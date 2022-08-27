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В Германии в торговых центрах отключают эскалаторы - РИА Новости, 27.08.2022
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В Германии в торговых центрах отключают эскалаторы
В Германии в торговых центрах отключают эскалаторы - РИА Новости, 27.08.2022
В Германии в торговых центрах отключают эскалаторы
Ряд торговых центров в Германии стали отключать эскалаторы ради экономии электроэнергии, сообщил таблоид Bild. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T14:56
2022-08-27T14:56
в мире
роберт хабек
германия
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БЕРЛИН, 27 авг - РИА Новости. Ряд торговых центров в Германии стали отключать эскалаторы ради экономии электроэнергии, сообщил таблоид Bild.По информации газеты, некоторые эскалаторы начали отключать в торговых центрах сети Saturn, а также в универмагах сети Galeria Karstadt Kaufhof."В области освещения и эскалаторов мы уже экономим электроэнергию путем отключения везде, где это возможно, не причиняя неудобств клиентам", - заявили в сети универмагов Galeria Karstadt Kaufhof.Торговый гигант ECE также отключает эскалаторы "рано утром и в вечерние часы", пишет издание.Представитель сети магазинов IKEA рассказал, что изучается возможность отключения эскалаторов "и другие меры по энергосбережению".В Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали сограждан сократить потребление электроэнергии в целях экономии.
https://ria.ru/20220824/germaniya-1811869516.html
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в мире, роберт хабек, германия, ikea international group
В мире, Роберт Хабек, Германия, IKEA International Group
14:56 27.08.2022
 
В Германии в торговых центрах отключают эскалаторы

Bild: торговые центры в Германии стали отключать эскалаторы для экономии электроэнергии

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина на эскалаторе
Мужчина на эскалаторе - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина на эскалаторе. Архивное фото
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БЕРЛИН, 27 авг - РИА Новости. Ряд торговых центров в Германии стали отключать эскалаторы ради экономии электроэнергии, сообщил таблоид Bild.
По информации газеты, некоторые эскалаторы начали отключать в торговых центрах сети Saturn, а также в универмагах сети Galeria Karstadt Kaufhof.
Вид на башню Новой ратуши в Лейпциге - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 16:13
В Германии разработали план по экономии энергии для предотвращения ЧС зимой
"В области освещения и эскалаторов мы уже экономим электроэнергию путем отключения везде, где это возможно, не причиняя неудобств клиентам", - заявили в сети универмагов Galeria Karstadt Kaufhof.
Торговый гигант ECE также отключает эскалаторы "рано утром и в вечерние часы", пишет издание.
Представитель сети магазинов IKEA рассказал, что изучается возможность отключения эскалаторов "и другие меры по энергосбережению".
В Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали сограждан сократить потребление электроэнергии в целях экономии.
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