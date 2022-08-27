https://ria.ru/20220827/gorlovka-1812489887.html

При обстреле Горловки со стороны ВСУ ранен мирный житель

При обстреле Горловки со стороны ВСУ ранен мирный житель - РИА Новости, 27.08.2022

При обстреле Горловки со стороны ВСУ ранен мирный житель

Мирный житель получил ранение при обстреле Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T10:42

2022-08-27T10:42

2022-08-27T10:42

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

стирол

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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Мирный житель получил ранение при обстреле Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько."Украинские террористы ранили мирного жителя Никитовского района Горловки. Ранение (житель с инициалами -ред.) А. В. В. 12.05.1962 года рождения получил по улице Зинина", - говорится в сообщении в Telegram-канале Приходько.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220825/obstrel-1812163943.html

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, стирол