https://ria.ru/20220827/gazoprovod-1812449811.html

В Мексике взорвался газопровод

В Мексике взорвался газопровод - РИА Новости, 27.08.2022

В Мексике взорвался газопровод

Спасатели штата Пуэбла сообщили о взрыве на газопроводе компании Pemex - место происшествия оцеплено в радиусе 500 метров, а для помощи населению задействовано... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T00:10

2022-08-27T00:10

2022-08-27T01:36

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мексика

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МЕХИКО, 27 авг - РИА Новости. Спасатели штата Пуэбла сообщили о взрыве на газопроводе компании Pemex - место происшествия оцеплено в радиусе 500 метров, а для помощи населению задействовано временное убежище."В рамках скоординированной работы, которую мы проводим в районе взрыва в Амосоке, совместно с муниципальными властями открыто временное убежище для оказания поддержки и ухода населению. Мы призываем вас держаться подальше от места происшествия", - говорится в блоге спасателей в Twitter.В ликвидации аварии принимают участие полиция, пожарные, Национальная гвардия и минобороны, а также специалисты Pemex. Место утечки оцеплено в радиусе 500 метров, о погибших или раненых не сообщается.По информации местных СМИ, сотрудники нефтегазовой Pemex находились на месте нелегальной врезки и занимались герметизацией трубы. Трубопровод повредили неудачными манипуляциями экскаватора, однако персонал смог убежать до взрыва и криком предупредить жителей окрестных домов. Одно из трех поврежденных строений сгорело полностью.

https://ria.ru/20220416/npz-1783847577.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, мексика