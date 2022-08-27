https://ria.ru/20220827/gaz-1812526378.html

Украина планирует занять около 346 миллионов долларов для закупки газа

Украина планирует занять около 346 миллионов долларов для закупки газа - РИА Новости, 27.08.2022

Украина планирует занять около 346 миллионов долларов для закупки газа

Украина планирует привлечь около 346 миллионов долларов заимствований для закупки газа, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua". РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T14:16

2022-08-27T14:16

2022-08-27T14:16

украина

в мире

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Украина планирует привлечь около 346 миллионов долларов заимствований для закупки газа, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua"."Расходы госбюджета Украины планируется увеличить на 12,7 миллиарда гривен (около 346 миллиардов долларов -ред.), которые будут направлены на закупку газа... Средства будут привлечены с помощью внешних заимствований", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания со ссылкой на решение кабмина страны.

https://ria.ru/20220827/gazprom-1812512224.html

украина

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, в мире