средств в альтернативные источники, полагаясь на дешевый газ из России."И ЕС, конечно, тоже. А теперь он умоляет экономить газ, наносит ущерб экономике, наказывает домохозяйства, создает риск банкротства компаний и увеличивает безработицу. Выключать свет и носить толстые свитера и носки, чтобы не замерзнуть зимой. По их словам, это позволит сократить спрос и в конечном итоге снизить цены. Боже мой, кто на самом деле управляет Европой?" - задается вопросом автор.

https://ria.ru/20220826/gretsiya-1812390245.html

https://ria.ru/20220824/mitsotakis-1811961936.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, михалис псилос, россия, европа, москва, европейский центральный банк, евросоюз