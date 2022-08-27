https://ria.ru/20220827/finansy-1812470956.html

Аналитики рассказали, почему важна финансовая грамотность

Аналитики рассказали, почему важна финансовая грамотность - РИА Новости, 27.08.2022

Аналитики рассказали, почему важна финансовая грамотность

Финансовая грамотность часто упоминается в контексте защиты от мошенников, однако, соблюдая некоторые ее основные принципы, можно даже получить небольшой... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T08:12

2022-08-27T08:12

2022-08-27T08:12

экономика

россия

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Финансовая грамотность часто упоминается в контексте защиты от мошенников, однако, соблюдая некоторые ее основные принципы, можно даже получить небольшой "дополнительный доход" за счет экономии средств или грамотного управления своими вложениями, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты."Чтобы иметь возможность заработать на собственных тратах, выгоднее держать собственные средства на накопительном счете или вкладе, получая с них доход, одновременно зарабатывая на кешбеке, используя кредитные средства", - привел один из примеров генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев. Скажем, вы делаете ремонт и у вас большие траты, поясняет эксперт. Нетрудно подсчитать, что если купить в магазине товар на 100 тысяч рублей по кредитной карте с кэшбеком 1%, то можно получить назад 1 тысячу рублей.В это время собственные средства, допустим те же 100 тысяч рублей, могут лежать на депозите. "Даже при относительно скромной ставке в 6% годовых, за месяц вы заработаете еще около 500 рублей как прибыль с собственных средств. Таким образом, используя беспроцентные кредитные средства, можно получить 1,5 тысячи рублей, или 1,5% от потраченной на ремонт крупной суммы", - поясняет Пономарев.Более "крупные" выплаты можно получить за счет налогового вычета, например, за приобретенную квартиру, добавляют эксперты финансового маркетплейса "Сравни". Если вы приобрели квартиру в ипотеку, то для вас вычет будет делиться условно на две части — до 260 000 рублей от стоимости недвижимости и до 390 000 рублей за проценты по ипотеке. Итого 650 000 рублей. Также вычеты можно получить за оплату образования, медицинские и физкультурно-оздоровительные услуги.Также грамотных стратегий важно придерживаться и в случае микрозаймов, продолжает Пономарев. Их стоимость, как правило, выше, чем у банковских кредитов, но и здесь есть способы сэкономить. Например, многие МФО привлекают новых клиентов займами под 0%, то есть при своевременном погашении первого займа достаточно вернуть изначальную сумму без процентов. Но надо внимательно следить, когда именно нужно вернуть деньги, чтобы не допустить просрочку. В противном случае придется заплатить проценты за весь период пользования займом.Одно из важнейших правил финансовой грамотности - контроль ежемесячного бюджета, подчеркивают эксперты. Для этого нужно учесть доходы - зарплату, налоговые вычеты, пособия, обязательные расходы - арендные, коммунальные и кредитные платежи, питание, переменные издержки - покупки, поездки и развлечения. Наиболее популярная схема планирования бюджета - правило 50–30–20. 50% дохода должны уходить на необходимые обязательные расходы, 30% - на необязательные и 20% - на сбережения и инвестиции.

https://ria.ru/20220327/vymogatelstvo-1780292105.html

https://realty.ria.ru/20220726/moskva-1804934872.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия