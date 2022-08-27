https://ria.ru/20220827/gorlovka-1812463780.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 27.08.2022
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска выпустили в субботу утром по Горловке 12 снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T05:52
2022-08-27T05:52
2022-08-27T05:56
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили в субботу утром по Горловке 12 снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 04.50 - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм; 04.55 - н.п. Дружба – н.п. Горловка (Центрально - городской район): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220827/donetsk-1812462850.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина
05:52 27.08.2022 (обновлено: 05:56 27.08.2022)
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска выпустили по Горловке 12 снарядов калибром 152 миллиметра