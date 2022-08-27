https://ria.ru/20220827/gorlovka-1812489887.html
При обстреле Горловки со стороны ВСУ ранен мирный житель
При обстреле Горловки со стороны ВСУ ранен мирный житель - РИА Новости, 27.08.2022
При обстреле Горловки со стороны ВСУ ранен мирный житель
Мирный житель получил ранение при обстреле Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T10:42
2022-08-27T10:42
2022-08-27T10:42
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
стирол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805158452_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_b5f3f4602060a2bc54424dd5b7c5cedc.jpg
ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Мирный житель получил ранение при обстреле Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько."Украинские террористы ранили мирного жителя Никитовского района Горловки. Ранение (житель с инициалами -ред.) А. В. В. 12.05.1962 года рождения получил по улице Зинина", - говорится в сообщении в Telegram-канале Приходько.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220825/obstrel-1812163943.html
горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805158452_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_1adbf998c382e381ae122ee6d85c3caf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Стирол
При обстреле Горловки со стороны ВСУ ранен мирный житель
Мэр Горловки Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ ранен мирный житель