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Киевский чиновник отказался от своих слов о принудительной эвакуации Киева - РИА Новости, 27.08.2022
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Киевский чиновник отказался от своих слов о принудительной эвакуации Киева
Киевский чиновник отказался от своих слов о принудительной эвакуации Киева - РИА Новости, 27.08.2022
Киевский чиновник отказался от своих слов о принудительной эвакуации Киева
Директор департамента муниципальной безопасности Киевской городской администрации Роман Ткачук отказался от своего заявления, что городские власти прорабатывают РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T16:31
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Директор департамента муниципальной безопасности Киевской городской администрации Роман Ткачук отказался от своего заявления, что городские власти прорабатывают варианты возможной принудительной эвакуации украинской столицы.Он отметил, что в каждом районе Киева созданы специальные эвакуационные комиссии, однако, по его словам, это произошло уже давно, комиссии предусмотрены на случай абсолютно разных чрезвычайных ситуаций - от паводка до техногенных катастроф.Ранее Ткачук заявлял, что власти украинской столицы прорабатывают варианты возможной принудительной эвакуации жителей города, отвечая на вопрос, рассматривалась ли возможность эвакуации людей, проживающих в правительственном квартале Киева.
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в мире, киев, украина
В мире, Киев, Украина
16:31 27.08.2022
 
Киевский чиновник отказался от своих слов о принудительной эвакуации Киева

Киевский чиновник Ткачук отказался от слов о возможной принудительной эвакуации Киева

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Директор департамента муниципальной безопасности Киевской городской администрации Роман Ткачук отказался от своего заявления, что городские власти прорабатывают варианты возможной принудительной эвакуации украинской столицы.

"Об эвакуации из Киева или из его отдельных районов пока вообще не идет речь", - приводит городская администрация Киева слова Ткачука на своем сайте.

Он отметил, что в каждом районе Киева созданы специальные эвакуационные комиссии, однако, по его словам, это произошло уже давно, комиссии предусмотрены на случай абсолютно разных чрезвычайных ситуаций - от паводка до техногенных катастроф.
"Мы действительно периодически проводим учения, проговариваем разные варианты, среди которых и обязательная эвакуация. Именно это я и имел в виду", - указал чиновник.
Ранее Ткачук заявлял, что власти украинской столицы прорабатывают варианты возможной принудительной эвакуации жителей города, отвечая на вопрос, рассматривалась ли возможность эвакуации людей, проживающих в правительственном квартале Киева.
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