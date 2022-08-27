https://ria.ru/20220827/gaz-1812526378.html
Украина планирует занять около 346 миллионов долларов для закупки газа
Украина планирует занять около 346 миллионов долларов для закупки газа - РИА Новости, 27.08.2022
Украина планирует занять около 346 миллионов долларов для закупки газа
Украина планирует привлечь около 346 миллионов долларов заимствований для закупки газа, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua". РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T14:16
2022-08-27T14:16
2022-08-27T14:16
украина
в мире
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Украина планирует привлечь около 346 миллионов долларов заимствований для закупки газа, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua"."Расходы госбюджета Украины планируется увеличить на 12,7 миллиарда гривен (около 346 миллиардов долларов -ред.), которые будут направлены на закупку газа... Средства будут привлечены с помощью внешних заимствований", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания со ссылкой на решение кабмина страны.
https://ria.ru/20220827/gazprom-1812512224.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире
Украина планирует занять около 346 миллионов долларов для закупки газа
"Страна.ua": Украина планирует занять около 346 миллионов долларов для закупки газа