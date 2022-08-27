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При обстреле Горловки со стороны ВСУ ранен мирный житель - РИА Новости, 27.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220827/gorlovka-1812489887.html
При обстреле Горловки со стороны ВСУ ранен мирный житель
При обстреле Горловки со стороны ВСУ ранен мирный житель - РИА Новости, 27.08.2022
При обстреле Горловки со стороны ВСУ ранен мирный житель
Мирный житель получил ранение при обстреле Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T10:42
2022-08-27T10:42
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
стирол
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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Мирный житель получил ранение при обстреле Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько."Украинские террористы ранили мирного жителя Никитовского района Горловки. Ранение (житель с инициалами -ред.) А. В. В. 12.05.1962 года рождения получил по улице Зинина", - говорится в сообщении в Telegram-канале Приходько.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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горловка
донецк (днр)
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в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Стирол
10:42 27.08.2022
 
При обстреле Горловки со стороны ВСУ ранен мирный житель

Мэр Горловки Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ ранен мирный житель

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПожарный работает на месте возгорания в доме, пострадавшем во время ракетно-минометного обстрела Горловки в Донецкой области.
Пожарный работает на месте возгорания в доме, пострадавшем во время ракетно-минометного обстрела Горловки в Донецкой области. - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Пожарный работает на месте возгорания в доме, пострадавшем во время ракетно-минометного обстрела Горловки в Донецкой области.. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Мирный житель получил ранение при обстреле Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.
"Украинские террористы ранили мирного жителя Никитовского района Горловки. Ранение (житель с инициалами -ред.) А. В. В. 12.05.1962 года рождения получил по улице Зинина", - говорится в сообщении в Telegram-канале Приходько.
Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаСтирол
 
 
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