https://ria.ru/20220827/frantsisk-1812460626.html

Папа Римский готов приехать в Донбасс через Россию, заявил Севастьянов

Папа Римский готов приехать в Донбасс через Россию, заявил Севастьянов - РИА Новости, 27.08.2022

Папа Римский готов приехать в Донбасс через Россию, заявил Севастьянов

Папа Римский Франциск готов обсудить прекращение конфликта на Украине в Киеве, прибыв туда из России через Донбасс, считает председатель Всемирного союза... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T04:33

2022-08-27T04:33

2022-08-27T04:33

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Папа Римский Франциск готов обсудить прекращение конфликта на Украине в Киеве, прибыв туда из России через Донбасс, считает председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который поддерживает контакт с понтификом.Он отметил, что общался об этом с папой Римским лично и поддерживает связь с ним еженедельно. "Здесь важный факт, что папу пытаются политизировать, но он не политик, он относится ко всем людям одинаково, для него ценность человеческой жизни больше, чем принадлежность той или иной территории или стране... Он готов посетить Донбасс, встретиться со всеми, кто хочет с ним встретиться, увидеть, услышать, помолиться", - сказал собеседник агентства.Ранее в беседе с РИА Новости Севастьянов выразил мнение, что понтифик не поддается попыткам президента Украины Владимира Зеленского и "коллективного Запада" манипулировать им. В феврале в письме Севастьянову и его жене оперной певице Светлане Касьян папа Франциск назвал "сумасшествием" обсуждавшуюся в СМИ возможную войну стран Запада с Россией из-за ситуации в Донбассе и заявил, что молится о мире.

https://ria.ru/20220825/vatikan-1811984972.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, украина, в мире