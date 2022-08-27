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В Мексике взорвался газопровод - РИА Новости, 27.08.2022
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В Мексике взорвался газопровод
В Мексике взорвался газопровод - РИА Новости, 27.08.2022
В Мексике взорвался газопровод
Спасатели штата Пуэбла сообщили о взрыве на газопроводе компании Pemex - место происшествия оцеплено в радиусе 500 метров, а для помощи населению задействовано... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T00:10
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в мире
мексика
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МЕХИКО, 27 авг - РИА Новости. Спасатели штата Пуэбла сообщили о взрыве на газопроводе компании Pemex - место происшествия оцеплено в радиусе 500 метров, а для помощи населению задействовано временное убежище."В рамках скоординированной работы, которую мы проводим в районе взрыва в Амосоке, совместно с муниципальными властями открыто временное убежище для оказания поддержки и ухода населению. Мы призываем вас держаться подальше от места происшествия", - говорится в блоге спасателей в Twitter.В ликвидации аварии принимают участие полиция, пожарные, Национальная гвардия и минобороны, а также специалисты Pemex. Место утечки оцеплено в радиусе 500 метров, о погибших или раненых не сообщается.По информации местных СМИ, сотрудники нефтегазовой Pemex находились на месте нелегальной врезки и занимались герметизацией трубы. Трубопровод повредили неудачными манипуляциями экскаватора, однако персонал смог убежать до взрыва и криком предупредить жителей окрестных домов. Одно из трех поврежденных строений сгорело полностью.
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в мире, мексика
В мире, Мексика
00:10 27.08.2022 (обновлено: 01:36 27.08.2022)
 
В Мексике взорвался газопровод

В мексиканском штате Пуэбла взорвался газопровод компании Pemex

© AFP 2022 / EMMANUEL FLORESВзрыв на газопроводе Pemex в Мексике
Взрыв на газопроводе Pemex в Мексике - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© AFP 2022 / EMMANUEL FLORES
Взрыв на газопроводе Pemex в Мексике. Архивное фото
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МЕХИКО, 27 авг - РИА Новости. Спасатели штата Пуэбла сообщили о взрыве на газопроводе компании Pemex - место происшествия оцеплено в радиусе 500 метров, а для помощи населению задействовано временное убежище.
"В рамках скоординированной работы, которую мы проводим в районе взрыва в Амосоке, совместно с муниципальными властями открыто временное убежище для оказания поддержки и ухода населению. Мы призываем вас держаться подальше от места происшествия", - говорится в блоге спасателей в Twitter.
В ликвидации аварии принимают участие полиция, пожарные, Национальная гвардия и минобороны, а также специалисты Pemex. Место утечки оцеплено в радиусе 500 метров, о погибших или раненых не сообщается.
По информации местных СМИ, сотрудники нефтегазовой Pemex находились на месте нелегальной врезки и занимались герметизацией трубы. Трубопровод повредили неудачными манипуляциями экскаватора, однако персонал смог убежать до взрыва и криком предупредить жителей окрестных домов. Одно из трех поврежденных строений сгорело полностью.
Предприятие Pemex в Мексике - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
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