https://ria.ru/20220827/gorlovka-1812463780.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 27.08.2022

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска выпустили в субботу утром по Горловке 12 снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T05:52

2022-08-27T05:52

2022-08-27T05:56

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили в субботу утром по Горловке 12 снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 04.50 - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм; 04.55 - н.п. Дружба – н.п. Горловка (Центрально - городской район): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220827/donetsk-1812462850.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина