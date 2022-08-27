https://ria.ru/20220827/gazoprovod-1812449811.html
В Мексике взорвался газопровод
В Мексике взорвался газопровод - РИА Новости, 27.08.2022
В Мексике взорвался газопровод
Спасатели штата Пуэбла сообщили о взрыве на газопроводе компании Pemex - место происшествия оцеплено в радиусе 500 метров, а для помощи населению задействовано... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T00:10
2022-08-27T00:10
2022-08-27T01:36
в мире
мексика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1b/1812449190_0:174:3025:1875_1920x0_80_0_0_74bd925eb82241c785d03675038dac32.jpg
МЕХИКО, 27 авг - РИА Новости. Спасатели штата Пуэбла сообщили о взрыве на газопроводе компании Pemex - место происшествия оцеплено в радиусе 500 метров, а для помощи населению задействовано временное убежище."В рамках скоординированной работы, которую мы проводим в районе взрыва в Амосоке, совместно с муниципальными властями открыто временное убежище для оказания поддержки и ухода населению. Мы призываем вас держаться подальше от места происшествия", - говорится в блоге спасателей в Twitter.В ликвидации аварии принимают участие полиция, пожарные, Национальная гвардия и минобороны, а также специалисты Pemex. Место утечки оцеплено в радиусе 500 метров, о погибших или раненых не сообщается.По информации местных СМИ, сотрудники нефтегазовой Pemex находились на месте нелегальной врезки и занимались герметизацией трубы. Трубопровод повредили неудачными манипуляциями экскаватора, однако персонал смог убежать до взрыва и криком предупредить жителей окрестных домов. Одно из трех поврежденных строений сгорело полностью.
https://ria.ru/20220416/npz-1783847577.html
мексика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1b/1812449190_147:0:2876:2047_1920x0_80_0_0_61a59ef8da407aa2896d4dcdc8ad4926.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мексика
00:10 27.08.2022 (обновлено: 01:36 27.08.2022)
В Мексике взорвался газопровод
В мексиканском штате Пуэбла взорвался газопровод компании Pemex
МЕХИКО, 27 авг - РИА Новости. Спасатели штата Пуэбла сообщили о взрыве на газопроводе компании Pemex - место происшествия оцеплено в радиусе 500 метров, а для помощи населению задействовано временное убежище.
"В рамках скоординированной работы, которую мы проводим в районе взрыва в Амосоке, совместно с муниципальными властями открыто временное убежище для оказания поддержки и ухода населению. Мы призываем вас держаться подальше от места происшествия", - говорится в блоге спасателей в Twitter.
В ликвидации аварии принимают участие полиция, пожарные, Национальная гвардия и минобороны, а также специалисты Pemex. Место утечки оцеплено в радиусе 500 метров, о погибших или раненых не сообщается.
По информации местных СМИ, сотрудники нефтегазовой Pemex находились на месте нелегальной врезки и занимались герметизацией трубы. Трубопровод повредили неудачными манипуляциями экскаватора, однако персонал смог убежать до взрыва и криком предупредить жителей окрестных домов. Одно из трех поврежденных строений сгорело полностью.