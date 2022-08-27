https://ria.ru/20220827/gey-parad-1812527960.html

Вучич объяснил отмену гей-парада кризисом в Косово

Вучич объяснил отмену гей-парада кризисом в Косово - РИА Новости, 27.08.2022

Вучич объяснил отмену гей-парада кризисом в Косово

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти страны отменяют проведение в Белграде намеченного на середину сентября всеевропейского гей-парада в свете... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T14:30

2022-08-27T14:30

2022-08-27T14:30

в мире

александр вучич

косово

белград (город)

сербия

сербская православная церковь

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БЕЛГРАД, 27 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти страны отменяют проведение в Белграде намеченного на середину сентября всеевропейского гей-парада в свете кризиса в Косово и Метохии и других проблем и задач.Несколько тысяч человек вышли 14 августа в столице Сербии Белграде на шествие верующих в поддержку традиционных семейных ценностей. Устроители акции отметили, что получили благословение епископа Банатского Никанора, который ранее публично осудил и предал анафеме всех организаторов и участников ожидаемого 12-18 сентября EuroPride в Белграде. При этом президент Сербии Александр Вучич неоднократно подчеркивал понимание позиции Сербской православной церкви, а также то, что официальное разрешение на проведение в Сербии всеевропейского гей-парада в сентябре властями пока еще не выдано и что сам он не ходит на подобные мероприятия."По договоренности с большинством членов правительства и главой кабмина, разумеется, будет несколько голосов против, они обоснуют это, в соответствии с законом будет отменен или отложен "Парад гордости", анонсированный в сентябре, или как это чудо называется, неважно", - обратился Вучич в субботу к гражданам."Говорю это не потому, что счастлив, а потому что не можем в тот момент, когда у нас (в Белграде заседание трансграничной инициативы – ред.) Open Balkan, когда тяжелый кризис в Косово и Метохии, который не прекратится до 31 октября, и опасаюсь, что лишь углубится, так как никто не хочет уступать, а нам отступать некуда", - указал глава государства.По его словам, что касается гей-парада, ему "эти манифестации никогда не нравились"."Но как нормального гражданина меня не волнует, в этот один день посмотрю футбол, баскетбол, почитаю книгу, ничего больше могу не делать. И так буду себя вести пока я жив. Потому что эти люди - наши братья, сестры, дети, наши родители. А вы только делаете вид, что этого не видите или простили себе то, что не прощаете другим", - сказал Вучич."Что-то я не вижу очереди на Косово, чтобы идти защищать. Зато есть, чтобы избивать по Белграду, особенно тех, кто слабее. Не будет у вас такой возможности", - подчеркнул президент Сербии.Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.

https://radiosputnik.ria.ru/20220827/serbiya-1812511956.html

https://ria.ru/20220826/vuchich-1812226161.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, александр вучич, косово, белград (город), сербия, сербская православная церковь