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Украина планирует занять около 346 миллионов долларов для закупки газа - РИА Новости, 27.08.2022
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Украина планирует занять около 346 миллионов долларов для закупки газа
Украина планирует занять около 346 миллионов долларов для закупки газа - РИА Новости, 27.08.2022
Украина планирует занять около 346 миллионов долларов для закупки газа
Украина планирует привлечь около 346 миллионов долларов заимствований для закупки газа, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua". РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T14:16
2022-08-27T14:16
украина
в мире
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Украина планирует привлечь около 346 миллионов долларов заимствований для закупки газа, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua"."Расходы госбюджета Украины планируется увеличить на 12,7 миллиарда гривен (около 346 миллиардов долларов -ред.), которые будут направлены на закупку газа... Средства будут привлечены с помощью внешних заимствований", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания со ссылкой на решение кабмина страны.
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Варвара Скокшина
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украина, в мире
Украина, В мире
14:16 27.08.2022
 
Украина планирует занять около 346 миллионов долларов для закупки газа

"Страна.ua": Украина планирует занять около 346 миллионов долларов для закупки газа

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКомплекс подготовки экспортного газа на Украине
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Комплекс подготовки экспортного газа на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Украина планирует привлечь около 346 миллионов долларов заимствований для закупки газа, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua".
"Расходы госбюджета Украины планируется увеличить на 12,7 миллиарда гривен (около 346 миллиардов долларов -ред.), которые будут направлены на закупку газа... Средства будут привлечены с помощью внешних заимствований", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания со ссылкой на решение кабмина страны.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
Вчера, 12:32
Молдавский политик Шор готов поехать в Москву ради переговоров по газу
 
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