https://ria.ru/20220827/gorlovka-1812493760.html
Школа в Горловке была повреждена при обстреле
Школа в Горловке была повреждена при обстреле - РИА Новости, 27.08.2022
Школа в Горловке была повреждена при обстреле
Школа была повреждена в результате обстрела Калининского района Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T11:11
2022-08-27T11:11
2022-08-27T11:11
в мире
горловка
калининский район
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
стирол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcd71fd0ef2180a6f5775f04578299d1.jpg
ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Школа была повреждена в результате обстрела Калининского района Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько."Вследствие обстрела Калининского района Горловки со стороны ВСУ повреждена школа № 5, котельная № 33 и Калининская УПК", - говорится в сообщении в его Telegram-канале.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220827/deti-1812491728.html
горловка
калининский район
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_324:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_10e70fb158f369fb95ed3c1ef0b3a4eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, калининский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, стирол
В мире, Горловка, Калининский район, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Стирол
Школа в Горловке была повреждена при обстреле
Школа в Горловке была повреждена при обстреле со стороны украинских войск