https://ria.ru/20220827/evakuatsiya-1812561464.html
Киевский чиновник отказался от своих слов о принудительной эвакуации Киева
Киевский чиновник отказался от своих слов о принудительной эвакуации Киева - РИА Новости, 27.08.2022
Киевский чиновник отказался от своих слов о принудительной эвакуации Киева
Директор департамента муниципальной безопасности Киевской городской администрации Роман Ткачук отказался от своего заявления, что городские власти прорабатывают РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T16:31
2022-08-27T16:31
2022-08-27T16:31
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Директор департамента муниципальной безопасности Киевской городской администрации Роман Ткачук отказался от своего заявления, что городские власти прорабатывают варианты возможной принудительной эвакуации украинской столицы.Он отметил, что в каждом районе Киева созданы специальные эвакуационные комиссии, однако, по его словам, это произошло уже давно, комиссии предусмотрены на случай абсолютно разных чрезвычайных ситуаций - от паводка до техногенных катастроф.Ранее Ткачук заявлял, что власти украинской столицы прорабатывают варианты возможной принудительной эвакуации жителей города, отвечая на вопрос, рассматривалась ли возможность эвакуации людей, проживающих в правительственном квартале Киева.
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в мире, киев, украина
Киевский чиновник отказался от своих слов о принудительной эвакуации Киева
Киевский чиновник Ткачук отказался от слов о возможной принудительной эвакуации Киева