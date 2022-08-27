https://ria.ru/20220827/evakuatsiya-1812561464.html

Киевский чиновник отказался от своих слов о принудительной эвакуации Киева

Киевский чиновник отказался от своих слов о принудительной эвакуации Киева - РИА Новости, 27.08.2022

Киевский чиновник отказался от своих слов о принудительной эвакуации Киева

Директор департамента муниципальной безопасности Киевской городской администрации Роман Ткачук отказался от своего заявления, что городские власти прорабатывают РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T16:31

2022-08-27T16:31

2022-08-27T16:31

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Директор департамента муниципальной безопасности Киевской городской администрации Роман Ткачук отказался от своего заявления, что городские власти прорабатывают варианты возможной принудительной эвакуации украинской столицы.Он отметил, что в каждом районе Киева созданы специальные эвакуационные комиссии, однако, по его словам, это произошло уже давно, комиссии предусмотрены на случай абсолютно разных чрезвычайных ситуаций - от паводка до техногенных катастроф.Ранее Ткачук заявлял, что власти украинской столицы прорабатывают варианты возможной принудительной эвакуации жителей города, отвечая на вопрос, рассматривалась ли возможность эвакуации людей, проживающих в правительственном квартале Киева.

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