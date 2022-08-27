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Папа Римский готов приехать в Донбасс через Россию, заявил Севастьянов - РИА Новости, 27.08.2022
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Религия
https://ria.ru/20220827/frantsisk-1812460626.html
Папа Римский готов приехать в Донбасс через Россию, заявил Севастьянов
Папа Римский готов приехать в Донбасс через Россию, заявил Севастьянов - РИА Новости, 27.08.2022
Папа Римский готов приехать в Донбасс через Россию, заявил Севастьянов
Папа Римский Франциск готов обсудить прекращение конфликта на Украине в Киеве, прибыв туда из России через Донбасс, считает председатель Всемирного союза... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T04:33
2022-08-27T04:33
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Папа Римский Франциск готов обсудить прекращение конфликта на Украине в Киеве, прибыв туда из России через Донбасс, считает председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который поддерживает контакт с понтификом.Он отметил, что общался об этом с папой Римским лично и поддерживает связь с ним еженедельно. "Здесь важный факт, что папу пытаются политизировать, но он не политик, он относится ко всем людям одинаково, для него ценность человеческой жизни больше, чем принадлежность той или иной территории или стране... Он готов посетить Донбасс, встретиться со всеми, кто хочет с ним встретиться, увидеть, услышать, помолиться", - сказал собеседник агентства.Ранее в беседе с РИА Новости Севастьянов выразил мнение, что понтифик не поддается попыткам президента Украины Владимира Зеленского и "коллективного Запада" манипулировать им. В феврале в письме Севастьянову и его жене оперной певице Светлане Касьян папа Франциск назвал "сумасшествием" обсуждавшуюся в СМИ возможную войну стран Запада с Россией из-за ситуации в Донбассе и заявил, что молится о мире.
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россия, украина, в мире
Религия, Россия, Украина, В мире
04:33 27.08.2022
 
Папа Римский готов приехать в Донбасс через Россию, заявил Севастьянов

Глава Всемирного союза староверов Севастьянов: папа Римский готов посетить "Аллею ангелов"

© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© AP Photo / Gregorio Borgia
Папа Римский Франциск. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Папа Римский Франциск готов обсудить прекращение конфликта на Украине в Киеве, прибыв туда из России через Донбасс, считает председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который поддерживает контакт с понтификом.
"Папа готов приехать (в Россию) в любое время, я считаю, что чем раньше он приедет, тем лучше. Он готов приехать в Донбасс в любое время, но туда никак не попадешь, только через Россию. Его идеальное видение – что он приедет в Москву и в Донбасс и уедет в Киев. Это если речь идет о его готовности… Если идет вопрос о посещении "Аллеи ангелов", то он готов не просто посетить, а отслужить там панихиду, встретиться с родителями. Готов все это перенести и уже на Украине обсудить возможность прекращения этого конфликта", – сказал Севастьянов РИА Новости.
Он отметил, что общался об этом с папой Римским лично и поддерживает связь с ним еженедельно. "Здесь важный факт, что папу пытаются политизировать, но он не политик, он относится ко всем людям одинаково, для него ценность человеческой жизни больше, чем принадлежность той или иной территории или стране... Он готов посетить Донбасс, встретиться со всеми, кто хочет с ним встретиться, увидеть, услышать, помолиться", - сказал собеседник агентства.
Ранее в беседе с РИА Новости Севастьянов выразил мнение, что понтифик не поддается попыткам президента Украины Владимира Зеленского и "коллективного Запада" манипулировать им. В феврале в письме Севастьянову и его жене оперной певице Светлане Касьян папа Франциск назвал "сумасшествием" обсуждавшуюся в СМИ возможную войну стран Запада с Россией из-за ситуации в Донбассе и заявил, что молится о мире.
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