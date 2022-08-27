https://ria.ru/20220827/eskalatory-1812534202.html

В Германии в торговых центрах отключают эскалаторы

В Германии в торговых центрах отключают эскалаторы - РИА Новости, 27.08.2022

В Германии в торговых центрах отключают эскалаторы

Ряд торговых центров в Германии стали отключать эскалаторы ради экономии электроэнергии, сообщил таблоид Bild. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T14:56

2022-08-27T14:56

2022-08-27T14:56

в мире

роберт хабек

германия

ikea international group

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БЕРЛИН, 27 авг - РИА Новости. Ряд торговых центров в Германии стали отключать эскалаторы ради экономии электроэнергии, сообщил таблоид Bild.По информации газеты, некоторые эскалаторы начали отключать в торговых центрах сети Saturn, а также в универмагах сети Galeria Karstadt Kaufhof."В области освещения и эскалаторов мы уже экономим электроэнергию путем отключения везде, где это возможно, не причиняя неудобств клиентам", - заявили в сети универмагов Galeria Karstadt Kaufhof.Торговый гигант ECE также отключает эскалаторы "рано утром и в вечерние часы", пишет издание.Представитель сети магазинов IKEA рассказал, что изучается возможность отключения эскалаторов "и другие меры по энергосбережению".В Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали сограждан сократить потребление электроэнергии в целях экономии.

https://ria.ru/20220824/germaniya-1811869516.html

https://ria.ru/20220826/osveschenie-1812400673.html

германия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, роберт хабек, германия, ikea international group