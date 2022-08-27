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Школа в Горловке была повреждена при обстреле - РИА Новости, 27.08.2022
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Школа в Горловке была повреждена при обстреле
Школа в Горловке была повреждена при обстреле - РИА Новости, 27.08.2022
Школа в Горловке была повреждена при обстреле
Школа была повреждена в результате обстрела Калининского района Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T11:11
2022-08-27T11:11
в мире
горловка
калининский район
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
стирол
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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Школа была повреждена в результате обстрела Калининского района Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько."Вследствие обстрела Калининского района Горловки со стороны ВСУ повреждена школа № 5, котельная № 33 и Калининская УПК", - говорится в сообщении в его Telegram-канале.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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горловка
калининский район
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в мире, горловка, калининский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, стирол
В мире, Горловка, Калининский район, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Стирол
11:11 27.08.2022
 
Школа в Горловке была повреждена при обстреле

Школа в Горловке была повреждена при обстреле со стороны украинских войск

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на соседний дом через разбитое окно
Вид на соседний дом через разбитое окно - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Школа была повреждена в результате обстрела Калининского района Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.
"Вследствие обстрела Калининского района Горловки со стороны ВСУ повреждена школа № 5, котельная № 33 и Калининская УПК", - говорится в сообщении в его Telegram-канале.
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Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
 
В миреГорловкаКалининский районДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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