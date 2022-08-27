https://ria.ru/20220827/gorlovka-1812493760.html

Школа в Горловке была повреждена при обстреле

Школа в Горловке была повреждена при обстреле - РИА Новости, 27.08.2022

Школа в Горловке была повреждена при обстреле

Школа была повреждена в результате обстрела Калининского района Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T11:11

2022-08-27T11:11

2022-08-27T11:11

в мире

горловка

калининский район

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

стирол

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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Школа была повреждена в результате обстрела Калининского района Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько."Вследствие обстрела Калининского района Горловки со стороны ВСУ повреждена школа № 5, котельная № 33 и Калининская УПК", - говорится в сообщении в его Telegram-канале.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220827/deti-1812491728.html

горловка

калининский район

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

в мире, горловка, калининский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, стирол